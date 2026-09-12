La primera Semana de la Moda de Nueva York libre de pieles

La Semana de la Moda de Nueva York presenta las propuestas Primavera/Verano 2027 y, por primera vez, prohibió el uso de pieles en las pasarelas. /EFE/Ángel Colmenares
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En diciembre, el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA), organizador de la Semana de la Moda de Nueva York, anunció que prohibiría el uso de pieles de animales en sus eventos oficiales a partir de este mes. / EFE/Ángel Colmenares
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La marca española Custo Barcelona presentó este viernes en la Semana de la Moda de Nueva York 'Unexpected' ('Imprevisto'), su colección de primavera/verano 2027, que busca luchar contra la rutina en la forma de vestirse. EFE/Ángel Colmenares
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El diseñador que se encarga de cerrar esta edición de la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW) es Thom Browne el próximo 15 de septiembre de 2026. / EFE/Ángel Colmenares
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Septiembre es el mes de la moda con desfiles que comienzan en Nueva York antes de dirigirse a Londres, Milán y París. /EFE/Ángel Colmenares
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