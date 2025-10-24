¿Quién es Daniel Kovalik? El abogado estadounidense que representará a Petro

El presidente colombiano, Gustavo Petro (izquierda), junto a su abogado Dan Kovalik (centro), durante un encuentro informal. La imagen fue tomada de la cuenta de X de Kovalik . Foto: Archivo Particular

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó este viernes, 24 de octubre, al presidente colombiano Gustavo Petro en la Lista Clinton. En respuesta, el mandatario anunció que contratará al abogado estadounidense Daniel Kovalik para asumir su defensa frente a la medida.

🔑Las claves sobre quién es el abogado de Petro, Daniel Kovalik (por si tiene afán)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado incluyó a Gustavo Petro en la Lista Clinton por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, contrató al abogado estadounidense Daniel Kovalik para liderar su defensa.

Kovalik es reconocido por su trabajo en derechos humanos y su postura crítica frente a la política exterior de EE. UU.

El abogado ha defendido causas progresistas en América Latina y litigado contra grandes corporaciones.

Su estrategia buscará demostrar que la sanción contra Petro responde a intereses políticos y no a pruebas jurídicas.

La defensa del mandatario quedará en manos de Daniel Kovalik, un abogado, profesor universitario y activista estadounidense especializado en derechos humanos y derecho laboral, reconocido por su postura crítica hacia la política exterior de Estados Unidos y su defensa de causas progresistas en América Latina.

Kovalik, estudió derecho en la Universidad de Columbia en 1993 y luego dedicó gran parte de su carrera a trabajar como asesor interno del sindicato United Steelworkers, el sindicato industrial más grande de América del Norte, donde trabajo hasta 2019, según El Heraldo.

Allí lidero litigios contra grandes compañías como Coca-Cola, Drummond y Occidental Petroleum, señaladas por violaciones de derechos humanos y asesinatos de sindicalistas en Colombia.

Daniel Kovalik ha participado en varios casos emblemáticos de derechos humanos vinculados especialmente con América Latina y con abuso corporativo en contextos de conflicto.

Su trabajo más destacado se centra en el uso de la Ley de Reclamaciones por Agravios Extranjeros (Alien Tort Claims Act), que permite que víctimas extranjeras demanden en tribunales estadounidenses por violaciones de derechos humanos cometidas fuera del país.

El abogado se considera cercano a la izquierda latinoamericana, ha expresado su simpatía por figuras como Fidel Castro y el Che Guevara, y ha defendido públicamente a gobiernos como el de Venezuela o Nicaragua frente a las sanciones de Washington. También ha sido un crítico reiterado de Israel y de la política militar estadounidense en Gaza y Ucrania, según El Heraldo.

Estas posiciones políticas se acercan a la visión progresista del presidente Petro, lo que podría explicar por qué decidió acercarse al abogado para que se encargara del caso tan complejo en el que se encuentra.

Actualmente, enseña Derechos Humanos Internacionales en la Escuela de Derecho de la Universidad de Pittsburgh, y es autor de varios libros sobre los efectos de la intervención estadounidense en América Latina. Entre sus obras más conocidas están: The Plot to Overthrow Venezuela: How the US is Orchestrating a Coup for Oil (con prólogo de Oliver Stone) y Nicaragua: A History of US Intervention and Resistance.

👉 ¿Como puede ayudar a Gustavo Petro en este proceso?

Kovalik podría combinar su conocimiento del derecho internacional, su experiencia en litigios por violaciones de derechos humanos y su capacidad de incidir diplomáticamente en el ámbito político y mediático estadounidense, según Infobae.

Su objetivo inmediato será demostrar que las acusaciones en su contra, incluyendo el señalamiento de “narcotraficante”, carecen de sustento jurídico. Argumentará que la medida obedece a una decisión de carácter político y geoestratégico promovida por la administración de Donald Trump, según Infobae.

