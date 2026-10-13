Procuraduría cita a Eva Ferrer y otros exfuncionarios a declarar por presunta corrupción

En la mañana de este martes 13 de octubre, la Procuraduría General de la Nación citó a declarar a la española Eva Ferrer por sus recientes declaraciones en contra de la exprimera dama de Colombia Verónica Alcocer. Según el órgano de control, Ferrer deberá entregar información sobre los presuntos actos de corrupción que mencionó a medios de comunicación y en los que, al parecer, estarían involucrados varios servidores públicos.

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Además de Ferrer, también deberán declarar bajo juramento Carmen Caballero; Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); Concepción Baracaldo, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); el exministro de Transporte Guillermo Reyes, e Ingrid Carolina Plata Navas, quien también trabajó en la Casa de Nariño y es cercana a la familia Petro Alcocer.

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En contexto: Las declaraciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer por presunto tráfico de drogas

La Procuraduría señaló que esta diligencia se enmarca en una investigación que ya había sido abierta a raíz de otras publicaciones de la revista Semana sobre presuntos actos de corrupción en los que estarían involucrados servidores públicos. En ese sentido, ordenó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría practicar las pruebas necesarias para establecer los hechos denunciados en la publicación.

Ferrer, quien fue asesora de Verónica Alcocer durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y posteriormente se desempeñó como consejera del Gobierno, hizo señalamientos contra la exprimera dama en una entrevista publicada el pasado 10 de octubre. En ella, señaló que Alcocer habría aprovechado su rol para viajar entre Colombia y Venezuela con drogas, armas y dinero.

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A esto se sumaría su presunto papel en el direccionamiento de cargos y contratos en distintas entidades del Gobierno Nacional, lo que, según Ferrer, daría cuenta del poder que al parecer tenía durante el mandato del expresidente Gustavo Petro. Sobre los viajes de Verónica Alcocer, Eva Ferrer aseguró que, en enero de 2023, la exprimera dama habría viajado a Venezuela y, a su regreso, habría ingresado a Colombia una millonaria suma de dinero.

"Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco y que me hacen saber es que se van a Venezuela. Digo: ‘Esto se tiene que hacer público’. Hablando luego con Manel (Grau), me dice que de ese viaje se traen USD 2,5 millones", señaló en la entrevista. En la conversación, Ferrer aseguró que ese no fue el único viaje que habría hecho Verónica Alcocer en aviones oficiales con fines presuntamente ilegales.

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Puntualmente, señaló que dichos viajes "fueron muchos" y "confidenciales" y que "parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga". También mencionó a Carolina Plata, otra de las amigas cercanas a Verónica Alcocer, quien, según la exasesora de la exprimera dama, tendría conocimiento de esos viajes.

"A mí me dicen, y lo que viví, es que todos los temas de los vuelos de Verónica hacia Venezuela los llevaba Carolina Plata y eran superconfidenciales. Y desde que yo salí (de la Presidencia), más. Sé que a uno de los edecanes no lo tienen en cuenta para nada de esos viajes porque decían que no les daba confianza y que todo eso se llevaba muy en secreto", dijo Eva Ferrer en la entrevista.

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Danilo Romero, otra persona cercana al expresidente Gustavo Petro, también fue mencionado en la entrevista. Ferrer lo señaló de presuntamente ayudar a la exprimera dama a ocultar capitales. La exasesora aseguró que el expresidente Gustavo Petro no habría tenido conocimiento de esos movimientos de dinero. Sin embargo, afirmó que los recursos tendrían fines electorales y estarían destinados a patrocinar la campaña política de Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama, quien en 2023 aspiró a llegar a la Gobernación de Sucre.

En la entrevista también fueron mencionadas personas señaladas de haber financiado la campaña Petro Presidente de 2022. Entre ellas figuran Diego Marín Buitrago, alias "Papá Pitufo" o el zar del contrabando, quien habría ofrecido EUR 50.000, y Euclides Torres, quien, según Ferrer, habría aportado EUR 250.000 que no habrían sido reportados. "Eso se lo preguntas a Roa (Ricardo)", quien fue el gerente de la campaña, expresó.

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Por su parte, fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron a El Espectador que también se adelanta una indagación por las declaraciones de Eva Ferrer contra la exprimera dama. “Ha sido citada dos veces a declarar y hay contactos con su abogado”, señalaron. Sin embargo, aseguraron que, hasta el momento, la española no se ha presentando ante el ente investigador y no ha aportado pruebas.

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