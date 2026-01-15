Logo El Espectador
Judicial

Juzgado niega tutela de Canal 1 contra SIC y MinTIC

Según indicó un juzgado de Bogotá, el canal no demostró haber agotado todos los recursos que tenía a su disposición para defenderse. Por su parte, Canal 1 señaló que impugnará el fallo.

Redacción Judicial
15 de enero de 2026 - 03:14 p. m.
La tutela de Canal 1 fue hallada improcedente por un juzgado de Bogotá.
La tutela de Canal 1 fue hallada improcedente por un juzgado de Bogotá.
Foto: Archivo Particular
Un juzgado del circuito judicial de Bogotá negó una acción de tutela interpuesta por Plural Comunicaciones S.A.S., operador de Canal 1, contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

En la tutela, radicada el pasado 25 de noviembre de 2025, Plural Comunicaciones y sus directivos, Ramiro Andrés Avendaño y Santiago Valencia Becerra, señalaron a la SIC y al MinTIC como responsables de vulnerar derechos fundamentales a la libertad de expresión, de información y de prensa y su derecho al debido proceso. El reclamo surgió por el inicio de una investigación por una supuesta integración empresarial no informada con el medio Caracol Radio.

Como con los pasaportes: la nueva pelea del gobierno por contrato de Canal 1

Según la investigación de la SIC, las empresas se “fusionaron” sin la autorización que supuestamente exigía la ley y, por ello, se les formuló cargos el 9 de septiembre de 2025. Sin embargo, los accionantes afirmaron que no requerían el visto bueno de la entidad porque nunca se “fusionaron” y que, inicialmente, la propia Superintendencia les había indicado que ese aval no era necesario. Pese a esto, dos meses después, la Superintendencia cambió de opinión y determinó que Caracol Radio y Canal 1 sí necesitaban autorización para su integración.

Al revisar el caso, el juzgado señaló que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para resolver la disputa, ya que los tutelantes no probaron haber agotado todos los recursos administrativos y judiciales que tenían a la mano para defenderse. Asimismo, indicó que los demandantes tampoco acreditaron “la ocurrencia de amenaza de un perjuicio irremediable que habilite la intervención del juez de tutela en el presente caso”.

Por su parte, Canal 1 anunció que impugnará el fallo, en lo que calificaron como “un segundo raund judicial para defender la continuidad del canal y la libertad de prensa”. Entre los argumentos presentados, el canal explicó que el juzgado no abordó de manera adecuada las discusiones de fondo sobre los derechos fundamentales de Plural Comunicaciones S.A.S., ni resolvió los riesgos que enfrenta la operación del canal, “dejando la puerta abierta a futuras vulneraciones”.

Por Redacción Judicial

