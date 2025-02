Así es el Jardín Botánico de Buenos Aires, el primero de Argentina

El Jardín Botánico de la Ciudad «Carlos Thays», comúnmente llamado El Botánico, es un parque público y jardín botánico situado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Está cerca del Parque 3 de Febrero y del antiguo Zoológico de la ciudad. Su inauguración tuvo lugar el 7 de septiembre de 1898. Foto: Jardín Botánico de Buenos Aires

Ubicado en el corazón de la ciudad, el Jardín Botánico Carlos Thays de Buenos Aires es un refugio verde que combina historia, conservación y educación. Con una extensión de casi ocho hectáreas, alberga más de 1.500 especies de plantas provenientes de distintas partes del mundo. Diseñado por el paisajista Carlos Thays e inaugurado en 1898, este espacio ha sido clave en la divulgación del conocimiento botánico y en la preservación de la biodiversidad. Su acceso es gratuito, permitiendo que cada año más de un millón de personas disfruten de su riqueza natural y de su oferta educativa y recreativa.

Actualmente, cuenta con la certificación internacional como arboretum, lo que significa que su colección está compuesta principalmente por especies arbóreas de climas templados. Además, es un actor clave en la restauración de flora autóctona y trabaja en cooperación con jardines botánicos y reservas naturales dentro y fuera del país. En 2023, el jardín fue reconocido como un centro regional para la certificación de proyectos de biodiversidad, en conjunto con el Jardín Botánico de Bogotá.

El Espectador habló con Graciela Barreiro, ingeniera agrónoma y quien desde diciembre de 2009 tiene a su cargo el gerenciamiento de la entidad Botánica. Habla sobre la historia y el presente del jardín, su rol en la conservación de especies, las dificultades económicas y las estrategias de financiamiento, así como la importancia de la educación ambiental en una ciudad en constante crecimiento.

El Jardín Botánico de Buenos Aires es muy antiguo y tiene mucha historia ¿Con qué objetivo fue creado?

Fue el primer jardín botánico en Argentina, y el primero abierto al público antes que ninguno, es el más antiguo.

Fue creado con la intención de reunir la mayor cantidad posible de especies vegetales de todo el mundo, especialmente de regiones con climas similares, así como una amplia representación de la flora de Argentina en todas sus ecorregiones.

Su diseño siguió un enfoque enciclopedista, es decir, no se limitó exclusivamente a la conservación de la flora local, como suele ser el paradigma actual de los jardines botánicos, sino que buscaba exhibir y enseñar sobre la mayor cantidad de especies posibles.

Es importante recordar que este jardín fue concebido a finales del siglo XIX, una época en la que los viajes internacionales no eran accesibles para la mayoría de la población. Por ello, uno de sus principales objetivos era permitir que la gente pudiera conocer, en un solo lugar, plantas de distintas partes del mundo, muchas de las cuales quizá nunca habrían tenido la oportunidad de ver en su vida.

¿Después de tantos años, han logrado mantener los objetivos?

Sí, en gran medida el jardín sigue cumpliendo su propósito, aunque con ciertas diferencias. A lo largo de los años, la competencia natural entre las especies plantadas originalmente llevó a la eliminación de algunas de ellas. Con el tiempo, esto transformó al jardín en un arboretum, es decir, en un espacio donde la mayor parte de la colección está compuesta por especies arbóreas.

Actualmente, el jardín alberga una gran diversidad de árboles provenientes de distintas regiones del mundo con climas similares al nuestro, es decir, climas templados con niveles de humedad razonables y suelos pesados. Este tipo de condiciones nos permite conservar sin problemas estas especies.

Además, nuestro jardín ha sido reconocido y certificado internacionalmente como un arboretum, lo que significa que es una colección especializada de árboles del mundo templado.

¿Cuáles han sido los proyectos más relevantes que han desarrollado?

En la actualidad, trabajamos en diversos proyectos de restauración de la flora argentina en diferentes regiones del país. No nos limitamos solo a Buenos Aires, sino que, a través de asociaciones nacionales e internacionales, colaboramos con otros jardines botánicos y organizaciones dedicadas a la restauración ecológica.

La ciudad de Buenos Aires cuenta con varias áreas de conservación, incluyendo cuatro reservas naturales y el jardín botánico. En conjunto, trabajamos para la conservación tanto de la flora como de la fauna, ya que en estas reservas habita una diversidad de especies características de la zona conocida como la costa del Río de la Plata o el delta inferior del río.

Esta región tiene características ecológicas particulares. En los inicios de la colonización, predominaban los pastizales, similares a los de la pampa, con una franja reducida de vegetación arbórea en las orillas de los ríos, lo que se conoce como “selva en galería”. Nuestro jardín conserva muchas de estas especies arbóreas y también nos enfocamos en la preservación de otras especies nativas.

Sin embargo, debido a que el jardín está muy densamente plantado y ya no hay mucho espacio para ampliar la colección, hemos puesto un énfasis especial en la conservación de la flora bonaerense. Al mismo tiempo, seguimos preservando especies de distintas partes del mundo, manteniendo así la visión original de su fundador.

¿Con qué obstáculos se han encontrado en el camino?

Como cualquier organismo público, el jardín botánico ha enfrentado altibajos tanto en términos financieros como en la orientación de sus políticas. Esto es algo común en cualquier institución que dependa de un gobierno o de una entidad estatal.

A lo largo de su historia, el desarrollo y mantenimiento del jardín han estado sujetos a las fluctuaciones económicas y políticas del país y de la región. En períodos de estabilidad y bonanza económica, ha sido posible impulsar nuevos proyectos y fortalecer su conservación. Sin embargo, en tiempos de crisis o restricciones presupuestarias, las posibilidades de crecimiento y renovación se ven limitadas.

En definitiva, estos cambios cíclicos han sido el mayor desafío para el jardín botánico, afectando su capacidad para desarrollar nuevas iniciativas y expandir su labor en conservación y educación ambiental.

¿Y cómo los han solventado?

Con mucho trabajo, pasión y una gran dosis de creatividad e innovación. Nuestro jardín opera bajo un régimen de gran austeridad, ya que los fondos disponibles no siempre son suficientes para cubrir todas nuestras necesidades.

Ante esta realidad, impulsamos la creación de una Asociación de Amigos del Jardín, formada por miembros de la sociedad civil, con el objetivo de recaudar fondos para apoyar nuestro trabajo. Esta asociación ha estado funcionando durante más de 10 años y ha sido de gran ayuda, permitiéndonos financiar pequeños proyectos y mejorar la gestión diaria del jardín.

Además, parte de nuestra labor implica gestionar y negociar continuamente con distintos niveles de gobierno y autoridades para garantizar el funcionamiento del jardín y su desarrollo. Es una tarea constante que forma parte del desafío de dirigir una institución pública de este tipo.

El Jardín Botánico de Buenos Aires colabora permanentemente con el Jardín Botánico de Bogotá. ¿Qué proyectos han desarrollado de manera colaborativa?

Uno de los logros más significativos y recientes es que el Jardín Botánico de Bogotá y nuestro Jardín Botánico de Buenos Aires han sido designados como hubs o centros regionales para la aplicación del Global Standard for the Biodiversity.

Este estándar es un sistema de certificación para evaluar proyectos que buscan la restauración ecológica, la mitigación de la pérdida de biodiversidad y el incremento de la diversidad biológica en distintas áreas.

El personal de ambos jardines botánicos ha recibido capacitación simultáneamente, lo que ha fortalecido la relación entre nuestras instituciones y nos ha otorgado una responsabilidad compartida. Ahora, tenemos la tarea de evaluar proyectos en América Latina que buscan mejorar la biodiversidad en sus respectivas regiones. Este reconocimiento nos posiciona como referentes en la región y nos permite contribuir activamente en iniciativas de conservación a nivel internacional.

¿Han trabajado con algún otro jardín de Colombia?

Sí, tengo un vínculo especial con Medellín, ya que tengo familia allí y he visitado varias veces su Jardín Botánico, que es un lugar realmente hermoso. También he tenido la oportunidad de estar en Ibagué, otro sitio precioso.

Además, nuestro jardín botánico en Buenos Aires ha tenido un papel activo en la colaboración con jardines botánicos colombianos y de toda la región. De hecho, fuimos protagonistas en la creación de la Red Sudamericana de Jardines Botánicos, en la que participaron también Bogotá y otras ciudades. Nuestra institución tuvo un rol clave como uno de los miembros fundadores de esta red, que busca fortalecer la cooperación y el intercambio de conocimientos en conservación y biodiversidad a nivel continental.

¿Qué podría aprenderse del caso colombiano en términos de conservación?

Desde el punto de vista normativo, Colombia se destaca por contar con una legislación ejemplar en materia de conservación.

El país posee una biodiversidad extraordinaria y, aunque la protección de los ecosistemas siempre representa un desafío, ha realizado esfuerzos significativos para preservarla. Un aspecto particularmente admirable es la Ley de Jardines Botánicos de 1996, una normativa que establece un marco legal sólido para la protección y gestión de estas instituciones.

Me encantaría que en mi país existiera una legislación similar, ya que este tipo de regulación no solo facilita la gestión de los jardines botánicos, sino que también refleja el compromiso de las autoridades con la biodiversidad, garantizando que se le otorgue la importancia que realmente merece.

¿En su opinión ¿cuál es el país con mejores jardines botánicos del mundo?

Probablemente los países con los jardines botánicos mejor gestionados sean el Reino Unido y los Estados Unidos. No solo cuentan con instituciones con una larga historia y tradición, sino que también han logrado asegurar importantes fuentes de financiamiento para sostener y expandir su trabajo.

Es importante destacar que no me refiero a lujo o excesos, sino a algo fundamental: la ciencia de la conservación requiere recursos económicos para poder llevarse a cabo de manera efectiva. Sin este apoyo, los proyectos de investigación, restauración ecológica y preservación de especies no pueden avanzar con el impacto que se necesita.

Además, en estos países existe una diferencia cultural significativa en la manera en que la sociedad percibe la importancia de las plantas, la biodiversidad y el medio ambiente. En países anglosajones, el interés y la valoración de los jardines botánicos como centros de conocimiento y conservación es mucho más marcado. La sociedad los respalda y los ve como espacios esenciales para la educación, la ciencia y la protección del patrimonio natural.

En contraste, en otros países como los nuestros, estos espacios no siempre reciben la misma atención o prioridad dentro de las políticas públicas ni en la percepción social, lo que puede afectar la disponibilidad de recursos y su impacto a largo plazo.

¿Qué apoyo recibe el Jardín Botánico de Buenos Aires del Gobierno?

El apoyo financiero del jardín botánico proviene del Gobierno de la Ciudad, que en nuestro sistema político funciona de manera similar a una provincia, ya que la Constitución le otorga un alto grado de autonomía en casi todas las áreas de gobierno.

Por parte del gobierno nacional, no recibimos ningún tipo de financiamiento, ya que no tenemos una relación directa en términos administrativos o presupuestarios. No obstante, constantemente intentamos colaborar con organismos nacionales relacionados con nuestro ámbito de trabajo. En muchos casos, participamos como representantes de la ciudad en diversas iniciativas nacionales vinculadas con la conservación y la biodiversidad.

En términos presupuestarios, funcionamos como cualquier otra institución dependiente del gobierno de la ciudad, es decir, somos un renglón dentro del presupuesto general, y nuestra financiación varía según las circunstancias económicas y la coyuntura política del momento.

¿Qué es lo más especial que tiene el Jardín Botánico de Buenos Aires, que lo hace distinto a los otros jardines del mundo?

No diría que lo hace especial, sino que lo coloca a un nivel similar al de otros jardines botánicos importantes, lo cual ya es un gran mérito. Uno de sus mayores valores es su historia y su relevancia cultural, especialmente para los ciudadanos de Buenos Aires. Es un lugar emblemático y querido, donde la gente disfruta y siente un gran apego, al punto de considerarlo casi intocable.

A pesar de no ser muy grande—con menos de 8 hectáreas—su ubicación en una zona céntrica y de fácil acceso lo convierte en un espacio fundamental para la comunidad. Además, se distingue por su fuerte enfoque educativo, lo que lo diferencia de otros jardines botánicos del país. La gestión del jardín se apoya en tres pilares fundamentales, la conservación, asegurando la preservación de especies y el mantenimiento del ecosistema. Educación, con actividades pedagógicas de gran impacto, y rol social, funcionando como un espacio de recreación, relajación y contacto con la naturaleza para los ciudadanos.

Su centralidad urbana y accesibilidad lo convierten en una herramienta educativa de altísimo valor, algo que lo distingue de otros jardines botánicos en Argentina.

