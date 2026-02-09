Juez revoca prisión domiciliaria a Digno Palomino, jefe de Los Pepes, y vuelve a la cárcel

El hombre, contra quien se adelantan varias causas penales por homicidio y otros delitos, fue imputado recientemente por, presuntamente, ser responsable del homicidio de 17 personas en Barranquilla, Soledad y Malambo (Atlántico). Foto: Cortesía Inpec

Un juzgado penal de conocimiento de Barranquilla (Atlántico) ordenó que Digno José Palomino Rodríguez, máximo jefe del grupo delincuencial Los Pepes, deberá permanecer en un centro carcelario. La decisión se dio en respuesta a un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación.

El fallo revocó la decisión de primera instancia en la que se le había concedido la detención domiciliaria a Palomino Rodríguez. El hombre, contra quien se adelantan varios procesos penales por homicidio y otros delitos, fue imputado recientemente por, presuntamente, ser responsable del homicidio de 17 personas en Barranquilla, Soledad y Malambo (Atlántico).

Al atender el recurso de apelación presentado por la Fiscalía, un juzgado penal de conocimiento de Barranquilla (Atlántico) ordenó privación de la libertad en centro carcelario a Digno José Palomino Rodríguez, señalado cabecilla de una facción del grupo delincuencial ‘Los… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 9, 2026

El 17 de septiembre de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico inició averiguaciones sobre el actuar del juez 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla, William Saleme, quien decidió sacar de la cárcel a Palomino Rodríguez y concederle el beneficio de prisión domiciliaria.

Por ello, la seccional asumió el caso relacionado con las decisiones judiciales adoptadas frente a la situación jurídica del líder de Los Pepes. Asimismo, la presidenta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, María José Casado Brajín, pidió la compulsa de copias contra el funcionario, para que el caso fuera repartido como queja disciplinaria ante la misma Sala.

Según indicó Casado Brajín, el juez concedió la detención domiciliaria “al señor Digno Palomino sin, presuntamente, el cumplimiento de los requisitos para ello”, por lo cual se hacía necesario revisar su actuar. El problema con la decisión se originó el pasado 15 de septiembre, cuando el juez William Saleme echó para atrás la medida que él mismo había tomado contra el máximo líder de Los Pepes.

Inicialmente, el juez decidió enviar al procesado a la cárcel, pero la medida fue apelada por la defensa de Palomino Rodríguez. Cuando el proceso llegó a manos de Shelia Ortega Téllez, jueza primera penal del circuito con función de conocimiento de Barranquilla, la decisión fue anulada y el expediente devuelto al juez Saleme para que adoptara una nueva determinación.

Al revisar el caso por segunda vez, el juez Saleme determinó que la medida apropiada ya no sería en un centro carcelario, sino la prisión domiciliaria, decisión que fue revocada este 9 de febrero por el juzgado penal de conocimiento de Barranquilla.

