El ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, compareció ante la Cámara de Representantes, donde fue citado a un debate de moción de censura para rendir un informe sobre los bombardeos durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. En su discurso, el ministro aseguró: “Nosotros no estamos violando ni la ley, ni la Constitución, ni mucho menos el Derecho Internacional de Derechos Humanos (DIH). Todo lo que hacemos es con base en un informe de inteligencia que allí establece cuál es el enemigo que vamos a atacar”.

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MinDefensa en moción de censura: “Un bombardeo no se decide de la noche a la mañana”

Puntualmente, la citación a la moción de censura se da por dos hechos. El primero ocurrió el 10 de agosto, cuando se realizó una operación en la región del Catatumbo (Norte de Santander) contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln), en la que murió un menor de 16 años. Pocos días después, el 27 de agosto, se realizó un segundo bombardeo contra las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá Córdoba”, en Guaviare, en el que murieron tres menores de edad.

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Acto seguido, el jefe de cartera señaló: “Ante estas estructuras con esta capacidad de causar este daño, la pregunta es ¿Qué exige el deber constitucional de proteger a los colombianos? ¿La acción o la omisión? ¿Por qué vamos a juzgar a los comandantes o quién está en este atril?”.

En esa línea, preguntó: “¿O defendemos a los colombianos o nos ponemos a pensar quiénes están en un campamento cuando el DIH nos permite atacar a alguien que esté en función continua de combate, independiente de la edad? Es triste, suena crudo, pero eso lo dice el DIH”. Durante su intervención, el jefe de cartera también señaló que nunca se actúa contra un menor de edad por ser reclutado. “Se actúa contra una amenaza militar identificada con la inteligencia disponible y bajo las reglas del DIH”, dijo.

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En ese sentido, continuó: “La acción de la fuerza pública nunca está orientada contra un menor de edad. Está orientada hacia un informe de inteligencia que establece que hay combatientes en función continua de combate. Así de sencillo”. Asimismo, señaló que, durante el gobierno de De la Espriella, han sido rescatadas 25 personas secuestradas, incautadas 95 toneladas de cocaína y se han realizado más de 23.000 capturas.

El ministro Jorge Mora explicó que existen hasta seis filtros para realizar este tipo de operaciones. “No es solamente la decisión de una persona. El asesor jurídico del comandante general le dio la recomendación de que podía hacer la operación porque revisó el informe de inteligencia que está enmarcado en el DIH. Pasa igual con el comandante de la Fuerza Aérea. Al final me informan a mí, reviso que todos los documentos que establecen los asesores jurídicos estén en norma y le informo al presidente. Les aseguro que un bombardeo no es algo que se decida de la noche a la mañana”.

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Durante el debate de moción de censura, el general (r) aseguró que la mejor manera para atacar el reclutamiento de menores de edad es atacar a loas estructuras criminales. "Arrebatarles el control territorial que durante cuatro años les concedieron. Es no permitirles la libertad de acción, tiempo y espacio para seguir reclutando a nuestros menores en nuestras veredas y municipios. Es llevarlos a través de una presión constante hacia la profundidad de la selva y allí bombardearlos como lo hemos hecho”.

Asimismo, el ministro Mora mencionó que a nivel nacional existen “más de 362 alertas tempranas y me da pena decirlo, ninguna tiene coordenadas precisas. Todas son en departamentos, en municipios, en vastas regiones de más de 100 o 200 kilómetros cuadrados, eso quiere decir que no podríamos operar en todo el territorio nacional”.

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Mora también aseguró: “Si seguimos que donde hay una alerta temprana no se pueden hacer operaciones, no solamente bombardeos, sino emboscadas, ataques de precisión, en fin, todos los medios y métodos que nos permite el DIH, pues entonces la fuerza pública no puede operar. Son condiciones que se analizan y se tienen en cuenta, pero no es un determinante para hacer o no una operación”.

El general (r) de cartera señaló que, durante el gobierno de Gustavo Petro, todos los grupos armados incrementaron en un 92 %: “En el 2022, Colombia y el Análisis Crítico de las Capacidades de la Amenaza (Accam) determinan cuánto es la cantidad de los grupos armados organizados que están conformados durante ese año. Eran 15.120. En el 2026 ya son 29.062”.

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El ministro Mora señaló, además, que en 45 días del gobierno de De la Espriella han sido afectados 28 jefes de las diferentes estructuras, así como 43 menores de edad recuperados en combate. Asimismo, señaló que han sido rescatados 25 secuestrados, incautadas 95 toneladas de cocaína y realizadas más de 23.000 capturas, “de manera que estas son cifras que demuestran en el compromiso del sector Defensa”.

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