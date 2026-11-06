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Renunció Germán Calderón España, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado

La renuncia fue presentada ante el ministro de Justicia, Iván Cancino. Esta tendrá efecto a partir del próximo viernes, 6 de noviembre. “La razón obedece a razones de proyección profesional que me obligan a tomar la decisión”, se lee en el documento.

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Redacción Judicial
Germán Calderón es el nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Germán Calderón España presentó su renuncia ante el ministro de Justicia, Iván Cancino.
Foto: Archivo particular

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Germán Calderón España, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), presentó su renuncia ante el ministro de Justicia, Iván Cancino. “La razón obedece a razones de proyección profesional que me obligan a tomar la decisión”, se lee en el documento.

La renuncia tendrá efecto a partir del próximo viernes, 6 de noviembre. “Agradezco al Gobierno Nacional la confianza depositada en mí para asumir este importante cargo”, aseguró Calderón España. El funcionario había asumido como director de la Andje el pasado 20 de agosto.

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Su nombramiento había sido anunciado el pasado 9 de julio por el presidente Abelardo de la Espriella. Calderón España es oriundo de Garzón (Huila) y egresado de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. El funcionario completó su formación con especializaciones en Derecho Público Económico y Derecho Constitucional.

Calderón España también ejerció como abogado de la campaña de De la Espriella. En esa línea, participó en la disputa judicial por la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que en su momento le prohibió al entonces candidato utilizar símbolos patrios en su campaña y emplear expresiones como “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”.

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Asimismo, ha ejercido otros cargos, entre ellos el de procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial. Asimismo, ha realizado labores de asesoría para organismos como la Contraloría, la Cancillería, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Defensoría del Pueblo y distintas dependencias distritales de Bogotá.

Un episodio que marcó la trayectoria reciente de Calderón España ocurrió a finales de 2023, cuando se desempeñaba como apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio en la conciliación adelantada con la empresa Thomas Greg & Sons, relacionada con la licitación de pasaportes.

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En ese momento, Calderón España renunció al poder que le había sido otorgado y solicitó la terminación de su contrato, luego de advertir que un desacuerdo en el proceso de conciliación podía traducirse en un perjuicio económico para el Estado.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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Comentarios
  • Juancho(17942)Hace 2 horas
    ¿Quiénes saltan cuando el barco empieza a hundirse?
  • Juancho(17942)Hace 2 horas
    Pero, creo que le da físico culillo decir la verdadera razón por la que se va.
  • Dario(77642)Hace 3 horas
    A medida que se va viendo el proceder del señor de la Espriella, los buenos van dando un paso al costado. Por algo será. Permanecen aquellos a quienes les gusta más comer arrodillados que aguantar hambre de pie.
  • Jesus(25812)Hace 3 horas
    Otro que abandona la ratonera,
  • ERWIN(18151)Hace 4 horas
    No se aguanto,las ridiculeces de la tigresa…el intimo de iguaran ..palabras de mancuso.
  • juan(5824)Hace 5 horas
    Uno más. Y el escándalo por otra renuncia tan pronto? Al súbdito-lacayo-cipayo-mafiosongo no le cobran esa inestabilidad como al Narciso. Cosas de los nuevos medios, convertidos ahora en publirreporteros.
  • Ana(43256)Hace 14 horas
    Ummm, quién sabe ahí que pasaría con el Sr presidente.
  • Álamo(88990)Hace 15 horas
    Otro que "salta" del barco… ¡por algo será!
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