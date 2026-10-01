Mariaca fue arrestado por policías la noche del miércoles en la ciudad de Santa Cruz (este). También fue detenido Alberto Zeballos, fiscal de esa jurisdicción, otro funcionario boliviano sancionado por Washington.

Las autoridades de Bolivia investigan al fiscal general Roger Mariaca por lavado de dinero y narcotráfico, anunciaron este jueves el gobierno tras su detención dos días después de que Estados Unidos cancelara su visa por supuestos vínculos con organizaciones criminales.

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Detienen al fiscal general de Bolivia por presunto lavado de dinero y narcotráfico

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"Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la justicia", dijo Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno (Interior). La Fiscalía General boliviana, "encabezada por Roger Mariaca, se volvió la organización criminal destinada a proteger incentivar y proteger el narcoterrorismo", agregó.

Según las autoridades, se le atribuyen los delitos de organización criminal, lavado de activos y narcotráfico.

Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú, a los que acusa de corrupción, vínculos con el narco o de conspirar contra sus respectivos gobiernos.

El gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz busca estrechar lazos con Estados Unidos. En marzo se sumó al Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos de derecha para combatir el crimen organizado transnacional liderado por la administración de Donald Trump.

Dinero en una ambulancia

El ministro Oviedo denunció que durante la madrugada cuatro personas intentaron retirar dinero en efectivo de la casa de Mariaca a bordo de una ambulancia, aunque no reveló la cantidad.

Los policías retiraron fajos escondidos entre los compartimientos del vehículo médico, según un video difundido por el ministerio.

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En total fueron detenidos cuatro fiscales, seis empleados del Ministerio Público y las cuatro personas encontradas en la ambulancia. Los fiscales están detenidos en la policía y serán remitidos a la justicia ordinaria local, dijo Oviedo.

La Fiscalía General señaló en un comunicado que ante la "ausencia definitiva" de Mariaca, afirmó el cargo de forma interina Luis Montaño Morales, "el fiscal superior con mayor antigüedad" dentro de la institución.

Mariaca fue designada fiscal por el Congreso en octubre de 2024 y es este poder del Estado el que debe votar por una nueva autoridad.

Romel Ipamo, abogado de Mariaca, declaró a medios locales que "se va a colaborar con todo". "Lo único que se pide, (es) que se resguarda el debido proceso", afirmó.

Cooperación estadounidense

Según dijo el gobierno estadounidense esta semana, Mariaca recibió "sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia".

El fiscal general negó el lunes las acusaciones y aseguró en una declaración a la prensa que la decisión de retirarle la visa es un acto de "injerencia" y "presión política" a raíz de sus investigaciones.

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El ministro Oviedo dijo el jueves que el operativo para su captura fue realizado por la policía boliviana, pero con la "cooperación del gobierno americano por intermedio de sus agencias" que colaboran "en la lucha contra el terrorismo".

Durante la gestión de Mariaca, la policía de Bolivia capturó en marzo al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que posteriormente fue expulsado con apoyo de la DEA a Estados Unidos.

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Medios locales difundieron el miércoles un video en el que se ve a Marset el día de su arresto, junto a policías de élite en su domicilio, asegurando supuestamente: "Mariaca es mi amigo".

La AFP no ha podido verificar la autenticidad de este video.

Allanamientos en Fiscalía

La policía allanó también el miércoles las oficinas de la sede central de la Fiscalía en Sucre, en el sur del país, según se vio en una transmisión en vivo en las redes sociales de la fuerza.

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"Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal", dijo Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, mientras ella y varios de sus colegas estaban rodeados de policías encapuchados, según muestra el video.

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"Estoy arrestada", dijo más tarde a la AFP Pardo, aún con su celular, desde una dependencia policial en Sucre. "Pretendíamos brindar una conferencia de prensa (…), pero entraron los policías de manera informal sin orden de allanamiento, nos aprehendieron a todos", afirmó.

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La policía también realizó operativos en las fiscalías de Santa Cruz y La Paz, según imágenes de medios locales.

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