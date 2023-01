La batalla que perdió un senador que pedía modificar información suya en Wikipedia

Senador Partido Liberal Foto: Ext

En Colombia es cotidiano que en el portal de internet Wikipedia aparezca información de personalidades públicas, entre otro tipo de contenidos. La excepción no fue para el senador liberal Juan Pablo Gallo Maya, quien recientemente perdió una batalla en la Corte Constitucional con un tema que vincula la publicación de información suya en ese portal web. El político quien fungió como alcalde de Pereira, estuvo en la palestra por cuenta de unos datos que se publicaron en el que mencionaba que había suspendido de su cargo.

A juicio del senador, esa información carecía de verdad y, por el contrario, lo perjudicó en su imagen. Eso llevó a que el político presentara una tutela en donde pedía que el derecho a la honra y buen nombre fuesen amparados. Alegó que la edición en el portal Wikipedia solo puede efectuarse por parte de quien creó el perfil, persona a quien desconoce y, según su dicho, ha seguido modificado información sin contar con su consentimiento.

Señaló que “en el perfil de referencia se han hecho afirmaciones basadas en noticias de medios impresos y digitales, poco fiables”. Según el político en las publicaciones hechas reposa información sobre un supuesto conflicto de intereses en su calidad de concejal del municipio de Pereira que resultó en la solicitud de pérdida de investidura. También, dicen que hubo una suspensión en su cargo de alcalde y una supuesta apropiación de dineros.

El político se defendió ante esos señalamientos. Dijo que, en efecto, fue suspendido, pero ejerció en el cargo hasta cuando los entes de control lo permitieron. Sobre las acusaciones sobre constreñimiento al elector, no ha sido condenado, y sobre la apropiación de recursos señaló que una persona de su administración tendría la respuesta a ello.

En ese orden, el político liberal que llegó al Congreso con 130 mil votos dijo que las aseveraciones publicadas en el perfil de Wikipedia.org tienen como fin asaltar su buen nombre y honra, y no se basan en un fallo judicial que se encuentre en firme. Resaltó que él y su equipo de trabajo intentó por todos los medios modificar la información del portal web sin tener éxito, por lo que tuvo que presentar la tutela que estuvo en el despacho del magistrado Alejandro Linares.

En primera instancia, un juzgado no le dio la razón al político. Dijo que no consideraba que hubiese afectación a los derechos y que lo que debía hacer era pedir una rectificación al portal web. El caso llegó a la Corte Constitucional porque fue escogido en una Selección de Tutelas. Por reparto, llegó al despacho del magistrado Linares, y la Sala explicó que no se entiende por qué el político llevó su caso a instancias judiciales dos años después de que se hizo la última publicación en su ficha.

“La Sala encuentra que no se cumple el requisito de procedibilidad en referencia. Lo anterior, dado que, de conformidad con el material probatorio que obra en el expediente: no se acreditó una verdadera solicitud de retiro o enmienda ante el particular que hizo la publicación; no se le dio trámite a la reclamación por medio de los mecanismos previstos para la solución de conflictos de conformidad con las normas de comunidad de Wikipedia; y no se pudo constatar una relevancia constitucional del asunto”, dijo el fallo de tutela.

