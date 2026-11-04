Operativo en Cúcuta deja 111 capturados: De la Espriella anuncia nueva estrategia militar

Horas después del balance preliminar entregado por el mandatario, la Fiscalía confirmó que en total fueron capturadas 111 personas que presuntamente pertenecerían a organizaciones delincuenciales que operan en…

En la madrugada de este 4 de noviembre se llevó a cabo un operativo de la fuerza pública en Cúcuta (Norte de Santander). El presidente Abelardo de la Espriella, quien lideró la acción denominada operación Némesis, aseguró que, hacia las 4:45 a. m., se registraron 109 capturas, 49 allanamientos y la expulsión de 32 extranjeros del país.

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Horas después del balance preliminar entregado por el mandatario, la Fiscalía confirmó que en total fueron capturadas 111 personas que presuntamente pertenecerían a organizaciones delincuenciales que operan en el área metropolitana. Además, un menor de edad fue aprehendido.

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Los detenidos harían parte del Eln, el Tren de Aragua, de origen venezolano, La Familia P, Los Turcos, Los Mexicanos, Los Manilargos y Los de la F.

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Fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y de la Seccional Norte de Santander dirigieron 58 diligencias de allanamiento y registro en ocho comunas de Cúcuta, Villa del Rosario, San Cayetano y el corregimiento de La Parada. En los operativos, a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, con el respaldo del Ejército, se hicieron efectivas 42 capturas por orden judicial y otras 69 en flagrancia.

“A través de acciones articuladas, análisis criminal y asociación de casos, fueron intervenidas siete estructuras relacionadas con homicidios selectivos, tráfico local de estupefacientes, cobros de extorsiones, hurtos y otras actividades delictivas”, sostuvo el ente investigador.

El operativo se desarrolló en el marco de la activación de la campaña militar Esparta, anunciada por el jefe de Estado el pasado 3 de noviembre. La estrategia busca combatir a los grupos armados que delinquen en la región, recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de los habitantes de Cúcuta.

La operación Némesis fue realizada por el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosur), la misma unidad que adelantó los megaoperativos en Barranquilla, que dejaron 72 capturas el pasado 16 de octubre, y en Antioquia, donde se reportaron 149 el pasado 27 de octubre.

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En esta nueva operación, el presidente De la Espriella señaló que el balance preliminar también incluyó la incautación de 12 armas de fuego. “Estamos golpeando estructuras vinculadas al homicidio, terrorismo, extorsión, narcotráfico, contrabando y minería ilegal”, agregó el mandatario.

¡EN CÚCUTA NO HAY TREGUA CONTRA LA CRIMINALIDAD!



Durante toda la noche y la madrugada he estado al frente de la OPERACIÓN NÉMESIS, una ofensiva de nuestra Fuerza Pública para recuperar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los habitantes de Cúcuta.



¡A LAS 4:45 DE LA… pic.twitter.com/km4G3qurLh — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 4, 2026

Por su parte, la Fiscalía especificó que fueron incautadas armas de fuego, proveedores, municiones, supresores, teléfonos celulares, más de 7.800 kilogramos de marihuana y 3.400 kilogramos de cocaína y bazuco, además de cuatro vehículos. También se recuperaron ocho motocicletas y mercancía avaluada en cerca de COP 500 millones.

Entre las capturas, la Fiscalía destacó la de cinco presuntos integrantes del Frente de Guerra Urbano Nacional del Eln. Son investigados por su posible participación en el ataque a la subestación de Policía de Aguaclara, en febrero de 2022, y en la preparación de un artefacto explosivo en julio de 2024. También se les atribuyen hechos de desplazamiento forzado y acciones relacionadas con el reclutamiento ilícito de un niño de 12 años.

Además, fueron capturados tres hombres que harían parte del Tren de Aragua y que presuntamente serían los encargados de extorsionar a comerciantes y ciudadanos, así como de coordinar el tráfico local de estupefacientes. La operación también permitió desarticular una red señalada de alterar medicamentos vencidos, deteriorados o de uso institucional para comercializarlos como aptos para el consumo.

Por otra parte, dos capturas en flagrancia estarían relacionadas con una investigación por la explotación sexual de mujeres y menores de edad en un estudio webcam del sector Las Américas, en Cúcuta.

Todos los procesados serán presentados ante jueces de control de garantías. La Fiscalía les imputará, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, delitos como concierto para delinquir, homicidio, terrorismo, extorsión, tráfico de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, trata de personas, corrupción de alimentos, hurto y reclutamiento ilícito en grado de tentativa, entre otras conductas.

Activación de la campaña militar Esparta

Un día antes de la operación Némesis, el presidente Abelardo de la Espriella anunció en Cúcuta, el pasado 3 de noviembre, la Campaña Militar y Policial Esparta. Su instrucción al Ejército y la Policía fue retomar el control del Catatumbo y poner fin a la violencia en esa región y en la capital de Norte de Santander. El despliegue incluye vehículos blindados, controles en sectores críticos, requisas, operaciones conjuntas con la Policía y labores de vigilancia con apoyo de la Fuerza Aérea.

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Para reforzar la seguridad de manera transitoria, 500 soldados de operaciones especiales urbanas patrullan Cúcuta desde la noche del 29 de octubre, en cumplimiento de la militarización ordenada por el mandatario para contener la escalada de violencia que incluyó el asesinato del exsecretario de gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos, el pasado 26 de octubre y un ataque con explosivos cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, en menos de 24 horas, que dejó cuatro policías heridos.

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Según la presentación oficial, la campaña tendrá cinco ejes: recuperación territorial, protección de la población, ofensiva contra las estructuras y economías criminales, integración de inteligencia y judicialización estratégica, y fortalecimiento de capacidades críticas. La conducción estará a cargo del Comando General de las Fuerzas Militares y de la Dirección General de la Policía, y entre sus principales objetivos figuran el Eln, el frente 33 de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”, y otras estructuras ilegales de la región.

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A los comandantes, De la Espriella les dijo: “Tienen que recuperar la autoridad del Estado en el Catatumbo y derrotar a las estructuras terroristas que someten a sus comunidades”. Y sobre la frontera sostuvo: “No acepto que las organizaciones terroristas pretendan controlar nuestros pasos fronterizos, traficar con drogas o personas o utilizar el territorio colombiano para desarrollar sus actividades criminales”.

Desde el Atanasio Girardot añadió que hay deberes “que no podemos eludir, entre ellos preservar la integridad del territorio nacional y garantizar que las decisiones sobre la seguridad del país estén en manos de sus instituciones legítimas y no de los bandidos”. Como parte de las medidas, ordenó construir infraestructura de vigilancia y establecer barreras de control en sectores estratégicos de la frontera para dificultar el desplazamiento de los delincuentes y reforzar la vigilancia en los pasos no autorizados.

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El mandatario advirtió que Esparta, por sí sola, no bastará para devolver la tranquilidad a los campesinos del Catatumbo y a los habitantes de Cúcuta: “También las distintas instituciones y las entidades territoriales deben sumarse con decisión a esta estrategia que tiene como objetivo común derrotar el terrorismo”. Planteó, además, un plan de acción social que garantice los mínimos vitales a la población, “para que se sienta tranquila y segura”, y anunció un seguimiento diario a los resultados de Esparta y del Bloque de Seguridad Urbana.

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El comandante de las Fuerzas Militares, el general Erik Rodríguez, aseguró que la campaña militar y policial busca “proteger a la población, defender la soberanía nacional y debilitar las capacidades armadas, logísticas y financieras de las organizaciones criminales que amenazan la seguridad y la tranquilidad de los nortesantandereanos”.

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En Norte de Santander ponemos en marcha la Campaña Militar y Policial Esparta, junto al señor Presidente de la República, el Ministro de Defensa, la cúpula militar y policial y las autoridades territoriales, reafirmando la presencia y la autoridad del Estado en esta región… pic.twitter.com/UCTFIT0ViI — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) November 4, 2026

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