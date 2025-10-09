Bad Bunny divide a EE. UU.: conservadores lanzan un show alternativo

Fotografía de archivo del 26 de julio de 2024 del comentarista y activista conservador Charlie Kirk durante un evento en West Palm Beach (Estados Unidos). Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Turning Point USA, la organización conservadora fundada por el difunto activista Charlie Kirk, anunció que organizará un espectáculo paralelo al show del medio tiempo del Super Bowl 2026 como protesta a la actuación estelar de Bad Bunny.

Este evento alternativo se llama “All American Halftime Show” y se describe como una celebración de “la fe, la familia y la libertad.”

Los organizadores están recopilando opiniones del público sobre qué géneros musicales quieren que se incluyan en el evento, entre las opciones están “cualquier cosa en inglés, ”Americana, rock clásico, country, hip hop, pop y música de alabanza.

Aunque aún no se han revelado los artistas que participarán, se espera que sea transmitido en línea el mismo 8 de febrero de 2026.

🚨 HUGE ANNOUNCEMENT 🚨



It’s true, Turning Point USA is thrilled to announce The All American Halftime Show.



Performers and event details coming soon.



2.8.2026https://t.co/HBHGfXj6yU pic.twitter.com/HYUs6BqgVL — Turning Point USA (@TPUSA) October 9, 2025

Esta iniciativa surge como respuesta a las críticas de sectores conservadores y seguidores del movimiento “Make America Great Again” del presidente, Donald Trump, que rechazaron la elección de Bad Bunny, un cantante puertorriqueño cuyo repertorio es principalmente en español y que ha expresado posturas críticas contra algunas políticas migratorias estadounidenses.

Bad Bunny, uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial, fue elegido por la NFL, junto con Apple Music y Roc Nation —la empresa de entretenimiento creada por el rapero Jay-Z—, para protagonizar el espectáculo del medio tiempo. La decisión generó apoyo entre sus seguidores, pero también críticas, entre ellas la del presidente Donald Trump.

“No sé quién es. No entiendo por qué lo hacen, es una locura”, dijo Trump en una entrevista. “Le echan la culpa a algún promotor que contrataron para encargarse del entretenimiento. Me parece absolutamente ridículo.”

Según el medio The Athletic, un asesor oficial de la administración de Donald Trump, aseguró que habría agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cerca al Super Bowl, para arrestar a las personas indocumentadas que atiendan al evento.

“No hay ningún lugar donde se pueda ofrecer refugio a personas que están en este país de manera ilegal. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro sitio”, dijo Corey Lewandowski, asesor principal de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una entrevista en “The Benny Show”.

