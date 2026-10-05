Petro responde al registrador reiterando acusaciones que lo llevaron a una tutela

Gustavo Petro respondió a la tutela del registrador Hernán Penagos que publicó este diario en la edición de este 5 de octubre. Lo hizo con nuevos señalamientos sobre la transparencia de las elecciones presidenciales. El expresidente, a quien el funcionario acusa de haber difundido una narrativa de fraude sin pruebas, sostuvo que su derecho a elegir fue vulnerado y le exigió explicaciones sobre los mecanismos de seguridad de las actas de votación. “Usted, señor registrador le mintió al pueblo colombiano”, escribió en su cuenta de X. La…

Gustavo Petro respondió a la tutela del registrador Hernán Penagos que publicó este diario en la edición de este 5 de octubre. Lo hizo con nuevos señalamientos sobre la transparencia de las elecciones presidenciales. El expresidente, a quien el funcionario acusa de haber difundido una narrativa de fraude sin pruebas, sostuvo que su derecho a elegir fue vulnerado y le exigió explicaciones sobre los mecanismos de seguridad de las actas de votación. “Usted, señor registrador le mintió al pueblo colombiano”, escribió en su cuenta de X. La publicación retoma varios de los cuestionamientos que Penagos llevó ante el Consejo de Estado para reclamar la protección de su buen nombre y el de la Registraduría.

La denuncia por fraude electoral está en manos de la justicia, pero yo ejerzo mi derecho fundamental a elegir y ser elegido y en mi caso, respecto a las elecciones presidenciales, mi derecho a elegir que me fue conculcado por la falta de transparencia de la registraduría.



Que me… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 5, 2026

“La denuncia por fraude electoral está en manos de la justicia”, afirmó Petro al comienzo de su mensaje. Defendió sus señalamientos como parte de su derecho fundamental a elegir y ser elegido y aseguró que, respecto de las presidenciales, su derecho a elegir “me fue conculcado por la falta de transparencia de la Registraduría”. Luego planteó una exigencia: “Que me responda el registrador en la tutela que el mismo interpuso”.

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(En contexto: “Hubo un desprecio temerario por la verdad”: la tutela del registrador contra Gustavo Petro)

El primer cuestionamiento gira alrededor de los formularios E-14, las actas en las que los jurados registran los votos de cada mesa. Petro aseguró que el 97 % de los documentos publicados en internet no tenían código hash y preguntó por qué, según su versión, no se atendieron las solicitudes que hizo cuando era presidente. También sostuvo que ese mecanismo estaba presente en las elecciones en las que resultó elegido y que fue eliminado en los procesos posteriores bajo la gestión de Penagos.

Petro afirmó que el código hash es obligatorio para garantizar que los documentos digitales no puedan modificarse. Acusó al registrador de haber presentado un código alfanumérico de identificación como si fuera ese mecanismo de seguridad y le preguntó si las próximas elecciones locales se realizarán bajo las mismas condiciones. Esas afirmaciones son controvertidas expresamente en la tutela: Penagos sostiene que los controles de integridad y trazabilidad de los formularios no fueron eliminados y remite a las explicaciones técnicas que la Registraduría publicó durante la controversia electoral.

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El segundo señalamiento se refiere a un análisis estadístico que, según Petro, encontró patrones matemáticos en decenas de miles de mesas. El expresidente atribuyó la investigación a la agrupación “testigos digitales”, que describió como integrada por 75.000 ciudadanos con conocimientos de estadística y programación. Aseguró que sus conclusiones fueron avaladas por peritos y expertos y que el examen utilizó el modelo Wald-Wolfowitz, conocido como análisis de rachas. En el texto de la publicación no reprodujo el informe pericial ni detalló sus resultados.

Los supuestos patrones matemáticos también forman parte de la controversia que Penagos expuso ante los jueces. En la tutela, el registrador sostiene que esas acusaciones desconocen cómo se cuentan los votos en Colombia: el escrutinio se realiza sobre los documentos electorales físicos originales, no sobre las imágenes digitalizadas publicadas en internet. Su escrito aporta referencias a auditorías y misiones de observación para controvertir los señalamientos de una manipulación de resultados.

El registrador Hernán Penagos aseguró en la tutela que el expresidente afectó su honra y el buen nombre suyo y el de la Registraduría. Por eso, le pidió al Consejo de Estado que proteja sus derechos y ordene a Petro a rectificar. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Petro agregó otro elemento: una declaración que atribuyó al presidente estadounidense Donald Trump, según la cual Abelardo de la Espriella habría ganado las elecciones gracias a él. El expresidente cuestionó que Penagos no se hubiera pronunciado sobre esa frase y preguntó: “¿No constituye esa frase, dicha por un jefe de Estado, una prueba contra usted y su función?”. Cerró su mensaje diciendo que espera respuestas públicas o dentro del proceso de tutela.

Buena parte del mensaje publicado por el expresidente hace parte de la narrativa de fraude que, según la tutela del registrado, no tiene ninguna prueba documental. El Consejo de Estado admitió la acción de Penagos el pasado 30 de septiembre. El magistrado Nicolás Yepes Corrales ordenó notificar a Petro para que ejerciera su defensa y rindiera un informe sobre los hechos dentro de los tres días siguientes a la notificación. También vinculó a Presidencia, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. La admisión abrió el trámite, pero no constituye una decisión sobre la veracidad de las acusaciones ni sobre la vulneración de los derechos reclamados.

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El reproche central de Penagos es que Petro habría usado el poder de la Presidencia para atribuirle delitos sin sustento y persistido en sus mensajes pese a disponer de documentos, auditorías y explicaciones técnicas. En la tutela habla de un “desprecio temerario por la verdad” y sostiene: “Soportar la crítica a la gestión es deber de todo servidor; soportar imputaciones penales formuladas por el Presidente y construidas sobre información falsa no lo es”.

Penagos pide principalmente que se declare la vulneración de derechos y que Petro se abstenga de reiterar las acusaciones como ciertas mientras no tenga respaldo objetivo suficiente o una decisión de la autoridad competente. La rectificación aparece como una petición subsidiaria, con un texto y unas condiciones precisas para su cumplimiento. Mientras ese debate llega a una decisión judicial, Petro volvió a señalar al registrador y a exigirle explicaciones sobre los mismos asuntos que dieron origen a la tutela.

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