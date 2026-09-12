“Negro Ober”: el prontuario criminal que sigue creciendo desde prisión

Este 11 de septiembre fue imputado Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias “Negro Ober”, por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada. Aunque el hombre, señalado como jefe de la banda criminal “Los Rastrojos Costeños”, fue capturado hace cinco años, su prontuario criminal continúa en aumento. Desde entonces, ha sido trasladado hasta tres veces de cárcel, en medio de las investigaciones y procesos judiciales que se adelantan en su contra.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La organización, según las autoridades, controla gran parte de las actividades de extorsión y narcotráfico en el departamento del Atlántico. Alias “Negro Ober” fue capturado en octubre de 2021, cuando las autoridades ofrecían una recompensa de hasta COP 100 millones por información que facilitara su captura. El operativo fue adelantado por el Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla en el municipio de Melgar (Tolima).

Publicidad

En contexto: Imputan a «Negro Ober», jefe de Los Costeños, por millonarias extorsiones en Atlántico

Pese a su detención, el 13 de enero de 2023 las autoridades confirmaron que se había realizado un allanamiento a la celda número 54 del pabellón ocho de la cárcel La Picota, donde se encontraba recluido. El operativo se produjo luego de conocerse un video en el que el hombre intimidaba a comerciantes de Barranquilla (Atlántico) para obligarlos a pagar extorsiones desde la cárcel. En su momento, las autoridades explicaron que alias “Negro Ober”, como ya lo había hecho cuando estaba en libertad, ordenó presionar y atacar una empresa de servicio público.

Las cosas no quedaron ahí. El 27 de marzo de 2023 se conoció un nuevo video grabado desde su celda en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón (Santander), en el que amenazó a la Fiscalía General de la Nación luego de que las autoridades capturaran a su esposa, Julieth Vanessa Martínez Cantillo, alias “Jhoana”, el 23 de marzo de ese mismo año: “Señores Fiscalía, con todo el respeto del mundo. Si a ustedes no les importa coger a gente inocente mía, como mi esposa, a mí tampoco (…) Les voy a matar a comerciante por comerciante”.

Le recomendamos: Juzgado ordena a gobierno De la Espriella frenar aspersión aérea en Putumayo

Asimismo, señaló: “Si ustedes se meten con gente inocente, yo también me meto con gente inocente”. Alias “Jhoana” era considerada por la Policía Nacional como la encargada de las finanzas de la banda criminal. Tras sus amenazas, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el general Daniel Gutiérrez, anunció el traslado de alias “Negro Ober” a la cárcel de La Dorada, en el departamento de Caldas.

Por estos mismos hechos, el 20 de enero de 2026, Martínez Gutiérrez fue condenado a 36 meses de prisión, es decir, tres años, por las amenazas contra el ente investigador. En el proceso, alias “Negro Ober” aceptó los cargos, por lo que un juez de conocimiento aprobó un preacuerdo. Además de la condena, le fue impuesta una multa de 8,8 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que equivale a más de COP 14 millones.

Más noticias judiciales: Capturan en Cartagena a uno de los fugitivos más buscados por narcotráfico en Bélgica

Durante la audiencia de este viernes, la Fiscalía le imputó cargos por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada. Esto está relacionado con una ola de extorsiones en Barranquilla y en los municipios de Soledad y Galapa. Según explicó el ente investigador, la imputación está relacionada con su presunta responsabilidad en presiones a comerciantes y ciudadanos para que pagaran extorsiones, las cuales habrían comenzado en 2025, pese a que el señalado continuaba privado de la libertad.

La Fiscalía señaló que, desde la cárcel, alias “Negro Ober” habría coordinado el envío de panfletos amenazantes y habría hecho videollamadas en las que, presuntamente, realizaba directamente exigencias económicas a sus víctimas. Esta nueva imputación se da dos semanas después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara el traslado del jefe de “Los Rastrojos Costeños” a una “cárcel de verdad”, asegurando que “se le acabó la fiesta”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.