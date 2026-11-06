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¿Puede De la Espriella llamar “bandidos” a los capturados? El debate por sus declaraciones

Los pronunciamientos del presidente Abelardo de la Espriella en contra de personas capturadas plantean un debate: algunos abogados defienden las manifestaciones del jefe de Estado en contra de indiciados y otros aseguran que se estarían violando sus derechos y presunción de inocencia. Esto dicen los expertos sobre un posible exceso de sus competencias.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
AME2910. CÚCUTA (COLOMBIA), 03/11/2026.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante la ceremonia de lanzamiento de la campaña militar y policial 'Esparta’ este martes, en Cúcuta (Colombia). "Hoy aquí, en Cúcuta, comienza la campaña militar y policial 'Esparta', una operación trascendental para recuperar la seguridad y restablecer la autoridad legítima del Estado colombiano", dijo De la Espriella desde esa ciudad, principal punto fronterizo entre Colombia y Venezuela, a unos 570 kilómetros de Bogotá. EFE/ Mario Caicedo
El presidente Abelardo de la Espriella ha ordenadop despliegues de Fuerzas Militares y operativos de la Policía en distintos sitios del país.
Foto: EFE - Mario Caicedo

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“Tú lo que eres es un bandido (…) un asesino, miserable”. “Así es que se doma a un bandido”. “Vas a ver lo duro que muerde el tigre”. “Lo vamos a mandar a una cárcel de máxima seguridad. La más dura que haya”. Las frases son del presidente Abelardo de la Espriella, en el contexto de los operativos policiales que ha ordenado en ciudades como Bogotá, Medellín, Cúcuta y Barranquilla. Hasta los sitios en los que han estado detenidas algunas de las personas capturadas en esas operaciones ha llegado el presidente de Colombia para dirigirse a ellos….

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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Comentarios
  • Mario(d84e7)Hace 1 hora
    No definimos como un Estado social de derecho…República democrática, …fundanda en el respeto de dignidad humana . Todo esto lo sabia, para sus defendidos, el abogado penalista, pero lo borró de su mente en su función de sheriff. Hay que decirlo sin temor, TODAS las personas tiene derecho a que se respete su dignidad y al debido proceso y presunción de inocencia. De lo contrario, nos igualamos a los bandidos y se hacen inútiles los jueces. ¿Qué es defender la Constitución y la Ley ?
  • Carmen(d6co2)Hace 2 horas
    Los que piden respetar los derechos de los bandidos (entiéndase asesinos, violadores, secuestradores, etc.) seguramente no abogan por los derechos de las víctimas. El Presidente tiene todo el derecho de llamarlos así; no solo el derecho sino el deber de llamarlos así (es decir por su nombre) ante el pueblo colombiano.
  • JOSEPATRO(ci8fp)Hace 4 horas
    Un bandido encarando e insultando a otros bandidos.
  • juan(5824)Hace 5 horas
    Otra pregunta para que indaguen: puede el presidente andar armado? Desde cuándo los ciudadanos, y él dizque lo es, tienen permiso para estar armados?
  • Marino(jjxr9)Hace 6 horas
    que poco conoce su biblia nuestro señor presidente , °Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos, ama al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo"
  • Carmen(d6co2)Hace 6 horas
    Los que defienden los derechos de los capturados (asesinos, ladrones, secuestradores, violadores) seguro que nunca defienden los derechos de las víctimas. Apoyo completamente la manera en que el presidente les habla; tiene todo el derecho de hacerlo y yo diría que tiene la obligación con el pueblo colombiano de hacerlo.
  • Marco(53341)Hace 7 horas
    Pachito Santos dijo hace años, cuando era VP, que Yair Klein llegaría extraditado de Rusia a Colombia para pudrirse en la cárcel. Por ese comentario la Corte Europea de DDHH conceptuó que su traslado a Colombia podría significar una posible violación de sus derechos y el señor terminó viajando de Rusia a Israel. Y Aberrado tiene una jeta igual de sucia. Obvio que no puede tratar como escoria a un detenido, aunque esos delincuentes también sean basura como él…
  • Le Lion(27991)Hace 11 horas
    El presidente ,asi haya sido elegido irreglamentariamente es el presidente ,no es fiscal ni juez de la nacion y un preidente que viola la constitucion ,no tiene credibilidad alguna.
  • Olegario(51538)Hace 14 horas
    Y entonces cómo hay que denominarlos? Angelitos en problemas? Qué mamertería, qué fariseísmo tan tenaz!!
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