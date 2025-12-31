Cancelación de última hora: Artistas boicotean el concierto de Nochevieja en Kennedy Center

Se observa el nombre del presidente estadounidense Donald J. Trump sobre el del expresidente John F. Kennedy en el edificio del John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, en Washington D.C., EE. UU., el 20 de diciembre de 2025. Foto: EFE - SHAWN THEW

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Kennedy Center en Washington D.C. mantiene una tradición de conciertos de Nochevieja con jazz y música en vivo desde hace décadas, pero este 2025-2026 marca una excepción: la banda invitada canceló su actuación por desacuerdos políticos con la administración Donald Trump.

Asimismo, Doug Varone and Dancers, un conjunto de baile neoyorquino canceló su actuación en protesta por el cambio de nombre del Kennedy Center, que incorporó el del presidente Donald Trump.

Le recomendamos: EE. UU. destruye otras tres lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico

El Kennedy Center había anunciado con entusiasmo dos presentaciones de Nochevieja a cargo de The Cookers, un septeto estelar de jazz descrito como capaz de “inflamar el escenario del Terrace Theater con pasión y energía”. Sin embargo, estos shows, junto con el tradicional concierto de jazz de Nochebuena liderado por Chuck Redd, fueron cancelados por completo, según The New York Times.

“El jazz nació de la lucha y de una insistencia implacable en la libertad: libertad de pensamiento, de expresión y de la plena voz humana”, aseguró la banda The Cookers para NYT.

Aunque inicialmente no citaron a Trump como motivo de la cancelación, Billy Hart, baterista de The Cookers, confirmó en una entrevista con The New York Times que “evidentemente” el cambio de nombre del Kennedy Center influyó en la decisión.

Le podría interesar: Qué pasó en Primazol: Petro vincula el caso con Trump y el ELN

Por su parte, el director del grupo de baile, Doug Varone, aseguró que cancelar la actuación les costaría USD 40.000 al retirarse.

“Económicamente devastador, pero moralmente estimulante”, expresó en un correo electrónico al NYT.

En respuesta, Richard Grenell, presidente del Centro Kennedy calificó a los artistas que cancelaron de “activistas de extrema izquierda”

“Boicotear las artes con el pretexto de apoyarlas revela un claro síndrome de enajenación mental”, afirmó, recordando que los implicados habían sido contratados por la dirección anterior.

También puede leer: Cinco patrones y tres aprendizajes del ciclo electoral en América Latina en 2025

La junta directiva del centro, renovada por Trump en febrero de 2025 con nombramientos directos, votó unánimemente el 18 de diciembre para agregar el nombre del presidente actual, alegando su “increíble trabajo para salvar el edificio” del “virus de la ideología woke” durante la era Biden. Operarios instalaron las letras en la fachada al día siguiente, y el sitio web se actualizó de inmediato, pese a dudas sobre su legalidad ya que requiere aprobación congressional, según la BBC.

Además de los artistas, La familia Kennedy y políticos demócratas lo rechazan por politizar un espacio cultural plural.

En el comunicado difundido por The Cookers el lunes, el grupo jazzístico hizo referencia a las tensiones políticas en Washington D.C.

“Deseamos que este episodio invite a la introspección en vez de alimentar rencores”, expresaba el texto. “Entendemos la decepción y el malestar de quienes se sienten afectados, pues los compartimos; nuestro compromiso permanece en interpretar música que una en lugar de dividir”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com