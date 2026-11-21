A través de la intervención y resignificación de piezas existentes, este grupo de creadores demuestra que la moda es también un medio de apoyo para las regiones que más lo necesitan. / Cortesía CCB

Foto: A través de la intervención y resignificación de piezas existentes, este grupo de creadores demuestra que la moda es también un medio de apoyo para las regiones que más lo necesitan. / Cortesía CCB