Un civil resultó herido en medio de combates entre disidencias y Eln en zona rural de Cauca

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Los habitantes del corregimiento El Pedregal, en Inzá (Cauca), se encuentran confinados en medio de enfrentamientos entre hombres del ELN y disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”. Al tiempo que las clases fueron suspendidas y el comercio tuvo que cerrar, fuentes del Ejército confirmaron a El Espectador que un civil resultó herido durante los combates, pero las autoridades no han entregado mayores detalles sobre su estado de salud.
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A esta hora, tropas de la Brigada 29 del Ejército, con capacidades diferenciales y el apoyo de la División de Aviación de Asalto Aéreo, adelantan operaciones para reforzar la seguridad de la población civil.
A través de su cuenta de X, la institución aseguró que “El Ejército Nacional mantiene su presencia en el territorio para salvaguardar a las comunidades y afectar las estructuras ilegales que amenazan a los habitantes de este municipio”.
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La situación de orden público en el Cauca se mantiene en alerta desde hace varios días. El pasado lunes 5 de octubre, tropas del Ejército verificaron una vía terciaria de la vereda El Amparo, en Suárez, donde integrantes de la estructura Jaime Martínez, que responde a alias “Iván Mordisco”, habrían instalado varios artefactos explosivos improvisados.
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Uno de ellos habría detonado en medio de las fuertes lluvias y descargas eléctricas de la zona. El Ejército sostuvo que el hecho fue especialmente grave porque ocurrió el día de mercado, cuando unas 200 personas, entre habitantes y campesinos, transitan por ese camino para vender y comprar productos de pancoger. Las tropas permanecen en el área para descartar la presencia de otros explosivos que pongan en riesgo a la comunidad.
"Rechazamos categóricamente el empleo de explosivos en corredores utilizados por la población civil", manifestó la institución, que además hizo un llamado a los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) para se pronuncien sobre estos ataques que ponen en peligro la vida de las comunidades.
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