Diez mexicanos han muerto bajo custodia de ICE, reporta el Gobierno

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó este viernes que diez mexicanos han fallecido durante operativos migratorios o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, en inglés), durante el segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump.

Diez mexicanos han fallecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, en inglés) durante el segundo mandato de Donald Trump.

El gobierno mexicano envió notas diplomáticas exigiendo investigaciones transparentes.

Se han realizado 169 redadas de ICE con 2.382 mexicanos detenidos desde enero.

116.320 migrantes han sido repatriados a México, con asistencia consular a 93.153 de ellos.

Autoridades mexicanas expresan indignación y preocupación por el trato a sus connacionales.

El subsecretario para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco, detalló en conferencia de prensa que del 20 de enero al 23 de octubre se han registrado diez muertes de mexicanos en acciones a cargo de ICE.

El registro del Gobierno mexicano incluye el caso de un nacional que falleció la madrugada de este viernes, en San Bernardino, California, con cuya hija ya se estableció comunicación, apuntó Velasco.

El funcionario afirmó que México ha expresado su “indignación y preocupación” al gobierno de EE.UU. por estos diez casos, a los cuales se les da seguimiento “puntual” por instrucciones de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

“Enviamos en cada caso notas verbales a la embajada de Estados Unidos en México, en las que hemos solicitado que haya investigaciones transparentes, exhaustivas. Exigimos obviamente que se llegue al fondo de las causas que ocasionaron estos muy sensibles decesos”, explicó.

Velasco agregó que desde que inició el Gobierno de Trump, en enero, se tiene conocimiento de 169 redadas realizadas por ICE, donde 2.382 mexicanos fueron detenidos.

Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente indicó que el Gobierno mexicano ha enviado trece notas diplomáticas a EE.UU., donde ha expresado estar en desacuerdo con las medidas y el trato con las personas migrantes.

“Estamos defendiendo a nuestros connacionales, defendemos sus derechos. No estamos de acuerdo con algunas de las acciones que se han estado emprendiendo”, señaló.

De la Fuente expuso además que del 20 de enero a la fecha se tiene el registro de 116.320 migrantes repatriados a México, de los cuales 93.153 recibieron asistencia consular.

