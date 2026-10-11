Las declaraciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer por presunto tráfico de drogas

La española Eva Ferrer pasó de ser asesora de la exprimera dama de Colombia, Verónica Alcocer, a convertirse en una de las voces más críticas de quien fue también en su momento una de sus amigas más cercanas. Las últimas declaraciones de Ferrer sobre la exesposa del expresidente Gustavo Petro están relacionadas con presunto tráfico de drogas y dinero en aviones oficiales, direccionamiento de puestos y otras movidas ilegales.

En una entrevista con la revista Semana, Eva Ferrer señaló que Verónica Alcocer habría aprovechado su rol para viajar entre Colombia y Venezuela con drogas, armas y dinero. Eso, sumado a su presunto rol en el direccionamiento de cargos y contratos en distintas entidades del Gobierno Nacional, que darían cuenta del poder que al parecer tenía durante el mandato del expresidente Petro.

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Sobre los viajes de Verónica Alcocer, Eva Ferrer aseguró que en enero de 2023 la exprimera dama habría viajado a Venezuela y, a su regreso, habría ingresado a Colombia una millonaria suma de dinero. "Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco y que me hacen saber es que se van a Venezuela. Digo: ‘Esto se tiene que hacer público’. Hablando luego con Manel (Grau), me dice que de ese viaje se traen USD 2,5 millones de dólares", señaló.

Si bien Eva Ferrer no se refirió a la fecha puntual de enero en la que se habría hecho ese viaje, en ese mes la exprimera dama sí hizo un viaje a Caracas, acompañada de Jorge Zorro, entonces viceministro de Cultura, que estaría relacionado con el proyecto de crear un sistema nacional de orquestas en Colombia similar al de Venezuela. Los detalles de ese viaje Eva Ferrer los habría conocido por medio de Manuel Grau, el empresario colombo-catalán cercano a la exprimera dama.

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El empresario catalán Manuel Grau es amigo desde hace algunos con años con la primera dama Verónica Alcocer. Foto: Archivo Particular

En su conversación con Semana, Eva Ferrer aseguró que ese no fue el único viaje que hizo Verónica Alcocer en aviones oficiales y con fines presuntamente ilegales. Dijo que "fueron muchos" y "confidenciales" y que "parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga". También mencionó a Carolina Plata, otra de las amigas cercanas a Verónica Alcócer y quien, según la exasesora de la exprimera dama, tendría conocimiento de los viajes.

"A mí me dicen, y lo que viví, es que todos los temas de los vuelos de Verónica hacia Venezuela los llevaba Carolina Plata y eran superconfidenciales. Y desde que yo salí (de la Presidencia), más. Sé que a uno de los edecanes no lo tienen en cuenta para nada de esos viajes porque decían que no les daba confianza y que todo eso se llevaba muy en secreto", dijo Eva Ferrer en la entrevista.

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Danilo Romero, otra persona cercana al expresidente Gustavo Petro, también fue mencionado en la entrevista, señalado de presuntamente ayudarle a la exprimera dama a ocultar capitales. "Danilo Romero, el marido de Carolina Plata, en 2024 va a Casa de Nariño a enseñarle las cuentas de Verónica, de cómo están sus cuentas, y se había gastado más de un millón y medio (de dólares) en ese año y medio", dijo.

Eva Ferrer aseguró que el expresidente Gustavo Petro no habría tenido conocimiento de esos movimientos de dinero. Sin embargo, dijo que el dinero tenía fines electorales y que estaría dirigido a patrocinar la campaña política de Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama, quien en las elecciones regionales de 2023 aspiró a llegar a la Gobernación de Sucre.

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El senador Agmeth Escaf respondió a Eva Ferrar tras acusaciones por presunta corrupción pidió la réplica de la entrevista. Foto: El Espectador

Hasta personas señaladas de haber financiado la campaña Petro Presidente del 2022 fueron mencionadas en la entrevista. Entre ellas Diego Marín Buitrago, alias "Papá Pitufo" o el zar del contrabando, quien habría ofrecido EUR 50.000. Y Euclides Torres, quien habría aportado, según ella, EUR 250.000 que no habrían sido reportados. "Eso se lo preguntas a Roa (Ricardo)", quien fue el gerente de la campaña, expresó.

La antigua amiga de Verónica Alcocer también mencionó en la entrevista al senador Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, quien tendría conocimiento de las presuntas movidas ilegales de la exprimera dama y, según dijo en la entrevista, estaría relacionado con las movidas para direccionar nombramientos en entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

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El congresista Scaf se desmarcó de los señalamientos de Eva Ferrer y, por medio de una publicación en redes sociales, pidió la réplica a esa entrevista. "Me atribuye delitos gravísimos sin presentar públicamente pruebas que los sustenten y pretende involucrarme en sus conflictos y venganzas personales. La justicia tendrá la última palabra: la demanda civil y la denuncia penal por injuria y calumnia en su contra están en curso", escribió el senador.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó una investigación a la Fuerza Aérea sobre el uso de los vuelos oficiales para presuntas actividades ilegales. Aseguró que, de comprobarse lo denunciado por Eva Ferrer, los implicados "serán llamados a calificar servicios de manera inmediata". Y concluyó: "Como presidente de la República, solicito también a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría y a las autoridades de Estados Unidos tomar atenta nota de la información periodística y adelantar, dentro de sus competencias, las investigaciones a que haya lugar".

He ordenado al comandante de la Fuerza Aérea una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados por la revista SEMANA. Se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades. La Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aérea adelantarán las investigaciones correspondientes sobre el personal actual y anterior de los equipos involucrados en CATAM. Si se comprueba que miembros de la Fuerza Aérea están implicados, serán llamados a calificar servicios de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades competentes. Como presidente de la República, solicito también a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría y a las autoridades de Estados Unidos tomar atenta nota de la información periodística y adelantar, dentro de sus competencias, las investigaciones a que haya lugar. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 10, 2026

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