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La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia condenó los mensajes intimidantes y los ataques personales que ha recibido en redes sociales la periodista Ana Cristina Restrepo, quien cubre temas relacionados con los derechos de las víctimas y la paz.
En los últimos días, la comunicadora ha sido objeto de estigmatización mediante comentarios que la vinculan con la antigua guerrilla de las Farc y la señalan de ser parcial a favor de causas subversivas, señaló el organismo. La Oficina calificó estos señalamientos como carentes de “ningún sustento”. “Ninguna periodista debería ver amenazadas su integridad, o seguridad o su labor por el ejercicio de su profesión o por sus opiniones”, afirmó la entidad.
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La ONU precisó que la libertad de expresión protege el debate y la crítica, pero no las amenazas, la incitación a la violencia, la estigmatización ni la desinformación que pongan en riesgo la vida y la dignidad de los periodistas. “Llamamos a las autoridades competentes a evaluar de manera urgente los riesgos y, en consulta con Ana Cristina Restrepo, a adoptar las medidas necesarias para proteger su vida e integridad y garantizar el ejercicio seguro de su labor”, concluyó el organismo.
Los ataques contra la comunicadora se produjeron en medio de una discusión en redes sociales entre Restrepo y Jerome Sanabria, creadora de contenido y activista, sobre el Acuerdo de Paz y la forma de caracterizar a los antiguos integrantes de las Farc.
Todo comenzó con una intervención de Sanabria en un panel periodístico de RCN, donde sostuvo que “las Farc no son excombatientes, ellos no se desmovilizaron, siguen delinquiendo”. En su crítica al proceso, agregó: “En Colombia no existe una paz. O sea, las disidencias de las Farc hoy tienen una presencia en el 36% del territorio colombiano. Después de haber dicho que se iban a acabar, porque eso fue lo que el Acuerdo de Paz nos dijo, que la violencia con esta guerrilla se iba a acabar y ahora nos tenemos que enfocar en la violencia con otras guerrillas”.
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Tras esas declaraciones, Restrepo cuestionó la falta de sustento de las afirmaciones de la activista. “Esto le hace daño al periodismo, a la democracia, al proceso de paz, a los firmantes que han cumplido con su compromiso”, escribió. Además, señaló que a Sanabria le faltaban “reportería, documentación” y “verificación”.
La activista respondió señalando a Restrepo y a otros sectores que, a su juicio, respaldaron el pacto con la antigua guerrilla: “Que al país no se le olvide que son los bien pensantes como Ana Cristina Restrepo los principales responsables del Acuerdo que le dio impunidad a las Farc”. Sanabria reafirmó que, diez años después de la firma, los excombatientes no han cumplido sus compromisos en materia de reparación a las víctimas, entrega de bienes y revelación de rutas del narcotráfico.
Restrepo rechazó de inmediato que su postura implique defender o idealizar a la guerrilla: “No ‘romantizo la guerrilla’, le exijo respeto”. La periodista agregó que “el diálogo es la salida al conflicto” y defendió la discusión política por vías distintas a la violencia: “Prefiero la política con palabras, no con balas”.
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*Nota del editor: el título original y foto de la nota fueron corregidos al advertir que el pronunciamiento de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia no se refiere directamente al episodio relacionado con Jerome Sanabria.
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Alberto(68074)•Hace 57 minutos"El diálogo es la salida al conflicto "dice Ana Cristina Restrepo y yo me pregunto cuanto se dialogo en el gobierno anterior y que pasó nada absolutamente nada ,
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Juan Andres(32f9l)•Hace 2 horasQue esta pesadilla al menos sirva para que Jerome, Peter Albeiro, Jose Gaviria, y Maria Margarita Giraldo tengan sus cuatro añitos de fama. Ese es el nivel, esos son los de mostrar.
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Orlando(11296)•Hace 3 horasYo llamaría a la periodista Ana Cristina Restrepo a que no se rebaje discutiendo con una adolescente no solo desinformada sino bastante inmadura y de poco cacumen. Ana Cristina es una pluma y una voz muy respetable, que refleja su brillantez, para ponerse a un nivel tan bajo.
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Carlosé Mejía(19865)•Hace 4 horasEl nombre inglés de pila Jerome es exclusivamente masculino y se traduce al español como Jerónimo. Los padres de esta desinformadora se equivocaron. Quizá por ahí empieza la amargura de la inexperta e imprudente muchachita.
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JULIO ROBERTO(cjfq0)•Hace 4 horasVivimos la era de la estupidez validando a personas desinformadas, ignorantes y sin criterio sobre lo que comentan.
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Maria Clemencia(10942)•Hace 4 horasAna Cristina Retrepo, mi respaldo y mis respetos, excelente periodista. Y en cuanto a la activista Sarabia, recuerde "usted es dueña de lo que calla y esclava de lo que habla"
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Carlosé Mejía(19865)•Hace 4 horasEsa muchachita Jerome (¡qué nombre tan feo!) es una desinformadora atrevida y vulgar. No entiendo cómo pasamos de los periodistas a los youtubers dándole voz a los ignorantes y patanes.
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Edith(97279)•Hace 4 horasEs increíble que se le dé micrófono en horario prime a una niña que ni se ha graduado de la Universidad como Jerome. Su labor de influencia, inicialmente valiosa (aunque desinformativa) en materia de pensiones hoy se desdibujó por completo. Ni punto de comparación con una periodista de los pergaminos de Ana Cristina Restrepo. lamentablemente estamos en el mundo de los influencers y hoy la gente prefiere desinformadores ruidosos que periodistas serios.
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Camilo(09821)•Hace 4 horasTotalmente de acuerdo. En un país tan polarizado, estigmatizar al otro es colocar esa persona en inminente peligro. De otro lado, ya es habitual ver cómo un influencer escupe cifras, datos, información no comprobada, y sus seguidores las aceptan sin verificar si lo que afirman tiene algo de sustento o veracidad.
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