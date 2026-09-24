Mindefensa aclara que joven muerto en operativo en Santa Marta no era hijo de “Pinocho”

Tras la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, señalado como el segundo comandante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en un operativo policial, el Ministerio de Defensa salió a desmentir versiones que circularon sobre la identidad de otra de las personas muertas en esa acción de la fuerza pública, quienes presuntamente harían parte de las ACSN.

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De acuerdo con la cartera, en cabeza del ministro Jorge Eduardo Mora, Medicina Legal ya adelantó un proceso de verificación que permitió establecer que, entre los muertos durante la operación contra ese grupo, se encontraba Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, un joven de 18 años. El Ministerio fue enfático en señalar que ninguna fuente de la fuerza pública afirmó que esta persona fuera hijo de alias “Pinocho”, máximo jefe de las ACSN.

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La confusión se originó el 21 de septiembre, día del operativo policial en Santa Marta. Ese día, El Espectador consultó a fuentes de la Policía, que señalaron en un reporte preliminar que, además de alias “Cholo”, murieron otros seis presuntos integrantes de las ACSN, entre quienes podría estar un hijo de Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”.

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Sin embargo, días más tarde, varios medios difundieron en redes sociales un video con el testimonio de la madre de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, el joven muerto en la operación contra alias “Cholo”. En esa denuncia, la madre y las hermanas de Rodríguez Martínez sostuvieron que él no tenía vínculos con las ACSN y que se trataba de un campesino ajeno a ese grupo armado.

El Ministerio de Defensa indicó que, en el marco del Estado Social de Derecho, “corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los peritos de Medicina Legal esclarecer la totalidad de los hechos, así como establecer motivos y actividades de personas presentes en la zona donde se desarrolló el despliegue militar”.

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La cartera cerró su pronunciamiento reiterando su disposición a colaborar con la justicia para avanzar en la investigación y señaló que “reafirma su compromiso con la verdad y rechaza la invención de versiones irresponsables para distorsionar la realidad de los hechos y confundir a la ciudadanía a partir de las actuaciones legítimas del Estado”.

El operativo policial que dejó como resultado la muerte de alias “Cholo” desató, como represalia, un paro armado en Santa Marta y La Guajira. En respuesta, el presidente Abelardo de la Espriella, tras dos consejos de seguridad realizados en Santa Marta, ordenó militarizar la ciudad con la presencia de 1.100 uniformados que patrullan las calles. La acción armada comenzó la noche del 21 de septiembre y, según lo anunciado por las ACSN en sus redes sociales, terminará este viernes 25 de septiembre a las siete de la mañana.

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