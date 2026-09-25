Mueren dos policías en ataque armado atribuido al Eln en Norte de Santander

Cuando dos policías se dirigían en un vehículo institucional hacia un colegio del municipio de Ábrego (Norte de Santander), para realizar una actividad preventiva, fueron atacados con armas de fuego por hombres que se movilizaban en otro vehículo. El hecho ocurrió hacia las 9:30 de la mañana de este viernes 25 de septiembre de 2026 y dejó como saldo la muerte de dos uniformados.

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Se trata del intendente César Augusto Rodríguez Nieves, de 40 años, y el auxiliar de Policía Bryan Stiven Lizarazo Torres, de 19 años. Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo a Cúcuta. La Policía Nacional rechazó el hecho a través de un comunicado y sostuvo que la institución "honra la memoria de quienes entregaron su vida al servicio de la comunidad y al cumplimiento de la misión constitucional".

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El presidente Abelardo de la Espriella también se pronunció sobre el atentado y señaló que en la zona hacen presencia estructuras del Eln. "En la zona tienen presencia los frentes Camilo Torres y Carlos Armando Cacua Guerrero del grupo narcoterrorista ELN. He ordenado identificar y capturar a los responsables", escribió en su cuenta de X.

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Dos policías fueron asesinados en un ataque criminal contra una patrulla en La Piñuela, Ábrego, Norte de Santander. Honro la memoria del intendente César Augusto Rodríguez Nieves y del auxiliar Brian Estiven Lizarazo Torres. A sus familias y a la Policía Nacional, toda mi… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 25, 2026

Por su parte, el director de la Policía, el general Jesús Alejandro Barrera Peña, confirmó las muertes a través de la misma red social y envió un mensaje a los familiares de los uniformados. "A sus familias, compañeros y seres queridos les expreso toda mi solidaridad. Como institución, estaremos a su lado, acompañándolos y brindándoles todo el respaldo necesario para afrontar este momento de profundo dolor. El compromiso institucional es ir tras los responsables de este crimen hasta ponerlos a disposición de la justicia", indicó.

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¡En memoria de nuestros héroes!



Con profundo dolor recibo la noticia del asesinato de nuestros policías, el señor intendente César Augusto Rodríguez Nieves y el señor auxiliar de policía Bryan Stiven Lizarazo Torres, quienes fueron atacados mientras se desplazaban a realizar una… https://t.co/DZnvdRXFPd — Mayor General Jesús Alejandro Barrera Peña (@DirectorPolicia) September 25, 2026

El comandante del departamento de Policía Norte de Santander, el coronel Carlos Angarita, anunció una recompensa de hasta COP 50 millones por información que permita esclarecer los hechos y dar con los responsables. El oficial explicó que la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército, desplegó sus capacidades operativas e investigativas para la búsqueda de los atacantes.

"Las autoridades adelantan las labores correspondientes para establecer plenamente las circunstancias del ataque y poner a disposición de la justicia a los responsables de estos cobardes hechos", puntualizó Angarita.

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