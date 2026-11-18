De acuerdo con el jefe de cartera, el 31 de marzo de este año se expidió una circular que restringió la adquisición de estos dispositivos. “Las unidades no podían comprar inhibidores, porque durante todo ese tiempo se esperaba adquirirlos con el…

Ante la Comisión Segunda del Congreso, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro y su Ministerio de Defensa, líderado por Pedro Sánchez, impidieron la compra directa de sistemas inhibidores de drones mientras se adelantaba el proyecto del Escudo Antidrones.

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De acuerdo con el jefe de cartera, el 31 de marzo de este año se expidió una circular que restringió la adquisición de estos dispositivos. “Las unidades no podían comprar inhibidores, porque durante todo ese tiempo se esperaba adquirirlos con el gran presupuesto destinado al escudo antidrones”, afirmó Mora durante el debate.

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Asimismo, el ministro señaló que la restricción se mantuvo y que el proyecto no logró concretarse mientras los grupos armados fortalecían sus capacidades para adquirir y utilizar drones en ataques contra la fuerza pública. En ese sentido, Mora calificó el Escudo Antidrones como un “espejismo tecnológico”.

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En esa línea, el ministro aseguró: "Lo que hicieron fue que en ese tiempo los grupos armados se fortalecieron en tecnología, en adquisición, porque como son multimillonarios y lo pueden comprar por internet, asesoría desde Ucrania recibieron, y allá ellos ahoritica tienen una gran capacidad de antidron, y el gobierno anterior prohibió la compra de inhibidores".

Según denunció el ministro duramte el debate de control político, el actual Gobierno encontró “cero soluciones viables”. Además, aseguró que durante la administración de Petro se recorrieron 12 países en tres continentes y se evaluaron 22 empresas extranjeras para desarrollar el Escudo Antidrones.

Aunque el jefe de cartera aseguró que en su momento se anunció públicamente un megaproyecto de COP 6,2 billones, en realidad no hubo ejecución presupuestal durante 2026 ni recursos apropiados para ponerlo en marcha. El proceso, según agregó, fue cerrado técnicamente mediante una resolución expedida el 14 de agosto de este año.

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Ante la falta de estos sistemas, el Ejército Nacional ha comenzado a desarrollar capacidades propias. “La lucha antidrones no es de comprar y comprar, porque nunca vamos a terminar de tener recursos para ellos. Esta es una guerra tecnológica y la tecnología se combate con tecnología. El Ejército Nacional ya está construyendo sistemas inhibidores y sistemas antidrones”, afirmó Mora.

El ministro también señaló que el Ejército adelanta un proceso contractual por COP 32.000 millones para adquirir estos equipos. Además, reportó 42 militares muertos y 545 heridos en medio de las operaciones contra el uso de drones por parte de grupos armados.

En ese contexto, Mora se refirió al Plan Estratégico para la Estabilización y la Soberanía Tecnológica Antidrones, que, según explicó, contempla tres líneas de acción. La primera incluye medidas inmediatas, como la adecuación de las bases y la compra urgente de equipos de detección, seguimiento e inhibición.

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La segunda línea busca ampliar la producción nacional y desarrollar tecnología propia, con el apoyo de países aliados. Por último, el Gobierno trabaja con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para estructurar un documento CONPES por cerca de COP 7,2 billones y un proyecto de ley para regular la importación y trazabilidad de los componentes de drones y establecer las sanciones correspondientes.

El pasado 8 de noviembre y ante los cuestionamientos, el exministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro, Pedro Sánchez, decidió pronunciarse y explicar por qué no se adquirieron los equipos: “Los comités técnicos, integrados por militares y policías activos, recomendaron no adquirir ninguno de los sistemas evaluados. Tras siete meses de vigilancia tecnológica, en la que 119 empresas de 21 países mostraron interés y algunas de sus soluciones fueron evaluadas, concluyeron que ninguna satisfacía integralmente las necesidades operacionales del país”.

De acuerdo con el exministro Sánchez, haber comprado los equipos en “esas condiciones habría implicado aceptar brechas de capacidad y trasladar al Estado riesgos operacionales, técnicos, de integración y sostenimiento. Los gerentes de proyecto y los comités estructuradores acogieron esa recomendación y, por ello, no se firmó ningún contrato ni se comprometieron recursos para la adquisición. Como ministro, respeté esa recomendación técnica”.

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#Antidrones. Los hechos. 1/2



Durante los últimos tres años se adquirieron importantes capacidades antidrones para nuestra Fuerza Pública. En 2026 dimos un paso estratégico y trascendental: iniciamos el proyecto del Escudo Nacional Antidrones para proteger la vida de soldados,… https://t.co/dwV75ZCpRf — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) November 8, 2026

Además, el exministro aclaró que “conforme a los procedimientos de contratación definidos para este proyecto, ni el ministro ni los viceministros fueron gerentes del proyecto ni integraron los comités estructuradores, lo que, además, contribuyó a la independencia y autonomía de los comités”.

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