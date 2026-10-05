Grupos armados hacen presencia en el 85,6 % de los municipios con minería de oro en Colombia

Desde el aire, Chocó es un tapiz verde cruzado por ríos. Desde un satélite, en cambio, empiezan a verse tierras removidas, pozas y balsas sobre el agua. Esas huellas, medidas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Gobierno, sumaron en 2025 un total de 118.410 hectáreas con evidencia de explotación de oro de aluvión (Evoa), un 4,5 % más que el año anterior. De acuerdo con el informe, el 75 % de esa superficie, 88.860 hectáreas, es ilegal y creció 10 %. En paralelo, el 21 % tiene permisos técnicos o…

Desde el aire, Chocó es un tapiz verde cruzado por ríos. Desde un satélite, en cambio, empiezan a verse tierras removidas, pozas y balsas sobre el agua. Esas huellas, medidas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Gobierno, sumaron en 2025 un total de 118.410 hectáreas con evidencia de explotación de oro de aluvión (Evoa), un 4,5 % más que el año anterior. De acuerdo con el informe, el 75 % de esa superficie, 88.860 hectáreas, es ilegal y creció 10 %. En paralelo, el 21 % tiene permisos técnicos o ambientales y apenas el 4 % está en tránsito a la legalidad. Además, en buena parte de ese mapa hay hombres armados.

En el 85,6 % de los municipios con explotación de oro de aluvión se registró presencia de al menos un grupo ilegal, entre ellos el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el Eln. Según el informe, estas organizaciones financian explotaciones, cobran extorsiones, controlan maquinaria e insumos y usan el oro como forma de financiación. “De esta manera, el oro puede convertirse en una fuente de financiación y acumulación de valor para estructuras armadas y criminales, fortaleciendo su capacidad de control territorial y generando mayores desafíos para la seguridad, los derechos humanos, la trazabilidad del mineral y la gobernanza institucional”, sostiene el informe.

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La actividad también coincide con los cultivos de coca. De los 118 municipios con Evoa, 79 registraron coca en 2024, con 142.865 hectáreas, el 55 % del total nacional. Un dato es clave: en los territorios donde se superponen ambas economías, el 84 % de la explotación de oro es ilícita.

Este panorama de explotación se concentra en pocos lugares. Chocó, con 41.493 hectáreas ilícitas; Antioquia, con 24.282, y Bolívar, con 7.222, reúnen el 82 % de la explotación ilícita, aunque son realidades distintas. Por ejemplo, en Chocó el 88 % de lo detectado es ilícito o no autorizado, mientras que en Antioquia el 45 % tiene permisos. Diez municipios, entre ellos Nóvita, Istmina y Quibdó, en Chocó, y Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza, en Antioquia, acumulan el 54 % de la actividad ilícita del país.

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Explotación de oro de aluvión en tierra, Magüi (Nariño). / UNODC/SIMCI Foto: UNODC/SIMCI

Esos diez municipios solo reportaron el 11 % de la producción aurífera oficial, lo que el informe asocia con subregistro y limitaciones de trazabilidad. En paralelo, las exportaciones de oro alcanzaron en 2025 los USD 4.644 millones y las regalías sumaron COP 587.959 millones, mientras la producción registrada ante la Agencia Nacional de Minería cayó 17 % entre 2023 y 2025, de 61,3 a 51,1 toneladas, por una baja del 33 % en la de barequeros. Ante esta cifras, el documento plantea dudas sobre el ingreso de oro ilícito a los circuitos legales.

De acuerdo con el informe de Unodc, el contraste es significativo: “mientras en Antioquia existe una distribución relativamente equilibrada entre áreas con permisos y explotación ilícita o no autorizada, en Chocó y Bolívar esta última categoría concentra aproximadamente nueve de cada diez hectáreas detectadas, evidenciando así la necesidad de construir e implementar estrategias de intervención específicas para estos territorios”.

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La minería también avanza sobre zonas que deberían estar protegidas. Casi la mitad de la explotación detectada, 58.216 hectáreas, está en lugares donde la ley no permite extraer oro, y 43.049 de esas hectáreas están en la Reserva Forestal del Pacífico. En los Parques Nacionales Naturales, la actividad casi se duplicó en un año: pasó de 149 a 278 hectáreas, un aumento del 87 %, sobre todo en el Parque Río Puré, con 177 hectáreas, y en la Reserva Puinawai, con 101. El informe también encendió alertas en el agua: detectó 215 señales de minería en 11 ríos de la Amazonía y la Orinoquia. Entre 2024 y 2025 se perdieron 10.013 hectáreas de bosque y vegetación de árboles, de las cuales el 86 % se debió a la minería ilícita.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, sostuvo que “la evidencia es clara: la presión crece en los parques nacionales, en las tierras de las comunidades negras y en los resguardos indígenas, casi siempre de la mano de grupos armados. Aquí no hay un debate sobre la minería: hay una confrontación entre el Estado y las economías criminales que usan el oro para financiar la violencia. Por eso actuaremos en tres frentes: formalizar a quien tiene vocación de legalidad, perseguir con el Ministerio de Defensa a las estructuras criminales y recuperar los territorios afectados”.

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El informe concluye que uno de los grandes retos es la trazabilidad del oro, fácil de transportar y de transformar, y que puede mezclarse con mineral de distintas procedencias. Según el documento, los registros de productores, comercializadores, volúmenes y transacciones no bastan por sí solos: la vigilancia debe empezar en el territorio, verificando que coincidan lo que se declara con lo que realmente se observa en la explotación.

El segundo punto crítico es la primera comercialización, cuando el oro recibe lo que el informe llama una “identidad documental”, es decir, un soporte de su procedencia. Reforzar la validación del origen, los compradores y las transacciones, y la relación entre producción, venta y flujos financieros, según la Unodc, ayudaría a limitar los mecanismos por los que el oro de origen desconocido puede entrar a los circuitos formales y tener apariencia de legalidad. Mientras eso no ocurra, el satélite seguirá registrando cada año la huella de las máquinas, pero las autoridades aún no lograrían ver el camino que recorre el oro después de salir de la tierra.

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