Mindefensa acompaña a exmilitares colombianos señalados por asesinato de presidente haitiano

"Garantizaremos que puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa y que se conozca la verdad sobre los hechos, con respeto absoluto al debido proceso. Defender a nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública también…

El Gobierno colombiano brindará asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido en 2021. La orden fue dada por el presidente Abelardo de la Espriella y confirmada por el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora.

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"Garantizaremos que puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa y que se conozca la verdad sobre los hechos, con respeto absoluto al debido proceso. Defender a nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública también significa garantizar que la justicia actúe con todas las garantías", publicó el jefe de la cartera de Defensa en su cuenta de X.

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Desde el Ministerio de Defensa cumpliremos la instrucción del señor Presidente @ABDELAESPRIELLA



Nuestros militares tendrán acompañamiento jurídico y sus familias no estarán solas. Garantizaremos que puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa y que se conozca la verdad… https://t.co/BoKLJouAtf — General Jorge Mora (@generaljmora) October 6, 2026

De la Espriella agregó que las familias de los militares recibirán "apoyo económico" y subrayó que "no pueden pagar justos por pecadores". El mandatario señaló: "Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno".

El asesinato del presidente Jovenel Moïse

El jefe de Estado fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia de Puerto Príncipe, cuando un grupo de hombres armados ingresó a la vivienda y le disparó. Su esposa, Martine Moïse, resultó herida. La investigación sostiene que en el crimen habrían participado ciudadanos haitianos, estadounidenses y exmilitares colombianos.

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Según las autoridades de Estados Unidos, el plan inicial contemplaba secuestrar a Moïse y sacarlo del poder, pero luego derivó en un complot para asesinarlo. Para asesinarlo, se reclutó a exmilitares colombianos, algunos de los cuales viajaron a Haití con la promesa de realizar labores de seguridad. La Fiscalía estadounidense sostiene que un grupo de ellos participó en la operación que llegó hasta la residencia presidencial esa noche y ha presentado evidencia que busca relacionar las armas utilizadas en el ataque con integrantes del grupo colombiano.

De acuerdo con la Fiscalía de EE. UU., los colombianos fueron contratados por el médico y pastor Christian Emmanuel Sanon, a quien señala de haber tramado el crimen para asumir la presidencia de Haití. El hombre actualmente es juzgado en un tribunal federal de Miami. A comienzos de año, cinco personas fueron condenadas a cadena perpetua por el asesinato, mientras que otras cuatro, entre ellas dos colombianos, se declararon culpables en mayo.

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Pero, algunos de los exmilitares han rechazado las acusaciones. El pasado 26 de mayo, durante una audiencia en Haití, Carlos Giovanni Guerrero Torres, exteniente coronel del Ejército colombiano, negó haber participado en el crimen tras casi cuatro años de prisión. “Señor magistrado, quiero que se restablezcan mis derechos procesales. Llevo cuatro años donde todo el mundo me señala como culpable de algo que no hice”, dijo.

Guerrero afirmó que fue contratado en 2021 por una empresa de seguridad estadounidense y que el día del asesinato recibió la orden de apoyar a la Policía haitiana en una operación. “Me dijeron: ‘Vaya con la Policía’, y fuimos con la Policía”, aseguró. Según su relato, no sabía que se dirigían a la casa del presidente y, al llegar, permaneció con cerca de 20 hombres, entre ellos colombianos, en el patio, sin entrar al dormitorio.

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El pasado 20 de septiembre, día en que los colombianos fueron extraditados a Estados Unidos, la Cancillería informó que mantendría la asistencia consular y las gestiones “orientadas a promover el respeto de sus derechos, integridad personal y garantías judiciales”. Aclaró, sin embargo, que “corresponderá a las autoridades judiciales estadounidenses determinar las responsabilidades individuales que puedan existir en relación con los hechos investigados”, sin asumir la inocencia de los exmilitares.

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