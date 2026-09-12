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“Negro Ober”: el prontuario criminal que sigue creciendo desde prisión

Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias “Negro Ober”, fue capturado en octubre de 2021. Pese a encontrarse recluido en un centro penitenciario desde entonces, su prontuario criminal sigue en aumento.

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Redacción Judicial
11 de septiembre de 2026 – 09:07 p. m.
Negro Ober: el prontuario criminal que sigue creciendo desde prisión
Alias «Negro Óber», jefe de Los rastrojos.
Foto: Twitter

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Este 11 de septiembre fue imputado Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias “Negro Ober”, por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada. Aunque el hombre, señalado como jefe de la banda criminal “Los Rastrojos Costeños”, fue capturado hace cinco años, su prontuario criminal continúa en aumento. Desde entonces, ha sido trasladado hasta tres veces de cárcel, en medio de las investigaciones y procesos judiciales que se adelantan en su contra.

La organización, según las autoridades, controla gran…

Por Redacción Judicial

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