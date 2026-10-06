JEP absuelve a comerciante señalado por nexos con las Farc: estuvo más de 12 años en prisión

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Javier de Jesús Cadavid Palacio, un comerciante antioqueño, fue condenado en 2009 por extorsión y enriquecimiento ilícito debido a una supuesta vinculación con el frente 47 de las antiguas Farc. Más de 15 años después, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontró que estuvo más de 12 años en prisión injustamente y, tras absolverlo, revocó la condena de la justicia ordinaria y le concedió la libertad definitiva.
La condena había sido proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales y confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad en 2011. En esas decisiones, la justicia ordinaria lo halló responsable de los delitos de extorsión y enriquecimiento ilícito, a partir de una supuesta vinculación con las antiguas Farc. Según la JEP, Cadavid cumplió 12 años y 4 meses de privación de la libertad antes de que el tribunal asumiera su caso e iniciara el trámite de revisión.
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