Esto dirían los audios que comprometen al exdirector general de Bomberos Germán Miranda

Según confirmó el ministro Lara, el gobierno de Abelardo de la Espriella habría conocido información a través de audios que indicarían que el ahora…

En las últimas horas, medios de comunicación han hecho públicos audios que presuntamente involucrarían al exdirector general de Bomberos, Germán Andrés Miranda Montenegro, en una presunta intermediación en un proceso judicial que adelanta la Fiscalía. El material se da a conocer luego de que, en la mañana de este 3 de octubre, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, lo declarara insubsistente.

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Según confirmó el ministro Lara, el gobierno de Abelardo de la Espriella habría conocido información a través de audios que indicarían que el ahora exdirector general de Bomberos, Germán Andrés Miranda Montenegro, "estaría gestionando algún tipo de cosas indebidas en la Fiscalía para tapar hechos del pasado".

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Contexto: Presidente declara insubsistente a director de bomberos por presuntas irregularidades

Frente a medios de comunicación, el jefe de la cartera del Interior aseguró: "Existen unos audios en donde él dice que habría que tramitar algunas cosas indebidas para que, básicamente no se investigue en la Fiscalía unos hechos que ocurrieron hace varios años. Esto es absolutamente incompatible con la misión que tenemos aquí".

El ministro del Interior, Rodrigo Lara desde Montería se refirió a la insubsistencia del director general de bomberos, Germán Miranda, quien fue separado de su cargo este 3 de octubre. "Una información indicaría que estaría gestionando algun tipo de cosas indebidas en la fiscalía… pic.twitter.com/Yu5zZxH57c — El Espectador (@elespectador) October 3, 2026

Los audios que involucrarían a Miranda Montenegro

Los audios a los que se referiría el ministro fueron publicados por el medio de comunicación El Tiempo. En ellos, se escucha una conversación, presuntamente, entre Miranda Montenegro y el capitán Luis Bernardo Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos de Envigado (Antioquia). En las grabaciones, se hablaría de cobros y sumas de dinero requeridas para intentar "arreglar" hechos jurídicos en el municipio antioqueño.

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En el primer material, una voz que presuntamente correspondería a quien sería el ahora exdirector dice: "Primero tenemos que ver el monto y, dependiendo del monto, arreglar eso". Asimismo, en la conversación se menciona la necesidad de dar "luz verde" para que un tercero revise el expediente. "Lo hago por usted y por Envigado", dice quien sería Miranda Montenegro.

En otro de los audios, se escucharía nuevamente al exdirector en conversaciones con Bernardo Morales, en las que señala: "Capi, no está jodiendo nadie, es el fiscal. O que deje el fiscal y a ese hijueputa le gusta la plata. Por eso hay que evitar que le llegue a él". Además, se escucharía a Miranda Montenegro señalar: "A mi si me preocupa, una imputación si me preocupa".

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Asimismo, el medio de comunicación publicó otro audio en el que el exfuncionario coordinaría la recopilación de documentos y carpetas con una mujer: "¿Tú te acuerdas de la fecha exacta cuando fue la Fiscalía a recoger los archivos de Envigado? ¿Tú tienes el acta de entrega?". Luego, Miranda Montenegro le pediría a la funcionaria: "No vayas a comentarle a nadie, por favor (…), no ir a abrir la boca para nada".

Los hechos se conocen luego de que el presidente Abelardo de la Espriella pidiera al ministro del Interior declarar insubsistente a Miranda Montenegro, quien había sido posesionado en su cargo el pasado 7 de septiembre. El anuncio fue realizado a través de una publicación en la red social X.

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"He conocido hechos que involucran al actual director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, en actuaciones que considero de la mayor gravedad y que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes", señaló el jefe de Estado al explicar la salida de Miranda Montenegro de su cargo.

He conocido hechos que involucran al actual director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, en actuaciones que considero de la mayor gravedad y que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes.



Por esta razón, le he pedido al ministro del Interior, Rodrigo Lara,… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 3, 2026

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