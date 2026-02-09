Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Juez revoca prisión domiciliaria a Digno Palomino, jefe de Los Pepes, y vuelve a la cárcel

Digno José Palomino Rodríguez, máximo líder del grupo delincuencial Los Pepes, es señalado de ser el responsable del homicidio de 17 personas en el Atlántico. Por orden de un juzgado penal de conocimiento de Barranquilla (Atlántico), el hombre deberá permanecer en un centro carcelario.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
10 de febrero de 2026 - 02:32 a. m.
El hombre, contra quien se adelantan varias causas penales por homicidio y otros delitos, fue imputado recientemente por, presuntamente, ser responsable del homicidio de 17 personas en Barranquilla, Soledad y Malambo (Atlántico).
El hombre, contra quien se adelantan varias causas penales por homicidio y otros delitos, fue imputado recientemente por, presuntamente, ser responsable del homicidio de 17 personas en Barranquilla, Soledad y Malambo (Atlántico).
Foto: Cortesía Inpec
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un juzgado penal de conocimiento de Barranquilla (Atlántico) ordenó que Digno José Palomino Rodríguez, máximo jefe del grupo delincuencial Los Pepes, deberá permanecer en un centro carcelario. La decisión se dio en respuesta a un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación.

El fallo revocó la decisión de primera instancia en la que se le había concedido la detención domiciliaria a Palomino Rodríguez. El hombre, contra quien se adelantan varios procesos penales por homicidio y otros delitos, fue imputado recientemente por, presuntamente, ser responsable del homicidio de 17 personas en Barranquilla, Soledad y Malambo (Atlántico).

Vínculos relacionados

Las razones de la JEP para imputar a 22 exfarc por crímenes de guerra y de lesa humanidad
Capturan a alias “Yapel”, jefe de subestructura del Clan del Golfo en Bolívar
Petro le pide a la Corte reactivar decreto de emergencia económica por ola invernal

Contexto: Piden investigar al juez que le dio prisión domiciliaria al líder de Los Pepes

El 17 de septiembre de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico inició averiguaciones sobre el actuar del juez 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla, William Saleme, quien decidió sacar de la cárcel a Palomino Rodríguez y concederle el beneficio de prisión domiciliaria.

Por ello, la seccional asumió el caso relacionado con las decisiones judiciales adoptadas frente a la situación jurídica del líder de Los Pepes. Asimismo, la presidenta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, María José Casado Brajín, pidió la compulsa de copias contra el funcionario, para que el caso fuera repartido como queja disciplinaria ante la misma Sala.

Según indicó Casado Brajín, el juez concedió la detención domiciliaria “al señor Digno Palomino sin, presuntamente, el cumplimiento de los requisitos para ello”, por lo cual se hacía necesario revisar su actuar. El problema con la decisión se originó el pasado 15 de septiembre, cuando el juez William Saleme echó para atrás la medida que él mismo había tomado contra el máximo líder de Los Pepes.

Le puede interesar: Cabecillas de “Los Pepes” y “Los Costeños” serán trasladados a cárceles en Barranquilla

Inicialmente, el juez decidió enviar al procesado a la cárcel, pero la medida fue apelada por la defensa de Palomino Rodríguez. Cuando el proceso llegó a manos de Shelia Ortega Téllez, jueza primera penal del circuito con función de conocimiento de Barranquilla, la decisión fue anulada y el expediente devuelto al juez Saleme para que adoptara una nueva determinación.

Al revisar el caso por segunda vez, el juez Saleme determinó que la medida apropiada ya no sería en un centro carcelario, sino la prisión domiciliaria, decisión que fue revocada este 9 de febrero por el juzgado penal de conocimiento de Barranquilla.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Los Pepes

Digno José Palomino

Fiscalía General de la Nación

Barranquilla

Soledad

Malambo

Atlántico

Digno Palomino

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.