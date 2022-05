Tras rechazo de tutela, proceso de extradición del hermano de Córdoba sigue firme

Álvaro Córdoba, hermano de Piedad Córdoba, fue capturado por posible caso de narcotráfico Foto: Álvaro Córdoba Ruiz

La acción de tutela que pedía frenar la extradición de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora electa por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba, fue rechazada el pasado lunes por el magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, Luis Alonso Rico. El miembro del alto tribunal consideró que los tutelantes no lograron demostrar el motivo por el cual presentaban el recurso.

Según reposa en la página de la Rama Judicial, la senadora electa fue quien presentó la acción de tutela en contra de la Presidencia de la República y la Sala de Casación Penal del alto tribunal que todavía no entrega concepto favorable sobre la extradición del hermano de la política.

Álvaro Córdoba, quien fue capturado en Medellín, en febrero pasado, por miembros del CTI de la Fiscalía, es requerido por una Corte de Nueva York por supuesto nexo con el narcotráfico. Córdoba Ruiz, que, además, fue candidato al Concejo de Medellín por el Partido Liberal en 2011, fue detenido junto a dos personas, y hoy se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

La senadora electa una vez conoció de la detención de su hermano trinó a través de su cuenta oficial de Twitter: “Basta de persecución política contra mi y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial (...) En la Comisión de la Verdad ya denuncié los sucesivos montajes aún no esclarecidos en mi contra. Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va amilanar cómo no lo han hecho las anteriores”.

La política recientemente ha sido señalada de visitar a reconocidos narcotraficantes en la cárcel que se encuentran, supuestamente, se encuentran en pabellón de extraditables donde permanece preso su hermano. Córdoba, así como los señalados han desmentido todo vínculo y encuentro. Quienes defienden los intereses de la política han dicho que es fácil que algunos reclusos se acerquen a Córdoba las veces que ha ido a visitar a su hermano.

De otro lado, Martha Lya Córdoba, hermana de Piedad y Álvaro, también estuvo en el ojo del huracán en abril de este año porque, supuestamente, habría intentado ingresar dos millones de pesos en efectivo a la cárcel. Lo que reposa en un documento del Inpec es que, Álvaro tenía una visita programada para el 25 de marzo, pero no se llevó a cabo.

Lo que quedó consignado en la minuta es que un guardián del Inpec al analizar el trámite para el ingreso observó en la entrepierna de Marta Lya un abultamiento lo que le generó suspicacia y alertó para que la mujer fuera revisada. De manera voluntaria la hermana de la política y del hoy detenido sacó una bolsa con un fajo de billetes de $50 mil. A su juicio, completaba dos millones.

De momento, el hermano de la senadora electa se encuentra en el pabellón de extraditables a la espera que la Corte Suprema resuelva si lo envía o no a Estados Unidos.

