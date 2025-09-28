Logo El Espectador
Procuraduría pide acciones urgentes por intoxicaciones con licor adulterado en Barranquilla

El pasado 23 de septiembre, 11 personas murieron tras ingerir licor adulterado en la ciudad de Barranquilla. La Procuraduría solicitó acciones urgentes a las secretarías de Gobierno y Salud.

Redacción Judicial
28 de septiembre de 2025 - 06:33 p. m.
El pasado 23 de septiembre, once personas murieron luego de ingerir licor adulterado. Otras tres permanecen hospitalizadas.
Foto: Policía Nacional
La Procuraduría General de la Nación solicitó a las secretarías de Gobierno y Salud adelantar acciones urgentes frente a las recientes intoxicaciones registradas en Barranquilla (Atlántico), tras el consumo de un licor presuntamente adulterado y distribuido en botellas de agua, que dejó 11 personas muertas y otras tres hospitalizadas.

“Las entidades destinatarias de la comunicación deben entregar informes sobre las medidas adoptadas para enfrentar la crisis: controles realizados y acciones para identificar y judicializar a los responsables, con el fin de detener la producción y venta de bebidas adulteradas”, aseveró el ente de control.

La Procuraduría también exigió reportes sobre la vigilancia a los establecimientos abiertos al público y el decomiso de alcohol en los puntos de venta. Asimismo, pidió implementar estrategias de prevención ciudadana y de pedagogía para advertir riesgos y evitar nuevas víctimas.

Por último, el ente de control propuso la instalación de un “Puesto de Mando Unificado”, con el fin de definir estrategias conjuntas para proteger la vida y la salud de los habitantes de Barranquilla.

Los hechos se registraron el pasado 23 de septiembre, en el sector El Boliche. Entre las víctimas identificadas están Nicolás Manuel Medrano, Helmot Enrique Escolar, José Felipe Crespo Ortiz, Emiro Alberto Miranda, Víctor Antonio Vargas, Ever Miranda Orozco y un hombre conocido como alias “El Zombi”.

Por Redacción Judicial

