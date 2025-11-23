Procuraduría sanciona con destitución e inhabilidad a exedil de Cali Walter Antonio Bustamante

Walter Antonio Bustamante, quien ejerció el cargo entre 2020 y 2023, fue sancionado en un fallo de primera instancia por celebrar un negocio jurídico ajeno a las funciones para las que había sido elegido. Foto: Sergio Acero - Sergio Acero

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este domingo 23 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por ocho años al exedil de la Junta Administradora Local de la Comuna 9 de Cali, Walter Antonio Bustamante Minotta.

El exfuncionario, quien ejerció el cargo entre 2020 y 2023, fue sancionado en un fallo de primera instancia por celebrar un negocio jurídico ajeno a las funciones para las que había sido elegido.

Lea: Segundo atentado, en menos de una semana, contra el Ejército en Arauquita

Según confirmó la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali, “el servidor celebró un contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión del distrito en la Secretaría de Infraestructura, con un plazo de ejecución comprendido entre el 3 de agosto y el 31 de diciembre de 2023, sin tener en cuenta el cargo que desempeñaba”.

El Ministerio Público indicó que, con su conducta, Bustamante Minotta incurrió en una falta disciplinaria al omitir “la incompatibilidad legal que impide recibir dos salarios provenientes del erario a personas que tengan funciones públicas”.

Le puede interesar: A la cárcel maestro que habría abusado de cuatro niñas y un niño, en colegio del Amazonas

Asimismo, el ente de control señaló que el exfuncionario vulneró el principio de moralidad e imparcialidad, quebrantando “la confianza que tiene la comunidad puesta en quienes, como él, se encargan de la administración de los recursos”. Por ello, la Procuraduría calificó su actuar como gravísima a título de dolo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.