Tres muertos y dos heridos en combates contra disidencias de “Calarcá” en Antioquia

En medio de combates en la vereda Aguacatal, zona rural de San Andrés de Cuerquia (norte de Antioquia), el Ejército reportó la muerte de tres presuntos integrantes de la estructura 36 de las disidencias de las Farc. También fueron capturados tres personas señaladas de hacer parte de ese grupo ilegal. Entre estos últimos está alias “09″, señalado líder de comisión de la organización lidera por alias “Primo Gay”.

De acuerdo con el Ejército, la operación fue adelantada por tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Fiscalía Seccional Antioquia y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). El grupo armado ilegal habría sostenido un enfrentamiento armado con los uniformados mientras se desarrollaban acciones para la seguridad territorial.

En el intercambio de disparos murieron alias “Johan” o el “Gordo” —identificado como comandante de escuadra—, alias “Tania” y alias “Isa”. A su vez, alias “09″ resultó herido y, según las autoridades, recibió atención médica inmediata por parte de los enfermeros de combate. El otro herido es un menor de edad, quien fue aprehendido y también trasladado para recibir asistencia.

Alias “09″ llevaba al menos cuatro años en la estructura de las disidencias y, según las investigaciones, estaría implicado en la muerte del soldado profesional Esneider Alejandro Pineda Solarte y del sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas, ocurridos 28 de agosto y el 1 de septiembre de este año, cuando intentaban desactivar explosivos instalados en la vía que conecta San Andrés de Cuerquia con el corregimiento Valle de Toledo.

La trayectoria criminal de este líder incluye la instalación de vallas ilegales para restringir la movilidad en los municipios de Campamento y Guadalupe, así como el uso indiscriminado de explosivos contra civiles, la fuerza pública y el proyecto Hidroituango.

“Este grupo narcoterrorista es el responsable de ejecutar las acciones contra las infraestructuras estratégicas del Estado, especialmente las torres de energía en el departamento de Antioquia. Asimismo, la instalación en forma indiscriminada de artefactos explosivos para afectar a la población civil y la fuerza pública sobre las vías del departamento, especialmente en los municipios de San Andrés de Cuerquia, Briceño y Toledo”, detalló el mayor Fabio Leonardo Caro Cancelado, comandante de la Séptima División del Ejército.

En el lugar de los hechos, el Ejército incautó siete fusiles, 21 proveedores, más de 1.570 cartuchos, radios de comunicación, cantimploras, brazaletes y una valla alusiva al grupo armado. Los capturados y el material de guerra fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Según las Fuerzas Militares, con este resultado se golpea la capacidad operativa del Bloque Magdalena Medio, que buscaba dividir a la estructura 36 para reactivar el frente cinco y extender su dominio ilegal en municipios del norte de Antioquia y en Medellín.

Dicho frente, de acuerdo con las autoridades, “tendría la misión de expandir el control territorial ilegal en los municipios de San Andrés de Cuerquia, Briceño, Santa Rosa de Osos, Sabanalarga, San José de la Montaña, Campamento, Angostura y Yarumal”.

