Veintisiete de los creadores más influyentes del país forman parte de la Colección Solidaria, que fue la protagonista del desfile inaugural de Bogotá Fashion Weekend 2026. / Cortesía CCB
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El dinero recaudado se destinará a apoyar la recuperación de regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero. / Cortesía CCB
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A través de la intervención y resignificación de piezas existentes, este grupo de creadores demuestra que la moda es también un medio de apoyo para las regiones que más lo necesitan. / Cortesía CCB
Foto: A través de la intervención y resignificación de piezas existentes, este grupo de creadores demuestra que la moda es también un medio de apoyo para las regiones que más lo necesitan. / Cortesía CCB
"Creo profundamente que la moda también debe ser un acto de amor, solidaridad y esperanza. Por eso, acepté con el corazón la invitación de BFWEEKEND para unirme a los diseñadores que, a través de nuestras creaciones, queremos tender una mano a quienes lo perdieron todo en el terremoto del 10 de septiembre", dijo Diego Guarnizo. / Cortesía CCB
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Estas prendas exclusivas estarán disponibles para la venta en Villa Adelaida, sede principal del Bogotá Fashion Weekend hasta el domingo 22 de noviembre. / Cortesía CCB
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“Este año el circuito comercial no busca solamente dinamizar las ventas de fin de año y visibilizar a más de doscientos empresarios, sino recordarle al país que cada puntada y cada prenda pueden tejer esperanza y respaldar activamente la reconstrucción de comunidades en el Chocó, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero”, dijo Rebeca Herrera Feldsberg, jefe de Bogotá Fashion Week. / Cortesía CCB
Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Bogotá
Los diseñadores son: A New Cross, Alado, Andrés Otalora, Andrés Pajón, Beatriz Camacho, Cubel, Diego Guarnizo, Faride Ramos, Francesca Miranda, Hernán Zajar, Isabel Henao, Johanna Ortiz, Jorge Duque, Juan Pablo Socarrás… / Cortesía CCB
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Kika Vargas, La Petite Mort, Laura Aparicio, Lina Cantillo, Maria Elena Villamil, María Luisa Ortiz, Maz Manuela Álvarez, Old Maquiina, Olga Piedrahita, Pepa Pombo, Renata Lozano, Ricardo Pava y Silvia Tcherassi. / Cortesía CCB
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Guarnizo, por ejemplo, donó Guadalupe Ocobos un vestido que nació como un homenaje a los árboles de Ibagué, que al florecer visten la ciudad de rosado y "nos recuerdan que la vida siempre encuentra la manera de renacer. Hoy, esas flores se convierten en un vestido único, creado para transformar la belleza en ayuda y la solidaridad en esperanza. Porque después de la adversidad, también podemos volver a florecer", aseguró el creativo. / Cortesía CCB
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