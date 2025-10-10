EE. UU. despide a diplomático por relación con mujer vinculada al Partido Comunista chino

Foto de archivo de una celebración del Partido Comunista en China. Foto: AFP - Agencia AFP

El Departamento de Estado de Estados Unidos despidió a un miembro del servicio exterior por ocultar su relación amorosa con una ciudadana china presuntamente vinculada con el Partido Comunista Chino.

🔑Las claves del despido del diplomático estadounidense (por si tiene afán)

Un diplomático estadounidense fue despedido por ocultar una relación con una ciudadana china vinculada al Partido Comunista Chino.

El funcionario admitió haber escondido la relación y reconoció que la mujer podría ser una espía de Pekín.

El despido fue aprobado por el presidente Donald Trump bajo una orden ejecutiva para proteger la seguridad nacional.

El caso se conoció tras la publicación de un video en X por el activista James O’Keefe, donde el diplomático confiesa el vínculo.

Sería el primer despido bajo la orden ejecutiva firmada en febrero, según confirmó el Departamento de Estado.

“Después de la revisión y aprobación presidencial, el Departamento de Estado ha terminado oficialmente el empleo de un funcionario del servicio exterior que admitió haber ocultado una relación romántica con una ciudadana china con vínculos conocidos con el Partido Comunista Chino”, informó el portavoz adjunto del Departamento, Tommy Pigott.

El mencionado diplomático admitió ante una cámara que había escondido la información y reconoció que ella podría haber sido una espía de Pekín: “Desafié al Gobierno por amor”, declaró, según fuentes del Departamento de Estado.

Los vínculos de la mujer con el partido vienen a través de su padre quien era, según dijo el trabajador, “un comunista declarado”.

El Departamento no compartió la identidad del funcionario, pero aparece confesando su relación amorosa en un vídeo publicado en X en agosto por el activista de extrema derecha James O’Keefe en el que relata la información que confirmó el Departamento de Estado.

En el video, que parece una grabación de cámara oculta, el extrabajador explica su testimonio a una periodista “encubierta”.

Según explicó el portavoz del Departamento, este cese responde a una orden ejecutiva firmada por el presidente, Donald Trump, para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos.

Este podría ser el primer caso de despido bajo esta orden ejecutiva firmada en febrero pasado.

