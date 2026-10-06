Lectura de la sentencia por falsos positivos (macrocaso 03), que condenó a 12 exmilitares del batallón La Popa, en Valledupar y 7 exparamilitares Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura JEP absuelve a comerciante señalado por nexos con las Farc: estuvo más de 12 años en prisión Redacción Judicial Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Javier de Jesús Cadavid Palacio, un comerciante antioqueño, fue condenado en 2009 por extorsión y enriquecimiento ilícito debido a una supuesta vinculación con el frente 47 de las antiguas Farc. Más de 15 años después, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontró que estuvo más de 12 años en prisión injustamente y, tras absolverlo, revocó la condena de la justicia ordinaria y le concedió la libertad definitiva.

La condena había sido proferida por el Juzgado Penal del Circuito…