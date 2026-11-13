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Secuestrados llevados por el Eln a Venezuela: la difícil búsqueda de una oficial en Arauca

El secuestro de la subteniente María Camila Pantoja puso de nuevo en el debate público el drama del secuestro de uniformados y funcionarios públicos en el país. Mientras su familia pide que protejan su vida, el Gobierno contempla solicitar intervención internacional para buscarla en Venezuela, a donde habría sido llevada por la guerrilla.

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Valentina Gutiérrez Restrepo
La subteniente María Camila Pantoja Hernández estaba en el casco urbano de Saravena (Arauca).
La subteniente María Camila Pantoja Hernández fue secuestrada la noche del pasado 4 de noviembre, en Saravena (Arauca).
Foto: Fuerzas Militares

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Bernardo Pantoja rememora todos los días la última llamada que tuvo con su hija, la subteniente María Camila Pantoja Hernández, secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) el pasado 4 de noviembre en Saravena (Arauca). “Es una fecha que nunca se me va a olvidar. A las 2:30 de la tarde hablamos más de 20 minutos. Ella me comentó que estaba alegre, haciendo la labor que le corresponde, porque ama su profesión. Como padre le recomendé que tuviera todas las precauciones necesarias en cualquier desplazamiento. También hablamos de la…

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

vgutierrez@elespectador.com
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Comentarios
  • Álamo(88990)Hace 4 horas
    Lamentable la desvergüenza de promesas incumplidas del gobierno: "¡acabar con los criminales en 90 días!" Pasa el tiempo y las penurias siguen subiendo, como la de esta mujer y su familia. No falta sino el video del ‘Defensor’. ¡No más violencia MÁS IVA!
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