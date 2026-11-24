Por el momento, las autoridades confirmaron que hay personas heridas. Sin embargo, aún no se conoce la cifra. Asimismo, la Policía aún no se ha pronunciado sobre qué grupo armado que estaría detrás del ataque. En horas de la mañana, tropas del Batallón…

En la mañana de este 24 de noviembre se registró un nuevo ataque con drones cargados con explosivos en Tibú (Norte de Santander). Según la información conocida por El Espectador , la Policía reportó sobrevuelos de estos artefactos y, posteriormente, se registró una explosión sobre una vivienda.

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Por el momento, las autoridades confirmaron que hay personas heridas. Sin embargo, aún no se conoce la cifra. Asimismo, la Policía aún no se ha pronunciado sobre qué grupo armado que estaría detrás del ataque. En horas de la mañana, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres Número 10 del Ejército Nacional realizaron un breve patrullaje en la zona para verificar la situación.

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El hecho se registra apenas días después de que, el pasado 12 de noviembre, tropas del Ejército Nacional fueran atacadas con drones cargados de explosivos en zona rural de Tibú. La acción terrorista, que se produjo cerca de la frontera con Venezuela, dejó un saldo de cuatro soldados muertos.

A través de un comunicado, el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, de la Segunda División del Ejército, confirmó las identidades de los militares que murieron tras el ataque con 20 dispositivos explosivos lanzados desde drones.

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Se trata de los soldados profesionales Yair Jesús Méndez Bonza, Jeiner Pineda González y Gerson Mauricio Plazas Amor. Además, también murió el cabo segundo José Luis Sánchez Berrío. En el atentado, otros cinco soldados profesionales resultaron heridos.

Tras el ataque, según detalló el Ejército, se activaron los protocolos de reacción, evacuación y atención médica de urgencia para salvaguardar la vida de los afectados. Al mismo tiempo, se establecieron las coordinaciones necesarias con la Fuerza Aérea Colombiana para su extracción.

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