El vestido de Olivia Rodrigo que se deshace con el agua

El minivestido blanco, de cuello y falda plisada, se fue disolviendo lentamente hasta revelar un diseño rojo con corsé mientras ella decía: “I’m unraveled”. El estilismo de la gira está a cargo de Chloe y Chenelle Delgadillo, que han creado un vestuario para el escenario con un estilo romántico y vintage. La artista suele utilizar la moda…

El vestido blanco que Olivia Rodrigo lucía mientras interpretaba The Cure la noche inaugural de su gira Unraveled Tour, en Hartford, Connecticut, se deshizo con la lluvia artificial que caía sobre su cuerpo.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El minivestido blanco, de cuello y falda plisada, se fue disolviendo lentamente hasta revelar un diseño rojo con corsé mientras ella decía: “I’m unraveled”. El estilismo de la gira está a cargo de Chloe y Chenelle Delgadillo, que han creado un vestuario para el escenario con un estilo romántico y vintage. La artista suele utilizar la moda como una herramienta de comunicación y conexión con sus seguidores.

Publicidad

La pieza fue creada por el diseñador británico Hussein Chalayan, quien se destaca por su mezcla entre moda y tecnología. "Estoy encantado de haber diseñado y creado un nuevo vestido que se desintegra, inspirado en mi colección primavera-verano 2016, Pasatiempo, para la gira Unraveled Tour de Olivia Rodrigo, que se estrenó el 25 de septiembre de 2026. Gracias a todos los que participaron", escribió el diseñador junto a una publicación en la que se detalla su creación.

Lea: El corsé metalizado con diseño de loba de Shakira requirió 500 horas de trabajo artesanal

Vale la pena mencionar que para dicha colección, inspirada en Cuba y presentada en la Semana de la Moda de París en septiembre de 2015, el momento más icónico se dio cuando dos modelos, dentro de un cubo en la pasarela, se pararon bajo unas regaderas de agua para disolver sus vestidos blancas y revelar unos diseños adornados con cristales Swarovski. "Chalayan y su equipo dedicaron unos seis meses a desarrollar el material reactivo al agua", contó Vogue.

Lea: ¿Por qué los colombianos compran en plataformas como Temu y Shein?

¿Quién es Hussein Chalayan?

Hussein Chalayan nació en Chipre y se formó en Londres. En 1993 se graduó del Central Saint Martins College of Art and Design de Londres, en 1994 lanzó su propia marca y se dio a conocer por vestir a celebridades como Lady Gaga, su estilo conceptual y el uso de la tecnología en sus diseños.

"En el año 2001, abandonó la Fashion Week londinense y pasó a desfilar en París. Este cambio también supuso una simplificación de su puesta en escena y de sus propias creaciones, difíciles de trasladar de la pasarela a la calle", se lee en un artículo de Vogue España sobre el diseñador.

En 2002 comenzó a presentar colecciones de moda en París. El diseñador se describe como un hombre de ideas, "realizador audiovisual y gran amante de la tecnología, sus creaciones están más cerca del arte contemporáneo que de las grandes cadenas de producción de moda", dice el medio.

En 2006 recibió la Orden del Imperio Británico (MBE) por sus servicios a la industria de la moda. Actualmente, Chalayan dirige un estudio en el este de Londres y es profesor de diseño de moda en Berlín, presenta su colección dos veces al año en París y vende internacionalmente. En 2015 inauguró su tienda insignia en Mayfair, Londres.

"Durante los últimos veinte años, además de sus colecciones de moda, ha plasmado sus ideas en exposiciones museísticas e instalaciones artísticas", explica el Design Museum de Londres.

Lea: Algodón o poliéster: diferencias, cuál es mejor y cuál escoger

El diseñador británico utiliza la ropa como un espacio de exploración. "Crea espacios para eventos en forma de películas, instalaciones y exposiciones, además de experimentar con materiales y técnicas novedosas e innovadoras. Sus prendas están impregnadas de los procesos de pensamiento que las sustentan. Su colección de 2009, Inertia, exploró las implicaciones de la velocidad y la tecnología en nuestras vidas con prendas que capturaban el momento de un choque; Afterwords abordó el tema del desplazamiento, donde los muebles se transforman en prendas; Airborne utilizó tecnología LED, incorporando miles de luces parpadeantes; y Readings presentó vestidos compuestos por más de doscientos láseres en movimiento, ofreciendo un extraordinario espectáculo de luz", detalla el Museo del Diseño de Londres.

Lea: ¿Qué colores de esmaltes favorecen la apariencia de las manos, según la colorimetría?

Rodrigo comenzó la semana pasada su gira en la que presentará su tercer álbum de estudio, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, en Estados Unidos y Canadá. La segunda parte será en 2027 en Europa.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.