Judicial

¿Quién es Paula Cristina Aponte, la nueva vicedefensora del Pueblo?

Paula Cristina Aponte asume el papel de vicedefensora en medio de un difícil momento para la entidad, luego de que en diciembre de 2025 se registraran retrasos en el pago a más de cuatro mil defensores públicos y de que el Gobierno Nacional le recortara una parte importante de los recursos a la entidad en el presupuesto para el año 2026.

Redacción Judicial
06 de enero de 2026 - 01:03 a. m.
Aponte Urdaneta es abogada y magíster en Derecho Internacional Público, además de especialista en Ciencia Política, Negociación y Relaciones Internacionales.
Foto: Defensoría del
Este lunes 5 de enero, la Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín Ortiz, posesionó a Paula Cristina Aponte Urdaneta como vicedefensora del Pueblo. La nueva funcionaria es abogada y magíster en Derecho Internacional Público, además de especialista en Ciencia Política, Negociación y Relaciones Internacionales.

Asimismo, la Defensoría señaló que Aponte Urdaneta tiene una trayectoria de más de 20 años en la administración de justicia y en distintos cargos del sector público. “Ha liderado y acompañado procesos de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas relacionadas con desarrollo rural integral, reparación a víctimas del conflicto armado, paz y justicia transicional”, indicó la entidad.

Además, la nueva vicedefensora se ha desempeñado como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y magistrada auxiliar de la Sección Tercera del Consejo de Estado, así como asesora y consultora en entidades como el Departamento Nacional de Planeación, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Aponte Urdaneta llega en un momento complejo para la Defensoría del Pueblo, luego de que en diciembre de 2025 no se realizara a tiempo el pago a más de 4.000 empleados durante la temporada de navidad. Según expuso la defensora Iris Marín a través de su cuenta en X el pasado 28 de diciembre, el Ministerio de Hacienda no giró los recursos correspondientes para los trabajadores y por ello se presentaron los retrasos.

“Lamento que no haya sido posible hacer el pago antes de navidad como lo esperábamos. Agotamos todas las posibilidades que estuvieron a nuestro alcance para lograr que el Ministerio de Hacienda pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos nuestros contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas”, escribió Marín en su cuenta de X.

Además, la defensora del Pueblo se refirió en ese momento a la reducción del presupuesto asignado a la entidad para 2026. A inicio del año pasado, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado a la opinión pública en el que informó sobre la decisión administrativa de recortar los gastos de movilidad asignados a sus funcionarios, como parte de las “medidas de austeridad” para enfrentar la difícil situación fiscal que atraviesa el Gobierno Nacional.

En su momento, la entidad explicó que habría una reducción en los rubros destinados a viáticos de sus funcionarios, que trabajan en la defensa de los derechos humanos en distintas regiones del país. “Esta medida está en concordancia con las políticas de austeridad del gasto y reafirma el compromiso de la institución nacional de derechos humanos con la optimización y eficiencia en el manejo de los recursos públicos”, informó la Defensoría en su comunicado.

Por Redacción Judicial

