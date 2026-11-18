En los últimos días, la comunicadora ha sido objeto de estigmatización mediante comentarios que la vinculan con la antigua guerrilla de las Farc y la señalan de ser parcial a favor de causas subversivas, señaló el organismo. La Oficina calificó estos señalamientos como carentes…

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia condenó los mensajes intimidantes y los ataques personales que ha recibido en redes sociales la periodista Ana Cristina Restrepo, quien cubre temas relacionados con los derechos de las víctimas y la paz.

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En los últimos días, la comunicadora ha sido objeto de estigmatización mediante comentarios que la vinculan con la antigua guerrilla de las Farc y la señalan de ser parcial a favor de causas subversivas, señaló el organismo. La Oficina calificó estos señalamientos como carentes de “ningún sustento”. “Ninguna periodista debería ver amenazadas su integridad, o seguridad o su labor por el ejercicio de su profesión o por sus opiniones”, afirmó la entidad.

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La ONU precisó que la libertad de expresión protege el debate y la crítica, pero no las amenazas, la incitación a la violencia, la estigmatización ni la desinformación que pongan en riesgo la vida y la dignidad de los periodistas. “Llamamos a las autoridades competentes a evaluar de manera urgente los riesgos y, en consulta con Ana Cristina Restrepo, a adoptar las medidas necesarias para proteger su vida e integridad y garantizar el ejercicio seguro de su labor”, concluyó el organismo.

Rechazamos los mensajes estigmatizantes y los ataques personales difundidos contra la periodista Ana Cristina Restrepo @anacrisrestrepo incluidos señalamientos sin ningún sustento.



Ana Cristina Restrepo ejerce el periodismo y cubre entre otros temas, derechos de las víctimas y… — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) November 18, 2026

Los ataques contra la comunicadora se produjeron en medio de una discusión en redes sociales entre Restrepo y Jerome Sanabria, creadora de contenido y activista, sobre el Acuerdo de Paz y la forma de caracterizar a los antiguos integrantes de las Farc.

Todo comenzó con una intervención de Sanabria en un panel periodístico de RCN, donde sostuvo que “las Farc no son excombatientes, ellos no se desmovilizaron, siguen delinquiendo”. En su crítica al proceso, agregó: “En Colombia no existe una paz. O sea, las disidencias de las Farc hoy tienen una presencia en el 36% del territorio colombiano. Después de haber dicho que se iban a acabar, porque eso fue lo que el Acuerdo de Paz nos dijo, que la violencia con esta guerrilla se iba a acabar y ahora nos tenemos que enfocar en la violencia con otras guerrillas”.

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Tras esas declaraciones, Restrepo cuestionó la falta de sustento de las afirmaciones de la activista. “Esto le hace daño al periodismo, a la democracia, al proceso de paz, a los firmantes que han cumplido con su compromiso”, escribió. Además, señaló que a Sanabria le faltaban “reportería, documentación” y “verificación”.

La activista respondió señalando a Restrepo y a otros sectores que, a su juicio, respaldaron el pacto con la antigua guerrilla: “Que al país no se le olvide que son los bien pensantes como Ana Cristina Restrepo los principales responsables del Acuerdo que le dio impunidad a las Farc”. Sanabria reafirmó que, diez años después de la firma, los excombatientes no han cumplido sus compromisos en materia de reparación a las víctimas, entrega de bienes y revelación de rutas del narcotráfico.

Restrepo rechazó de inmediato que su postura implique defender o idealizar a la guerrilla: “No ‘romantizo la guerrilla’, le exijo respeto”. La periodista agregó que “el diálogo es la salida al conflicto” y defendió la discusión política por vías distintas a la violencia: “Prefiero la política con palabras, no con balas”.

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*Nota del editor: el título original y foto de la nota fueron corregidos al advertir que el pronunciamiento de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia no se refiere directamente al episodio relacionado con Jerome Sanabria.

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