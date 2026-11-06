Renunció Germán Calderón España, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado

La renuncia tendrá efecto a partir del próximo viernes, 6 de noviembre. “Agradezco al Gobierno Nacional la confianza depositada en mí para asumir este importante cargo”, aseguró Calderón España. El funcionario había asumido como director de la Andje el pasado 20 de agosto.

Germán Calderón España, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), presentó su renuncia ante el ministro de Justicia, Iván Cancino. “La razón obedece a razones de proyección profesional que me obligan a tomar la decisión”, se lee en el documento.

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Su nombramiento había sido anunciado el pasado 9 de julio por el presidente Abelardo de la Espriella. Calderón España es oriundo de Garzón (Huila) y egresado de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. El funcionario completó su formación con especializaciones en Derecho Público Económico y Derecho Constitucional.

Calderón España también ejerció como abogado de la campaña de De la Espriella. En esa línea, participó en la disputa judicial por la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que en su momento le prohibió al entonces candidato utilizar símbolos patrios en su campaña y emplear expresiones como “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”.

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Asimismo, ha ejercido otros cargos, entre ellos el de procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial. Asimismo, ha realizado labores de asesoría para organismos como la Contraloría, la Cancillería, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Defensoría del Pueblo y distintas dependencias distritales de Bogotá.

Un episodio que marcó la trayectoria reciente de Calderón España ocurrió a finales de 2023, cuando se desempeñaba como apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio en la conciliación adelantada con la empresa Thomas Greg & Sons, relacionada con la licitación de pasaportes.

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En ese momento, Calderón España renunció al poder que le había sido otorgado y solicitó la terminación de su contrato, luego de advertir que un desacuerdo en el proceso de conciliación podía traducirse en un perjuicio económico para el Estado.

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