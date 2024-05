Terrazas verdes: las huertas símbolo de resiliencia y esperanza en Medellín

Este es un ejemplo de las huertas en la Comuna 13 Foto: Colombia V

Gracias al proyecto Terrazas Verdes, la Comuna 13 de Medellín tiene una huerta comunitaria, con la que sus trabajadores pueden generar ingresos económicos y alimentos para su día a día. Su creador, Carlos Sánchez, explicó cómo pasó de ser una prueba, en el 2019, a un proyecto tan importante para los medellinenses.

Carlos Sánchez, más conocido como Nene en la comunidad, es un cantante y compositor de rap, administrador de empresas e “hijo de la Comuna 13″, en donde ha trabajado durante años al frente de proyectos artísticos y culturales como resistencia a la violencia. “Yo soy de los primeros afro o negros nacidos en Medellín. Mis papás llegan del Pacífico colombiano y se separan. Mi mamá tiene que irse a trabajar y nosotros crecimos prácticamente solos. A mí un casete de música rap me cambia la vida porque me invita a soñar, pero dos de mis hermanos no corrieron con la misma suerte”, agregó.

La primera terraza que apostó por la agricultura urbana se montó en el 2019, tenía una medida de 10 metros cuadrados y se ubicó en la terraza de la casa de un amigo de Nene que necesitaba una fuente de ingreso económico. A pesar de que no era tan grande, Sánchez y su amigo aprendieron las bases por internet, siguiendo las pautas de tiempos y cuidados: “Nosotros aprendimos sobre cultivos hidropónicos en internet, armamos un piloto y sembramos nueve especies de lechuga, zucchini, pimentón y cebollín. Eso nos dio frutos y yo no lo podía creer. Las cosechas las vendimos y ahí nos dimos cuenta de que era rentable”, expuso Nene.

Con los buenos resultados de la prueba, y con algo más de tiempo, la huerta comenzó a generar trabajo para las madres cabezas de hogar. ”Actualmente tenemos más de 600 metros cuadrados construidos, equivalentes a 27 terrazas, dentro de las que se encuentra Terraza Éxito, Terraza Música Arus, entre otras”, sostiene.

Además de Nene, hoy en día el proyecto también es liderado por el colectivo de jóvenes artistas creadores y afrocolombianos, hombres y mujeres, Son Batá, y recibe el apoyo de empresas privadas como el Grupo Éxito. “Tenemos el objetivo de sembrar amor y oportunidad en los habitantes de la Comuna 13, mediante este proyecto”, dijo la directora de Fundación Éxito, Paula Escobar, cuando se inauguró al primera huerta entregada por el Grupo, en octubre de 2021. A la fecha ya han sumado cuatro huertas más.

Terrazas Verdes genera rentabilidad en sus colaboradores permitiendo que comercialicen los productos de las cosechas en estantes al interior de los almacenes de la cadena, los cuales llevan el nombre de “De la Comuna 13 a tu mesa”. El 85% de la producción se comercializa en esos almacenes y el otro 15% va a un comedor, que brinda asistencia diaria a 30 niños y niñas, y a cinco adultos mayores del barrio Nuevos Conquistadores.

Funcionamiento

Terrazas Verdes se desarrolla en las casas de los habitantes en la Comuna 13 de Medellín, debido a que “La única forma en la que podría funcionar es impidiendo que las personas a las que va dirigido el proyecto, que son las madres, se alejen de sus casas y por consecuencia de sus hijos”, expuso Nene.

Hay en total 27 huertas, en las que se siembran 6.750 plántulas de lechugas, hoja de roble, moradas y verdes, romana, crespa verde y morada y cogollo europeo, según dijo Nene. Cada ciclo del proceso de cosecha toma 10 días, agilizado gracias a que las terrazas cuentan con un sistema hidropónico, un método de agricultura sin suelo en el que las plantas crecen en una solución nutritiva en lugar de tierra.

Cosechan oportunidades, siembran sueños

“Tenemos el sueño de convertirnos en la despensa de la ciudad” confesó Nene, siendo ese el gran objetivo del proyecto de Terrazas Verdes en Medellín. Y agrega: “Otro sueño es que el 70% de las hortalizas y las verduras que se consumen en Medellín sean cultivadas acá”.

Aspiraciones que son posibles si se tiene en cuenta el trabajo de privados que se han sumado a la iniciativa, como el caso del Grupo Éxito y Postobón, que ya entregó la primera de dos huertas que brindará a la Comuna 13. “Para salir de la pobreza hay que crear riqueza. Hoy, con el apoyo de Postobón, generamos empleo, relaciones comunitarias y, sobre todo, esperanza en una comunidad que ve cómo sus proyectos se hacen realidad”.

Un apoyo del sector privado que se debe a que “Terrazas Verdes es un proyecto inspirador y honesto. Así lo describe la comunidad y así lo vemos también nosotros. Aquí se siembran oportunidades y se cosecha bienestar para las familias de la zona”, según dijo el presidente de Postobón, Miguel Fernando Escobar, el pasado 1° de marzo de 2024, cuando hicieron la entrega de la huerta.

