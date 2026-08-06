Paula Andrea Ramírez se posesiona como magistrada de la Corte Suprema de Justicia

Nueva magistrada de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema de Justicia

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La Corte Suprema de Justicia posesionó este jueves 6 de agosto a Paula Andrea Ramírez Barbosa como nueva magistrada de la Sala Especial de Primera Instancia. Su llegada hace parte de la primera rotación de magistrados en la historia de esa Sala, que por primera vez estará conformada en su totalidad por mujeres.

Con su llegada, Ramírez Barbosa reemplazará al magistrado Ariel Augusto Torres Rojas. Luego vendrá la posesión de Emérita del Socorro Mora Insuasty, en reemplazo del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera. Las dos nuevas togadas trabajarán al lado de la magistrada Blanca Nélida Barreto.

En contexto: Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema será conformada solamente por mujeres

La incorporación de las dos nuevas togadas se da en el marco del relevo de magistrados de las salas especiales de Instrucción y de Primera Instancia, proceso que comenzó el pasado 18 de julio, cuando el magistrado Torres Rojas culminó su período y dejó la Corte Suprema. Por su parte, el magistrado Caldas concluirá su período en octubre próximo.

¿Quién es Paula Andrea Ramírez?

La togada Paula Andrea Ramírez Barbosa cuenta con una trayectoria académica y profesional de más de 19 años en el ámbito jurídico. Es abogada de la Corporación Universitaria de Ibagué y se graduó el 22 de marzo de 2002. Además, es especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la Universidad Católica de Colombia.

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A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos en la Procuraduría General de la Nación. Se desempeñó como procuradora delegada en varios períodos, entre 2011 y 2022, además de ejercer como procuradora judicial entre 2010 y 2011 y como asesora del órgano de control. También trabajó en la Defensoría del Pueblo durante dos meses en 2026.

Además, Ramírez Barbosa ha ejercido como docente de cátedra en varias instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad Católica de Colombia, la Universidad Externado de Colombia, donde impartió asignaturas relacionadas con Derecho Penal Económico y Derechos Humanos, la Universidad del Rosario, la Universidad de Ibagué y la Universidad Santo Tomás.

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Cuenta con múltiples artículos y publicaciones académicas realizadas sobre temas como el derecho penal y la criminología, la inteligencia artificial y sus fronteras jurídicas, la justicia transicional, los derechos humanos, el crimen organizado y la corrupción, entre otros.

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