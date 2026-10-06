Capturan a alias “La Morocha”, señalada de reclutar menores para disidencias de “Calarcá”

Autoridades capturaron a Diana Milena Agudelo Salazar, alias “La Morocha”, presunta jefa seudopolítica de la estructura Rodrigo Cadete, perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá”. La operación se realizó en la vereda Zabaleta, en Cartagena del Chairá (Caquetá), y fue adelantada de forma conjunta por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat), la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.

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Según las autoridades, “La Morocha” ocupaba ese cargo desde hacía un año y dos meses, tras la muerte en operaciones militares de alias “Cibriano”, quien dirigía la estructura. En la operación militar también fueron capturados dos integrantes de su esquema de seguridad, y fueron rescatados cinco menores de edad que habrían sido reclutados por Agudelo Salazar.

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¿Quién es alias “La Morocha”?

Inteligencia militar señala que Diana Milena Agudelo Salazar tenía ocho años de trayectoria criminal y es hermana de alias “Cotiz”, presunto jefe militar del bloque Jorge Briceño Suárez, de las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) que responde a las órdenes de alias “Calarcá Córdoba”. Además, fue compañera sentimental de alias “Gato Diomedes”, quien fue jefe del antiguo frente 62 Míller Perdomo.

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Las autoridades la vinculan con el reclutamiento de menores en Caquetá y con delitos como extorsión, homicidio y secuestro. Tenía tres órdenes de captura vigentes por concierto para delinquir agravado y por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con la información oficial, “La Morocha” habría impartido instrucciones para realizar un paro armado a partir del 14 de octubre, con el fin de intimidar a los habitantes de la región. También se le relaciona con la difusión de audios dirigidos a campesinos de Caquetá, en los que se les ordenaba aumentar la siembra de cultivos ilícitos de coca.

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Las autoridades asimismo la señalan como responsable del desplazamiento forzado de seis personas, entre ellas cinco menores de edad, en Cartagena del Chairá, a quienes pretendían vincular a la organización. Los menores fueron rescatados por el Ejército Nacional durante la operación de este 6 de octubre.

“La victoria más importante de esta operación militar es que cinco menores de edad hoy están a salvo y lejos de quienes pretendían instrumentalizarlos para sus propósitos criminales”, afirmó el comandante del Ejército, el general José Bertulfo Soto Sánchez.

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la captura en su cuenta de X. Según el mandatario, el papel de “La Morocha” dentro de la estructura “era recaudar recursos criminales y presionar a la población civil para favorecer a esa organización”. Su prontuario, según el presidente, incluye reclutamiento forzado de menores, narcotráfico, extorsión, homicidio, secuestro y desplazamiento forzado.

¡CAPTURADA ALIAS “LA MOROCHA”, CABECILLA DE LA ESTRUCTURA NARCOTERRORISTA RODRIGO CADETE, DE CALARCÁ!



En Cartagena del Chairá, Caquetá, el Ejército y la Policía capturaron a Diana Milena Agudelo Salazar, alias “La Morocha”, junto con dos integrantes de su esquema de seguridad.… pic.twitter.com/cYNggruMnb — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 6, 2026

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