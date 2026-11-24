El episodio más reciente antes del atentado contra la Gobernación ocurrió apenas ocho días atrás, el pasado 15 de noviembre, en el peaje de Pipiral. El hecho tuvo lugar a las 2:26 de la mañana, cuando dos…

El ataque con un carro bomba contra la Gobernación del Meta, ocurrido en la noche del lunes 23 de noviembre en el parque principal de Villavicencio, no es un hecho aislado. En los últimos meses, la capital del Meta y los principales corredores viales que la conectan con otras ciudades han sido escenario de otros ataques con explosivos.

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Peajes, vías y hasta un dron: los ataques con explosivos que han sacudido al Meta

El episodio más reciente antes del atentado contra la Gobernación ocurrió apenas ocho días atrás, el pasado 15 de noviembre, en el peaje de Pipiral. El hecho tuvo lugar a las 2:26 de la mañana, cuando dos hombres llegaron en un vehículo gris hasta la zona de recaudo y lo dejaron abandonado entre las pistas, rodeado por las barreras plásticas de señalización.

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Contexto: Ofrecen COP 150 millones de recompensa por información de ataque a Gobernación del Meta

Estas personas corrieron hacia una motocicleta que los esperaba unos metros más adelante y huyeron por el corredor vial. Los registros de tiempo muestran que transcurrieron menos de 90 segundos entre el momento en que el vehículo quedó estacionado y la detonación, que destruyó parcialmente el área de cobro.

La onda expansiva arrasó con las taquillas, dejó escombros sobre la calzada y rompió los vidrios de varias viviendas cercanas. Las autoridades locales y los operadores viales confirmaron que no hubo heridos ni víctimas mortales. En ese momento, La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, condenó el ataque y ofreció hasta COP 30 millones por información que permita capturar a los responsables de este hecho.

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Ese mismo día, hacia las 12:40 del mediodía, se registró una fuerte explosión en un peaje de la vía Neiva-Bogotá. Según los primeros reportes, dos hombres habrían llegado al lugar, dejado un elemento y huido antes de la detonación, que se escuchó en distintos sectores de Neiva.

Antes de estos hechos, el 26 de junio de este año, se registró un atentado con explosivos en el sector Hato Grande, sobre la avenida Catama, en Villavicencio. De acuerdo con las autoridades, la explosión ocurrió en la madrugada y no dejó personas lesionadas. El 3 de julio, la Policía Nacional, el Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación capturaron a uno de los presuntos responsables del ataque.

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"Durante un allanamiento en un apartamento del barrio de Villa Humberto, investigadores criminales detuvieron a un hombre conocido con el alias de ‘Sebas'", informó en su momento la Alcaldía de Villavicencio. Según el comunicado, al detenido se le acusa de ser responsable de los delitos de terrorismo, así como de fabricación, tráfico o posesión de armas, municiones o explosivos destinados exclusivamente al uso de las Fuerzas Armadas.

Meses atrás, en la noche del 24 de abril, las autoridades recibieron una alerta por una detonación en la vereda El Cucuy, en zona rural de Villavicencio, cerca de la base militar de Apiay. Durante la inspección, encontraron un dron acondicionado para transportar explosivos, así como su control remoto.

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Además, fueron hallados los restos de un segundo dron que habría detonado minutos antes. Las autoridades señalaron que el incidente no dejó personas lesionadas ni daños materiales. En esa oportunidad, la Gobernación del Meta anunció una recompensa de hasta COP 20 millones para quien suministrara información que permitiera dar con los responsables.

Luego del ataque del pasado 23 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que este martes visitará el departamento del Meta, específicamente Villavicencio, donde se reunirá con Rafaela Cortés. La Policía Nacional y el Ministerio de Defensa anunciaron el despliegue de todas sus capacidades. El ataque ya deja un total de 23 personas heridas.

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