Policía denunciará a juez de Bucaramanga que llamó a la entidad “fuerza terrorista”

Una audiencia de control de garantías, dirigida por el juez tercero Ramiro Andrés Rivero en Bucaramanga, tuvo una trascendía atípica luego de que el funcionario judicial asegurara que “en los últimos meses la Policía se ha vuelto una fuerza terrorista”, en medio de un proceso por presunto microtráfico contra un ciudadano. Una vez se conoció el registro de la diligencia, la Fuerza Pública anunció que denunciará al juez desde lo penal y lo disciplinario.

Lea también: Presidente Duque anunció la transformación integral de la Policía

“Ese comportamiento ha sido rechazado por muchas personas de la sociedad colombiana, situación que obviamente nos conlleva como institución a presentar la respectiva denuncia ante la autoridad penal competente y la acción disciplinaria ante el Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta que se está desconociendo el debido proceso y el principio de imparcialidad que deben observar todos los jueces”, explicó el brigadier general Pablo Criollo, secretario general de la Policía.

Frente a las afirmaciones que en medio de una audiencia de control de garantías hizo un juez de #Bucaramanga contra la Policía Nacional, a la que calificó con palabras deshonrosas, la institución presentará denuncia penal y la respectiva acción disciplinaria ante @judicaturacsj. pic.twitter.com/HrvWE4c2Q4 — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) June 12, 2021

https://twitter.com/PoliciaColombia/status/1403770325838569478

De acuerdo con el secretario general de la Policía, el juez Rivero realizó afirmaciones en contra de la institución de una manera deshonrosa y que violarían los parámetros de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la misma Constitución Política. El brigadier Criollo, sin embargo, no anunció cuando interpondrá la denuncia y por cual o cuales delitos.

Las audiencia del juez Rivero, a cargo del juzgado tercero de Garantías de Bucaramanga, no tenía nada que ver con el Paro Nacional, el cual tiene en el ojo del huracán a la Policía por excesos en los operativos de respuesta a las protestas. Se trataba de una audiencia de legalización de captura contra un ciudadano, cuyo nombre no se conoce, quien al parecer fue sorprendido por un grupo de uniformados con marihuana. Para Rivero, los policías no tenían razón para llevar a cabo el procedimiento.

Le puede interesar: Imputarán cargos a agente del Esmad por joven que denunció violencia sexual en Popayán

“Los agentes observan a una persona que no está cometiendo ningún delito. Solamente lo abordan porque dicen que se puso nervioso, nosotros sabemos que en estos informes siempre la persona que capturan se pone nerviosa cuando ve a los agentes. Pero es que es bastante claro: en los últimos meses hemos visto como la Policía se ha vuelto una fuerza terrorista. Lo normal es que cualquier persona cuando vea un policía, se asuste”, explicó Rivero en audiencia.

Luego de eso, el juez bumangués aseguró que el ciudadano no incurrió en ninguna acción irregular, lo que permitiría concluir que no legalizó su captura. El togado concluyó que el procesado no intentó esconder el paquete de marihuana y que se lo entregó a los mismos agentes de la Policía. Y mientras exponía sus consideraciones, dio a conocer su percepción sobre la institución, por lo cual podría ser investigado.

Lea también: “Fueron los minutos más largos de mi vida”: Policía denuncia abuso sexual en Cali

“Los agentes no tenían competencia ni para incautar, porque las reglas del Código de Policía que permitían esa incautación fueron declaradas inexequibles, y mucho menos para capturar a esta persona, porque no se encontraba cometiendo ningún tipo de conducta punible. Nadie lo vio vendiendo u ofreciendo el elemento, no le encontraron dinero. No le encontraron ningún otro elemento, fuera de la misma sustancia”, concluyó el juez Rivero.