Según detalló el ente investigador, pese a que la iniciativa contó con una inversión de más de COP 1.400 millones, no cumplió con su propósito y el proyecto fue abandonado. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exfuncionario por el delito…

La Fiscalía General de la Nación formuló nuevos cargos contra el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros. En esta oportunidad, por presuntas irregularidades en la contratación de una planta de sacrificio de aves de corral en Arauquita que nuca se terminó de construir.

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Según detalló el ente investigador, pese a que la iniciativa contó con una inversión de más de COP 1.400 millones, no cumplió con su propósito y el proyecto fue abandonado. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exfuncionario por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La investigación da cuenta de supuestas anomalías en la etapa precontractual que habrían favorecido la suscripción del contrato entre la Gobernación y un consorcio en 2013. En esa línea, según la Fiscalía, quedó en evidencia "la falta de inclusión del proyecto en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)".

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Asimismo, para el ente investigador existieron insuficiencias en los estudios previos y la ausencia de una justificación debidamente sustentada para adelantar el proceso de licitación. También fueron advertidas inconsistencias en la celebración del contrato.

Para la Fiscalía, las supuestas irregularidades se hicieron evidentes en la falta de precisión de las cláusulas que definían las características y el alcance de la obra. Además, la infraestructura construida no respondió a las necesidades para las que estaba prevista.

"Su inoperancia derivó en el abandono y, posteriormente, en el desmantelamiento de la mayor parte de las instalaciones, con lo que se comprometió el propósito de la inversión pública", detalló la Fiscalía. Pese a estos hechos, Castillo Cisneros se declaró inocente.

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Otros casos en los que está involucrado Castillo Cisneros

En otra línea, el exgobernador ya había sido acusado el pasado 28 de enero por la Fiscalía los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en un caso se remonta a 2014, durante su primera administración. Según la Fiscalía, se habrían detectado irregularidades en un contrato suscrito el 26 de diciembre de ese año.

El objetivo de ese contrato era la construcción de una vía de doble calzada en la glorieta del Coleo, en Arauca, por un valor superior a COP 16.000 millones. De acuerdo con la investigación, las irregularidades se habrían presentado desde la fase de planeación, ya que la licitación se abrió sin contar con estudios previos de conveniencia y necesidad del proyecto.

Asimismo, según el ente investigador, el 20 de agosto de 2015 se gestionó una adición presupuestal para subsanar omisiones del convenio, lo que elevó el valor total del contrato a más de COP 20.700 millones. De acuerdo con la Fiscalía, esto habría generado un detrimento patrimonial superior a COP 2.800 millones por la apropiación de recursos.

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El 15 de mayo de 2025, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 12 años y dos meses de prisión por hechos de corrupción en otro contrato cuando se desempeñó como gobernador de Arauca.

Según el alto tribunal, el exmandatario favoreció, conscientemente, al consorcio Educando Arauca, representado por Óscar Evelio Durán Rodríguez, en la contratación de dotación mobiliaria para colegios del departamento. Para los magistrados, la licitación pública fue construida con la única intención de que el convenio llegara a manos del consorcio.

A este hecho se suma que en octubre de 2021, Castillo Cisneros fue capturado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, administración desleal y financiación del terrorismo.

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El ente investigador determinó que el exgobernador, al parecer, entregó contratos a personas cercanas a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) a cambio de que le dieran apoyo político y protección armada en sus campañas.

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