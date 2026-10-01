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Gobierno defiende fumigaciones de cultivos de coca mientras sigue suspendido su plan piloto

El Gobierno se mantiene firme en utilizar la aspersión aérea con glufosinato como una herramienta para combatir los cultivos de coca y las rentas de los grupos armados, pero su plan piloto en Putumayo sigue frenado por la justicia. Mientras los ministros de Defensa y Justicia aseguran que la estrategia puede aplicarse con controles para proteger a las comunidades y el medio ambiente, investigadores y comunidades cuestionan sus posibles efectos y piden que se prioricen otras alternativas.

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Valentina Gutiérrez Restrepo
30 de septiembre de 2026 – 07:44 p. m.
La jueza ordenó mantener la suspensión transitoria del plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en el departamento del Putumayo para erradicar cultivos ilícitos.
Un juzgado de Putumayo ordenó al gobierno de Abelardo de la Espriella que suspendiera inmediatamente cualquier actividad de aspersión aérea con glufosinato de amonio.
Foto: Policía Nacional

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La aspersión aérea de cultivos de coca con glufosinato fue este martes 30 de septiembre el tema de discusión en el Congreso de la República. Durante un debate de control político ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el ministro de Justicia, Iván Cancino, y la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, defendieron la decisión del Gobierno de incorporar las fumigaciones en su estrategia contra los cultivos de uso ilícito. Incluso, aunque un juzgado de Puerto Asís (Putumayo) suspendió el plan piloto mediante una medida…

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

vgutierrez@elespectador.com
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Comentarios
  • usucapion1000(15667)Hace 4 minutos
    Vejestorio, corrijo, es que con tantas noticias desastrozas hasta el dedo sufre nauseas.
  • usucapion1000(15667)Hace 6 minutos
    Retroceso acelerado, al tigrillo de trump y los char la vida, la salud y la economìa de las comunidades aledañas le importa un bledo. Èl tiene aviòn- asì sea un bejestorio- y dinero suficiente para largarse de un paìs como èste donde no saben rasurarlo ni cortarle el pelo. El es gringo y desearìa ser italiano.
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