Bolsonaro pide anular las elecciones: "Es imposible reconocer el resultado”

El senador Flávio Bolsonaro, derrotado este domingo por Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial de Brasil, anunció tras el cierre del escrutinio que no reconoce el resultado y que pedirá la anulación de la elección. Su argumento es la decisión del magistrado Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), de prorrogar dos horas la jornada de votación. Con el 99,89 % de las urnas escrutadas, Lula obtuvo el 51,77 % de los votos válidos, frente al 48,23 % del hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

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“Lo que pasó hoy no fue algo normal. Fue algo inaceptable. Por primera vez en la historia, de un plumazo, se cambian las reglas del juego. Hubo una ruptura total de la igualdad entre los brasileños de distintos estados. Nunca voy a saber cuántos votos habría podido tener en los estados donde no se reabrieron las urnas. Es imposible reconocer”, dijo Bolsonaro.

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La polémica arrancó pasadas las 5:00 p. m., hora de Brasilia, cuando Zanin ordenó extender la votación hasta las 7:00 p. m., luego de denuncias por fallas en el transporte público. Muchas urnas ya estaban cerradas y miles de jurados no supieron cómo proceder, hasta que el magistrado aclaró que la prórroga solo aplicaba donde las urnas siguieran abiertas. El bolsonarismo apunta además a que Zanin fue el abogado de Lula en el caso Lava Jato antes de llegar al Supremo.

A pesar de las quejas de Bolsonaro, cabe destacar que la ampliación del horario había sido solicitada por su propia campaña ante el Tribunal Superior Electoral, para municipios de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo y Santa Catarina.

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No es la primera vez que la familia Bolsonaro desconoce una derrota. En agosto, en una entrevista con el noticiero Jornal Nacional, Flávio había prometido respetar el proceso electoral, aunque esquivó la pregunta de qué haría si perdía. En 2022, tras la caída de su padre frente a Lula, el Partido Liberal pidió anular el 59 % de los votos de la segunda vuelta y terminó multado con 22,9 millones de reales. Jair Bolsonaro hoy cumple una condena de 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado para mantenerse en el poder.

Mientras tanto, Lula celebraba en São Paulo, desde donde aseguró que este será "su mejor gobierno".

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