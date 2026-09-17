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De combatir a las disidencias a ser investigado: los enredos del general Federico Mejía

La captura de un hombre que llevaba un cargamento de coca en vías del departamento del Cauca y la posible orden de dejarlo libre y no judicializarlo tienen hoy al oficial imputado  por la Fiscalía. El ente investigador asegura que el general Federico Mejía habría emitido informes con información falsa para justificar su orden. Mejía no aceptó cargos.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
16 de septiembre de 2026 – 08:03 p. m.
El general Federico Mejía fue comandante de la Tercera División del Ejército, en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. No aceptó los cargos imputados.
El general Federico Mejía fue comandante de la Tercera División del Ejército, en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. No aceptó los cargos imputados.
Foto: Ejército Nacional

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Lo que sucedió en el Comando Específico del Ejército en Cauca es una paradoja judicial. El brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, excomandante de esa unidad militar, pasó de liderar una de las operaciones más importantes de los últimos años contra las disidencias de las Farc y los cultivos de uso ilícito en el suroccidente del país, a estar investigado por la Fiscalía porque, al parecer, habría beneficiado con órdenes (fuera de sus competencias) a una persona que estaría relacionada con el narcotráfico. El ente investigador imputó…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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