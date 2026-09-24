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Santa Marta sigue paralizada pese a militarización ordenada por presidente De la Espriella

Aunque el Gobierno desplegó 1.100 uniformados y aviones Kfir para recuperar el orden público en Santa Marta, la ciudad permanece confinada por el paro armado que decretaron las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Persisten las denuncias de reclutamiento y presión sobre las comunidades, en específico en las periferias de la ciudad.

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Valentina Gutiérrez Restrepo
23 de septiembre de 2026 – 07:15 p. m.
SANTA MARTA (COLOMBIA), 23/09/2026.- Integrantes de la Policía de Colombia custodian una calle tras la violencia desatada por las paramilitares Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) este miércoles, en Santa Marta (Colombia). El Gobierno colombiano desplegó más de 1.100 integrantes de la fuerza pública en Santa Marta (norte del país). EFE/Jhan Carlos Araujo P
A Santa Marta llegaron 1.100 uniformados para garantizar la seguridad en la región.
Foto: EFE - Jhan Carlos Araujo P

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La militarización de Santa Marta fue la respuesta del presidente Abelardo de la Espriella a la crisis de orden público desatada en la capital del Magdalena. Desde la noche del 21 de septiembre, día en que murió en un operativo policial José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, señalado como el segundo comandante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), este grupo criminal anunció en represalia un paro armado en la ciudad y la Troncal del Caribe. Aunque el Gobierno ha intentado mostrar que la situación está controlada…

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

vgutierrez@elespectador.com
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Comentarios
  • HaroldFer(32718)Hace 24 minutos
    Las redes de articulación de la delincuencia, del narcotráfico, de circulación de dineros, armas, de las relaciones entre paracos y politiqueros, de la sujeción a las comunidades, no se ven desde los aviones Kfir ni con policías foráneos parados en las esquinas.
  • Alias(39126)Hace 26 minutos
    Mesa que más aplauda… ya tu sa.. ya tu sa.. Y nos quedan tres años y 10 meses de más show del terror!!!! Pero, no se muevan, el EE está para contárselo minuto a minuto.
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