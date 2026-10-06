Los habitantes del corregimiento El Pedregal, en Inzá (Cauca), se encuentran confinados en medio de enfrentamientos entre hombres del ELN y disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”. Al tiempo que las clases fueron suspendidas y el comercio tuvo que cerrar, fuentes del Ejército confirmaron a El Espectador que un civil resultó herido durante los combates, pero las autoridades no han entregado mayores detalles sobre su estado de salud.

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Un civil resultó herido en medio de combates entre disidencias y Eln en zona rural de Cauca

A esta hora, tropas de la Brigada 29 del Ejército, con capacidades diferenciales y el apoyo de la División de Aviación de Asalto Aéreo, adelantan operaciones para reforzar la seguridad de la población civil.

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A través de su cuenta de X, la institución aseguró que “El Ejército Nacional mantiene su presencia en el territorio para salvaguardar a las comunidades y afectar las estructuras ilegales que amenazan a los habitantes de este municipio”.

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#AEstaHora | En zona rural de Inzá, #Cauca, tropas de la #Brigada29, con capacidades diferenciales y apoyo de @Ejercito_Davaa, realizan operaciones para reforzar la seguridad y protección de la población civil, ante confrontaciones actuales entre grupos al margen de la ley.



El… pic.twitter.com/Zwyrfszzzx — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) October 6, 2026

La situación de orden público en el Cauca se mantiene en alerta desde hace varios días. El pasado lunes 5 de octubre, tropas del Ejército verificaron una vía terciaria de la vereda El Amparo, en Suárez, donde integrantes de la estructura Jaime Martínez, que responde a alias “Iván Mordisco”, habrían instalado varios artefactos explosivos improvisados.

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Uno de ellos habría detonado en medio de las fuertes lluvias y descargas eléctricas de la zona. El Ejército sostuvo que el hecho fue especialmente grave porque ocurrió el día de mercado, cuando unas 200 personas, entre habitantes y campesinos, transitan por ese camino para vender y comprar productos de pancoger. Las tropas permanecen en el área para descartar la presencia de otros explosivos que pongan en riesgo a la comunidad.

"Rechazamos categóricamente el empleo de explosivos en corredores utilizados por la población civil", manifestó la institución, que además hizo un llamado a los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) para se pronuncien sobre estos ataques que ponen en peligro la vida de las comunidades.

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