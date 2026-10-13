Registraduría inicia plan de registro de niños wayuu tras orden de la Corte Constitucional

La Registraduría Nacional inició allí con las jornadas de atención y registro de la población, luego de que la Corte Constitucional emitiera un auto el pasado…

En La Pista, el asentamiento migratorio más grande de América Latina, ubicado en Maicao (La Guajira), fue necesaria una orden de la Corte Constitucional para que el Estado avanzara en la identificación y registro de sus niñas, niños y adolescentes, con un objetivo: tener certeza de cuántos son los menores de edad que las instituciones públicas deben atender por orden del alto tribunal.

La Registraduría Nacional inició allí con las jornadas de atención y registro de la población, luego de que la Corte Constitucional emitiera un auto el pasado 23 de septiembre con el que le ordenó a la entidad avanzar en la identificación y registro de los menores de edad protegidos por la sentencia de 2017 con la que el alto tribunal declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira.

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El avance de la Registraduría en la identificación de los menores de edad que viven en la pista y que son sujetos de especial protección por parte del Estado se conoció este 13 de octubre, en el marco de una sesión técnica citada en la ciudad de Riohacha por la Corte Constitucional y en la que participaron también la Procuraduría, la Contraloría, autoridades del orden nacional y regional.

"Para poder acceder a derechos fundamentales como la salud y la educación, lo primero que debe tener un niño es su identificación. Por esta razón seguimos realizando jornadas en el departamento de La Guajira, como la que estamos haciendo en La Pista. De lo que se trata es de hacer seguimiento a cada una de las órdenes emitidas por la Corte", dijo el registrador nacional, Hernán Penagos.

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Agregó que la identificación es fundamental para que las niñas, niños y adolescentes protegidos por la Corte Constitucional tengan acceso a sus derechos: "Colombia tiene que avanzar a que toda la ciudadanía tenga un registro civil, una tarjeta de identidad, una cédula de ciudadanía, porque el derecho a la identificación es el principal y el que da acceso a los demás derechos fundamentales".

El registrador expuso que, para cumplir con las órdenes de la Corte Constitucional y garantizar el acceso a los derechos del pueblo Wayuu, la entidad creó una sede en Nazareth (Uribia), un centro poblado en el extremo norte de La Guajira. "Hemos realizado más de 7.000 registros de niños y niñas. Seguimos avanzando, creando registradurías, acompañando con población", dijo Penagos.

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El funcionario visitó el asentamiento de La Pista y desde allí explicó que en las jornadas de identificación y registro que se han realizado durante los últimos tres años en la Alta Guajira han sido atendidas más de 38.000 personas. La jornada más reciente, que se enmarca en las últimas órdenes de la Corte Constitucional y otras instituciones, irá hasta el próximo 15 de octubre.

Está relacionada, además, con los hallazgos de una comisión del alto tribunal que visitó los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, tras casi nueve años de haber declarado el estado de cosas inconstitucional. Sus hallazgos no solo pusieron de frente que el Estado no sabe con certeza a cuántos menores debe atender, sino que los problemas de acceso al agua, la alimentación y los servicios de salud evidenciados hace casi una década aún persisten.

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El registrador Penagos señaló que no es suficiente con avanzar en la identificación y registro de menores de edad, pues la situación de vulneración de derechos fundamentales en La Guajira requiere de la atención integral del Estado y va más allá de La Pista, donde viven unas 7.000 personas. "Aquí de lo que se trata es de reivindicar los derechos humanos de todas estas personas, iniciando con la entrega de documentos de identidad y llevando los demás servicios del Estado", dijo el funcionario.

Y concluyó: "Es necesario que este tipo de jornadas y todos los procesos de identificación estén acompañados de otros servicios del Estado. Es decir, que lleguen también los servicios de salud, vivienda, agua potable, saneamiento. Lo que pretendemos es que en el futuro podamos hacer jornadas focalizadas con diferentes entidades del Estado y así cubrir muchos de los derechos que hoy reclaman estas personas, en especial niños y niñas de un sector tan deprimido de Maicao y del norte de la Guajira".

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