Masacre en Nariño: investigan posible relación con disputa entre grupos armados

Colombia registró la masacre número 42 en lo que va de 2025. Tres hombres fueron hallados muertos con múltiples impactos de bala en diferentes puntos de la zona rural del municipio de Consacá (Nariño), en hechos ocurridos el miércoles 6 de agosto, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La información preliminar indica que uno de los cuerpos apareció cerca de la Institución Educativa CDR, mientras que los otros dos fueron encontrados a un costado de la vía que conduce a la vereda Veracruz, en el sector conocido como Las Polleras. La Policía de Nariño precisó que las víctimas fueron localizadas en las veredas El Hatillo, Brisas de Guaitarai y Veracruz. Hasta el momento, no han sido identificadas.

De acuerdo con versiones de la comunidad, los tres hombres no serían oriundos del municipio, lo que refuerza la hipótesis de que Consacá habría sido utilizado como escenario para el crimen. Las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas o un enfrentamiento por control territorial entre estructuras armadas ilegales que operan en la región. Indepaz señala que en el área hacen presencia las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El alcalde de Consacá, Weykman Jojoa Parra, negó que se trate de una masacre y aseguró que la seguridad en el municipio está garantizada gracias a la presencia activa de la Tercera División del Ejército Nacional. “Queremos enviar un parte de tranquilidad a todos los ciudadanos, la seguridad en este municipio está garantizada, actualmente contamos con la presencia activa de uniformados del Ejército, para mantener la integridad de propios y visitantes”, manifestó el mandatario local.

Por su parte, la Policía informó que en las zonas de hallazgo se recolectaron elementos materiales probatorios que serán claves para establecer los móviles y responsables del triple homicidio. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que entregue información que permita avanzar en la investigación.

Fuentes de inteligencia indicaron que una de las líneas de trabajo busca determinar si la incursión de las AUN en el territorio estaría relacionada con una disputa contra el grupo Comuneros del Sur, facción que se separó del ELN en 2024 y que actualmente adelanta un proceso de paz territorial con el Gobierno Nacional.

