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Un civil resultó herido en medio de combates entre disidencias y Eln en zona rural de Cauca

Tropas de la Brigada 29 del Ejército hacen presencia en la zona rural de Inzá (Cauca), tras las confrontaciones entre grupos armados que comenzaron desde la madrugada de este 6 de octubre.

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Redacción Judicial
AME1799. BOGOTÁ (COLOMBIA), 10/09/2026.- Fotografía de archivo del 16 de julio de 2013 de integrantes de ELN en Cali (Colombia). Los grupos armados ilegales de Colombia crecieron un 90 % durante el mandato del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), según alertó este jueves un informe elaborado por varias organizaciones de derechos humanos del país. EFE/Christian Escobar Mora ARCHIVO
AME1799. BOGOTÁ (COLOMBIA), 10/09/2026.- Fotografía de archivo del 16 de julio de 2013 de integrantes de ELN en Cali (Colombia). Los grupos armados ilegales de Colombia crecieron un 90 % durante el mandato del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), según alertó este jueves un informe elaborado por varias organizaciones de derechos humanos del país. EFE/Christian Escobar Mora ARCHIVO
Foto: EFE - Christian Escobar Mora

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Los habitantes del corregimiento El Pedregal, en Inzá (Cauca), se encuentran confinados en medio de enfrentamientos entre hombres del ELN y disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”. Al tiempo que las clases fueron suspendidas y el comercio tuvo que cerrar, fuentes del Ejército confirmaron a El Espectador que un civil resultó herido durante los combates, pero las autoridades no han entregado mayores detalles sobre su estado de salud.

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A esta hora, tropas de la Brigada 29 del Ejército, con capacidades diferenciales y el apoyo de la División de Aviación de Asalto Aéreo, adelantan operaciones para reforzar la seguridad de la población civil.

A través de su cuenta de X, la institución aseguró que “El Ejército Nacional mantiene su presencia en el territorio para salvaguardar a las comunidades y afectar las estructuras ilegales que amenazan a los habitantes de este municipio”.

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La situación de orden público en el Cauca se mantiene en alerta desde hace varios días. El pasado lunes 5 de octubre, tropas del Ejército verificaron una vía terciaria de la vereda El Amparo, en Suárez, donde integrantes de la estructura Jaime Martínez, que responde a alias “Iván Mordisco”, habrían instalado varios artefactos explosivos improvisados.

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Uno de ellos habría detonado en medio de las fuertes lluvias y descargas eléctricas de la zona. El Ejército sostuvo que el hecho fue especialmente grave porque ocurrió el día de mercado, cuando unas 200 personas, entre habitantes y campesinos, transitan por ese camino para vender y comprar productos de pancoger. Las tropas permanecen en el área para descartar la presencia de otros explosivos que pongan en riesgo a la comunidad.

"Rechazamos categóricamente el empleo de explosivos en corredores utilizados por la población civil", manifestó la institución, que además hizo un llamado a los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) para se pronuncien sobre estos ataques que ponen en peligro la vida de las comunidades.

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Por Redacción Judicial

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