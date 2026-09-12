 

Publicidad

La primera Semana de la Moda de Nueva York libre de pieles

La Semana de la Moda de Nueva York presenta las propuestas Primavera/Verano 2027 y, por primera vez, prohibió el uso de pieles en las pasarelas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Moda
11 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.
AMDEP1957. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 11/09/2026.- Una modelo desfila este viernes prendas de la marca española Custo Barcelona colección primavera-verano 2027 en la Semana de la Moda de Nueva York (EE.UU.). EFE/Ángel Colmenares
La Semana de la Moda de Nueva York presenta las propuestas Primavera/Verano 2027 y, por primera vez, prohibió el uso de pieles en las pasarelas. /EFE/Ángel Colmenares
Foto: EFE - Angel Colmenares
AMDEP1961. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 11/09/2026.- Fotografía de imágenes con modelos vistiendo prendas de la marca Custo Barcelona durante la preparación del desfile este viernes en la Semana de la Moda de Nueva York (EE.UU.). La marca española Custo Barcelona presentó 'Unexpected' ('Imprevisto'), su colección de primavera/verano 2027, que busca luchar contra la rutina en la forma de vestirse. EFE/Ángel Colmenares
En diciembre, el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA), organizador de la Semana de la Moda de Nueva York, anunció que prohibiría el uso de pieles de animales en sus eventos oficiales a partir de este mes. / EFE/Ángel Colmenares
Foto: EFE - Angel Colmenares
AMDEP1960. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 11/09/2026.- Modelos se preparan para desfilar prendas de la marca Custo Barcelona este viernes en la Semana de la Moda de Nueva York (EE.UU.). La marca española Custo Barcelona presentó 'Unexpected' ('Imprevisto'), su colección de primavera/verano 2027, que busca luchar contra la rutina en la forma de vestirse. EFE/Ángel Colmenares
La marca española Custo Barcelona presentó este viernes en la Semana de la Moda de Nueva York 'Unexpected' ('Imprevisto'), su colección de primavera/verano 2027, que busca luchar contra la rutina en la forma de vestirse. EFE/Ángel Colmenares
Foto: EFE - Angel Colmenares
AMDEP1957. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 11/09/2026.- Una modelo desfila este viernes prendas de la marca española Custo Barcelona colección primavera-verano 2027 en la Semana de la Moda de Nueva York (EE.UU.). EFE/Ángel Colmenares
El diseñador que se encarga de cerrar esta edición de la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW) es Thom Browne el próximo 15 de septiembre de 2026. / EFE/Ángel Colmenares
Foto: EFE - Angel Colmenares
AMDEP1963. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 11/09/2026.- Modelos desfilan este viernes prendas de la marca española Custo Barcelona colección primavera-verano 2027 en la Semana de la Moda de Nueva York (EE.UU.). EFE/Ángel Colmenares
Septiembre es el mes de la moda con desfiles que comienzan en Nueva York antes de dirigirse a Londres, Milán y París. /EFE/Ángel Colmenares
Foto: EFE - Angel Colmenares
AMDEP1957. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 11/09/2026.- Una modelo desfila este viernes prendas de la marca española Custo Barcelona colección primavera-verano 2027 en la Semana de la Moda de Nueva York (EE.UU.). EFE/Ángel Colmenares
La Semana de la Moda de Nueva York presenta las propuestas Primavera/Verano 2027 y, por primera vez, prohibió el uso de pieles en las pasarelas. /EFE/Ángel Colmenares
Foto: EFE - Angel Colmenares
AMDEP1961. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 11/09/2026.- Fotografía de imágenes con modelos vistiendo prendas de la marca Custo Barcelona durante la preparación del desfile este viernes en la Semana de la Moda de Nueva York (EE.UU.). La marca española Custo Barcelona presentó 'Unexpected' ('Imprevisto'), su colección de primavera/verano 2027, que busca luchar contra la rutina en la forma de vestirse. EFE/Ángel Colmenares
En diciembre, el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA), organizador de la Semana de la Moda de Nueva York, anunció que prohibiría el uso de pieles de animales en sus eventos oficiales a partir de este mes. / EFE/Ángel Colmenares
Foto: EFE - Angel Colmenares
AMDEP1960. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 11/09/2026.- Modelos se preparan para desfilar prendas de la marca Custo Barcelona este viernes en la Semana de la Moda de Nueva York (EE.UU.). La marca española Custo Barcelona presentó 'Unexpected' ('Imprevisto'), su colección de primavera/verano 2027, que busca luchar contra la rutina en la forma de vestirse. EFE/Ángel Colmenares
La marca española Custo Barcelona presentó este viernes en la Semana de la Moda de Nueva York 'Unexpected' ('Imprevisto'), su colección de primavera/verano 2027, que busca luchar contra la rutina en la forma de vestirse. EFE/Ángel Colmenares
Foto: EFE - Angel Colmenares
AMDEP1957. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 11/09/2026.- Una modelo desfila este viernes prendas de la marca española Custo Barcelona colección primavera-verano 2027 en la Semana de la Moda de Nueva York (EE.UU.). EFE/Ángel Colmenares
El diseñador que se encarga de cerrar esta edición de la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW) es Thom Browne el próximo 15 de septiembre de 2026. / EFE/Ángel Colmenares
Foto: EFE - Angel Colmenares
AMDEP1963. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 11/09/2026.- Modelos desfilan este viernes prendas de la marca española Custo Barcelona colección primavera-verano 2027 en la Semana de la Moda de Nueva York (EE.UU.). EFE/Ángel Colmenares
Septiembre es el mes de la moda con desfiles que comienzan en Nueva York antes de dirigirse a Londres, Milán y París. /EFE/Ángel Colmenares
Foto: EFE - Angel Colmenares

👗👠👒  ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre modaTe invitamos a verlas en El Espectador.

Temas recomendados:

Estilo de Vida

ModaEE
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Otras galerías

La primera Semana de la Moda de Nueva York libre de pieles
Moda e Industria

La primera Semana de la Moda de Nueva York libre de pieles

07:00 p. m.

En imágenes: reviva el empate entre Millonarios y Cali en El Campín por Liga BetPlay
Millonarios

En imágenes: reviva el empate entre Millonarios y Cali en El Campín por Liga BetPlay

10-09-2026

En fotos: Tommy Hilfiger desfiló con el perro de Taylor y Travis en la NYFW
Moda e Industria

En fotos: Tommy Hilfiger desfiló con el perro de Taylor y Travis en la NYFW

10-09-2026

Ganadores del Premio de Fotografía de Manglares: así es la vida en estos ecosistemas
Blog El Río

Ganadores del Premio de Fotografía de Manglares: así es la vida en estos ecosistemas

09-09-2026

En fotos: TCL lleva su visión de una vida inspirada por la IA a IFA 2026
Le cuenta

En fotos: TCL lleva su visión de una vida inspirada por la IA a IFA 2026

07-09-2026

Irina Shayk, Georgina Rodríguez y más famosos en el Festival de Cine de Venecia
Moda e Industria

Irina Shayk, Georgina Rodríguez y más famosos en el Festival de Cine de Venecia

07-09-2026

Las mejores imágenes de los Premios de Fotografía de Aves de Audubon 2026
BIBO

Las mejores imágenes de los Premios de Fotografía de Aves de Audubon 2026

03-09-2026

Zendaya cumple 30 años y estos han sido algunos de sus mejores “looks”
Moda e Industria

Zendaya cumple 30 años y estos han sido algunos de sus mejores “looks”

01-09-2026

Infórmate rápido

Inscríbete

Conoce nuestra oferta de Newsletter e infórmate de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.