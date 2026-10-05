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Grupos armados hacen presencia en el 85,6 % de los municipios con minería de oro en Colombia

La minería de oro de aluvión sumó 118.410 hectáreas en Colombia en 2025, un 4,5 % más que el año anterior, según un informe de la Unodc y el Gobierno. Tres de cada cuatro de estas hectáreas no cuentan con permiso para ser explotadas. Además, en el 85,6 % de los municipios con esta actividad hay presencia de grupos armados ilegales y en casi la mitad del área hay coincidencia con zonas de cultivos de coca.

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Redacción Judicial
Explotación de oro de aluvión en agua, Río Quito (Chocó). / UNODC/SIMCI
Foto: UNODC/SIMCI

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Desde el aire, Chocó es un tapiz verde cruzado por ríos. Desde un satélite, en cambio, empiezan a verse tierras removidas, pozas y balsas sobre el agua. Esas huellas, medidas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Gobierno, sumaron en 2025 un total de 118.410 hectáreas con evidencia de explotación de oro de aluvión (Evoa), un 4,5 % más que el año anterior. De acuerdo con el informe, el 75 % de esa superficie, 88.860 hectáreas, es ilegal y creció 10 %. En paralelo, el 21 % tiene permisos técnicos o…

Por Redacción Judicial

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