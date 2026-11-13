Secuestrados llevados por el Eln a Venezuela: la difícil búsqueda de una oficial en Arauca

Bernardo Pantoja rememora todos los días la última llamada que tuvo con su hija, la subteniente María Camila Pantoja Hernández, secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) el pasado 4 de noviembre en Saravena (Arauca). “Es una fecha que nunca se me va a olvidar. A las 2:30 de la tarde hablamos más de 20 minutos. Ella me comentó que estaba alegre, haciendo la labor que le corresponde, porque ama su profesión. Como padre le recomendé que tuviera todas las precauciones necesarias en cualquier desplazamiento. También hablamos de la…

Bernardo Pantoja rememora todos los días la última llamada que tuvo con su hija, la subteniente María Camila Pantoja Hernández, secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) el pasado 4 de noviembre en Saravena (Arauca). “Es una fecha que nunca se me va a olvidar. A las 2:30 de la tarde hablamos más de 20 minutos. Ella me comentó que estaba alegre, haciendo la labor que le corresponde, porque ama su profesión. Como padre le recomendé que tuviera todas las precauciones necesarias en cualquier desplazamiento. También hablamos de la familia y le dije que pronto volveríamos a hablar”, relató el padre de la oficial a El Espectador. Pero esa llamada nunca ocurrió. A las 8:23 de la noche, el Ejército confirmó que la uniformada de 25 años había sido secuestrada.

Desde el momento en el que se supo la noticia de su secuestro, las autoridades activaron los protocolos de búsqueda y los mecanismos para dar con su paradero. El pasado 11 de noviembre, el ministro de Defensa, Jorge Mora, anunció que están buscando con Estados Unidos apoyo para un “proceso de búsqueda de inteligencia”, en territorio venezolano para rescatarla, pues Inteligencia Militar tiene algunas pistas de que la habrían trasladado a ese país. Sin embargo, el ministro Mora sostuvo que esa información permanece en verificación, pero con la “transición” política en Venezuela, esperan que “haya cooperación en materia de inteligencia”.

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De acuerdo con el Ejército, Pantoja Hernández habría sido interceptada por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta. No está claro si estaba sola o con otros uniformados. Al día siguiente, a través de un video publicado en redes sociales, el Frente de Guerra Oriental del Eln se atribuyó su secuestro. En su mensaje responsabilizaron a las Fuerzas Militares de las posibles consecuencias de cualquier intento de rescate “que ponga en riesgo su vida”. A más de una semana de su secuestro, el mismo frente entregó este 12 de noviembre la primera prueba de supervivencia de Pantoja Hernández. En un video, uno de los guerrilleros le entrega a la Cruz Roja “una carta de su puño y letra” de la oficial y un video.

En Venezuela también se encontraría Nancy Yaneth Gómez Sánchez, esposa del alcalde de Uribia (La Guajira), Jaime Luis Buitrago García. La mujer fue secuestrada el pasado 11 de noviembre, a las 6:10 de la mañana, cuando estaba en un gimnasio. Por este caso, la Cancillería activó un diálogo con el país vecino para articular acciones y dar con quienes presuntamente la habrían llevado a territorio venezolano. Estos secuestros se suman a los de cinco soldados atribuidos a las disidencias de las Farc y seis policías. Este 12 de noviembre, la Defensoría del Pueblo confirmó que el Eln liberó a los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López, que estaban secuestrados desde mayo de 2025 en Arauca.

De acuerdo con el investigador del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Gerson Arias, el traslado de secuestrados a territorio venenezolano responde a la presencia histórica de la guerrilla en ese país, que lleva más de 20 años. “Se podría decir que el 60 % de la estructura militar del Eln está en la zona fronteriza y el 95 % de la dirección estratégica, es decir, el comando central y la dirección nacional, están del lado venezolano y se han ido trasladando al sector de la Amazonía”. En ese contexto, Arias sostuvo que la mayoría de las personas que este grupo secuestra en Colombia, “son trasladadas al otro lado de la frontera porque su capacidad militar está precisamente en esa zona”.

Frente a la posibilidad de que Estados Unidos intervenga en materia de inteligencia en el vecino país para lograr el rescate de los secuestrados, el vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez, dijo que es un asunto que debe tomarse con pinzas. “La respuesta del Estado colombiano no puede ser reactiva y no se puede salir a los medios a reaccionar ante un evento puntual. Pensar que Estados Unidos puede llegar a incidir es riesgoso. La realidad es que esto le da un poder de negociación al Eln para buscar dinámicas de acercamiento, incluso de convivencia con el régimen venezolano y niveles de tolerancia con Estados Unidos”, sostuvo el experto.

Sobre los límites que tendría esta posible cooperación internacional, Rodríguez sostiene que no es clara. “No sabemos cuál sería el nivel de negociación, pero obviamente el régimen venezolano no va a querer una conexión tan directa con el Eln. Este grupo armado claramente sí tiene líneas de diálogo con el régimen venezolano. Pero de ahí a reconocerle a Estados Unidos que puedan llegar a hacer algún tipo de gestión para la liberación sería muy llamativo”. Además, este grupo se ha mantenido firme en condicionar la liberación de secuestrados al intercambio de guerrilleros presos. Para Rodríguez, esta negociación no sería posible dentro de la narrativa del presidente Abelardo de la Espriella, que “busca mostrar esta operación como un acto de rendición, presión y éxito militar”.

El experto Gerson Arias sostiene también que, en este complejo panorama, Colombia todavía no alcanza a dimensionar las cifras reales de las personas que ha secuestrado el grupo y que han sido llevadas a la frontera o a Venezuela. “Hablamos de colombianos que han sido secuestrados desde Norte de Santander o Arauca y ni sabemos cuántos son”, sostuvo Arias. Ante esta compleja crisis humanitaria, el experto señaló que debe primar un sentido humanitario: “La cooperación es importante, pero más allá de estrategias militares, el Estado debe pensar en la seguridad de los secuestrados. Es decir, que se busquen mecanismos con organismos humanitarios para que intermedien las tareas de liberación, como la Defensoría”.

Mientras el gobierno asegura que está moviendo sus fichas, incluso la de pedirle ayuda a Estados Unidos para lograr la liberación de la subteniente María Camila Pantoja Hernández y de los otros secuestrados, en su casa la familia de la oficial espera a su hija y hermana. Su papá, Bernardo Pantoja, dice que las acciones del Gobierno han sido estratégicas para buscar una solución y “terminar con esta pesadilla que nosotros como padres estamos viviendo”. Pero tampoco se sabe cuáles son los medios o canales oficiales por los que Colombia pedirá la intervención intencional. “Hija, resiste. Tú eres una mujer fuerte. Aquí todo te estamos esperando. Estamos contigo”, fue el mensaje de este padre a la oficial.

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