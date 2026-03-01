China como una alternativa para el avance de Colombia 

Un hombre camina dentro de un edificio con ventanas de vidrio con paneles solares en la ecociudad chino-singapurense de Tianjin, en la Nueva Área de Tianjin Binhai, China, el 30 de noviembre de 2011 (reeditado el 26 de enero de 2026). Foto: EFE - HOW HWEE YOUNG

En la conferencia anual del Foro Económico Mundial en Davos 2026, el discurso de Mark Carney, primer ministro de Canadá, acaparó la atención internacional, no solo por su elocuencia sino principalmente por la lectura crítica que hizo sobre la realidad del actual sistema internacional en el marco de las acciones de Estados Unidos, así como una descripción de las decisiones estratégicas que Canadá, como potencia media, está tomando al respecto.

Varias de sus afirmaciones reflejan una cruda realidad difícil aceptar: “Estamos al borde de una ruptura, no en una transición” del sistema internacional o: que no podemos seguir viviendo en la mentira de que el orden liberal basado en reglas todavía existe y que, sobre todo, debemos tomar acción sobre el mundo que realmente existe en este momento, no sobre el mundo que quisiéramos que fuera. El primer ministro resalta que Canadá entendió que es momento de construir con acciones el mundo que se quiere, no de esperar que el viejo orden se restaure, entre otras cosas porque en ese viejo orden ya no se está respetando la soberanía, sino que se está disfrazando de soberanía la subordinación a los grandes poderes. Y refuerza esta idea con una frase contundente: “La nostalgia no es una estrategia, pero creemos que, desde la fractura, podemos construir algo más grande, mejor, más fuerte, más justo”.

Este llamado a una mirada dinámica y adaptativa al escenario internacional también suscita una reflexión profunda luego de la visita del presidente Petro a Washington a comienzos de febrero frente a un escenario en el cual Colombia pareciera debatirse en su mirada al mundo entre la nostalgia y la obediencia temerosa para no sufrir retaliaciones por su desobediencia o para intentar ganar nuevamente su relacionamiento subordinado con los Estados Unidos. Si bien es innegable que Estados Unidos continuará siendo un actor relevante para la política exterior colombiana; los tiempos turbulentos actuales presentan oportunidades renovadas y necesarias para replantear alianzas estratégicas en pro del desarrollo del país.

Si se analiza desde un punto de vista estratégico, el país debe evitar a toda costa volver generar esquemas de relacionamiento que le generen dependencia y vulnerabilidad como el que desarrollamos con Estados Unidos. Esto solo se logra consolidando una red de asociaciones estratégicas con diversos actores y países como los BRICS, nuestros países vecinos y el continente africano. Como se diría coloquialmente, no poniendo todos los huevos en la misma canasta. Partiendo de este principio, no podemos cometer otro gran error al que podemos estar expuestos en estas circunstancias, que es equiparar a China con Estados Unidos, o dejarnos convencer de que la rivalidad de sus dinámicas nos incluye a nosotros.

Por el contrario, dentro de las prioridades debe estar la de desenmarcar la relación con China de cualquier perspectiva ideológica y entender esta relación como una asociación estratégica que puede acelerar el desarrollo de sectores vitales para el país tales como la infraestructura, transición energética, lucha contra la pobreza y la soberanía digital.

La adhesión de Colombia a la iniciativa de la franja y la ruta (BRI por sus siglas en inglés) en 2025 el país abre las posibilidades de insertarnos a la estrategia más importante de escala global para generar alianzas estratégicas en proyectos de infraestructura que permitan generar beneficios mutuos para el desarrollo. Desde su inicio, China ha comprometido USD 1,4 billones en contratos de construcción en el marco del BRI que han consolidado grandes proyectos alrededor del mundo. Uno de los retos del país hoy es concretar en proyectos importantes cuando solamente el 14 % de la capacidad vial del país está pavimentada y para cerrar las brechas a largo plazo debería invertir un 4 % del PIB para poder hacer frente al déficit en vías acumulado según un estudio reciente del Banrep.

Por otra parte, la transición energética muestra grandes oportunidades donde China puede ser un aliado ante el gran potencial con el que cuenta el país. Según el DNP Colombia posee un alto potencial fotovoltaico, con un promedio de 4,9 KWh/m, y regiones como La Guajira y Vichada que superan los 6,0 KWh/m. Su aprovechamiento es aún limitado: en 2022 la capacidad instalada no superaba los 300 MW, una cifra muy inferior a la de países como España, que con menor rendimiento solar cuenta con 11 GW de capacidad instalada. Esto no solamente representa una salida ante la inminente crisis ambiental que azota al planeta, sino que también es la alternativa de provisión de energía para los hogares más pobres del país. Para este reto, China representa el mejor aliado internacional con el que Colombia puede conversar al ser el principal proveedor mundial de tecnologías para energías renovables que combina una capacidad instalada renovable superior a 2.200 GW con un dominio de la cadena global de suministro, al concentrar cerca del 80 % de la manufactura de paneles solares y más del 95 % de insumos críticos.

En materia de soberanía digital, Colombia ha iniciado un debate relevante sobre el control de los centros de datos, la modernización de la infraestructura tecnológica y el uso de la inteligencia artificial en el sector público, pero aún enfrenta rezagos en formación de capital humano, desarrollo de infraestructura como la bionube y capacidades de interoperabilidad de grandes volúmenes de información. Las alianzas con China pueden ser provechosas dado que ya ha abordado desafíos similares mediante inversiones sostenidas: en 2024 su Índice de Desarrollo Digital alcanzó 150,5, el mercado de centros de datos superó los USD 23.700 millones en 2025 y proveedores como Huawei Cloud operan cientos de proyectos públicos con plataformas de datos integradas a escala nacional.

La visión estratégica que necesita mantener Colombia, no es la de dejarse llevar por la corriente, sino, por el contrario, la de identificar una brújula que nos permita no solo sobrellevar la tormenta, sino salir fortalecidos para garantizar que en este nuevo orden mundial, estamos sostenidos en cimientos fuertes, diversos y estratégicos para dejar de estar estancados en nuestros profundos retos y consolidar un modelo de desarrollo coherente con nuestras capacidades, dinámicas y potencial.

* Docentes e investigadoras de la Universidad Externado de Colombia.

